موسم الحج 1443
موسم الحج 1443

عرفة أو عرفات : التاريخ والعبادة

إسلام أون لاين
عرفات

سُمِّي عرفة بهذا الإسم؛ لأن الناس يتعارفون به، وقيل: سُمِّي بذلك؛ لأن جبريل طاف بإبراهيم- عليه السلام- كان يريه المشاهد فيقول له: أَعَرَفْتَ؟ أَعَرَفْتَ؟ فيقول إبراهيم: عَرَفْتُ، عَرَفْتُ. وقيل: لأن آدم-عليه السلام- لما هبط من الجنة وكان من فراقه حواء ما كان فلقيها في ذلك الموضع؛ فعرفها وعرفته. وعُرِفَ كذلك باسم عرفات، كما قال تعالى: { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام } البقرة : 198.

وقال العمري: عرفات علم للموقف سُمِّي بجمع، وقال بعد أن أورد بعض الأقوال الواردة في سبب تسميتها بعرفة وعرفات: وهي من الأسماء المرتجلة؛ لأن عرفة لا تعرف في أسماء الأجناس.

ماهي حدود عرفة ؟

وحدود عرفة كما قال ابن عبَّاس: حدُّ عرفة من الجبل المشرف على بُطَن عرفة (هو بطن عرفة هو ما بين العلمين الذين هما حد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم) إلى جبال عرفة إلى الوصيق (والوصيق هو موضع أعلاه لكنانة وأسفله لهذيل) إلى ملتقى الوصيق إلى وادي عرفة قال: ومُوقْنَى النبي- صلى الله عليه وسلم- عشية عرفة بين الأجبل النبعة والنبيعة والنابت (ويسمَّى هذا المُوقْنَى) (الآل) على وزن هلال ويُعرَف اليوم بـ”جبل الرحمة”.

والتبعة: واحدة تبع شجر تعمل منه الغسي، وقيل سُمِّي الآل؛ لأن الحجيج إذا رأوا ألو، أي اجتهدوا؛ ليدركوا الموقف.

وعلى جبل الرحمة مسجد ومنبر لوقوف الخطيب عشية يوم عرفة، وكان هذا الجبل صعب المرتقى؛ فسهله الوزير الجواد الأصفهاني، وبنى فيه مسجدًا ومصبًّا للماء.

وعرفة أو عرفات ميدان واسع أرضه مستوية يبلغ نحو ميلين طولا في مثلهما عرضا، وكانت عرفة قرية، فيها مزارع وخضر، وبها دور لأهل مكة، أما اليوم فلم يبق لهذه الدور من أثر، وموضع الوقوف بعرفة يُسمَّى كما قال ياقوت (العرّف) بتشديد الراء وعرفة كلها موقف، وقد حدد الفاسي موقف النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف، وهي من وراء الموقف، وهي التي عن يمينها، ووراؤها صخرتان متصلتان بصخر الجبل المُسمَّى بجبل الرحمة، ولا فضيلة للوقوف على الجبل الذي يُقَال له جبل الرحمة بعرفة.

أقرأ أيضا :

الحج والعمرة
ماذا جاء في الأثر عن منبر عرفة ؟

عن عمرو بن دينار قال: رأيتُ منبر النبي- صلى الله عليه وسلم- في زمان ابن الزبير ببطن عرفة؛ حيث يصلي الإمام الظهر والعصر عشية عرفة، مبنيًّا بحجارة صغيرة وفي رواية صغار، قد ذهب به السيل؛ فجعل ابن الزبير منبرًا من عيدان.

وعن يزيد بن شيبان قال: كنَّا في موقف لنا بعرفة قال: فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسولُ رسولِ الله –صلى الله عليه وسلم- إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه؛ فإنكم على إرثٍ من إرثِ إبراهيم- عليه السلام.

# الحج والعمرة # عرفات # موسم الحج # يوم عرفة
إسلام أون لاين

إسلام أون لاين

لديه 680 مقالة

هكذا كانت أخلاق النبي ﷺ
فلسفة الصوم عند مصطفى صادق الرافعي
الأسرة قبل الفرد .. التمركز حول الأنثى ( 2 – 2 )
الذكرى السادسة لرحيل الدكتور عبدالوهاب المسيري
“وآمنهم من خوف” برنامج رمضاني لتجديد الخطاب الديني
ما العلاقة بين القلب والعقل ؟
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
حاج في عرفة
الحج .. رحلة القلب نحو الصَّفاء

د. عبدالرزاق بلعقروز دوّن تأملاته الشخصية في رحلة الحج والسفر نحو البقاع المقدسة وما تخللها من شعائر وطرائف..

عرفات تجسد الوحدة الإسلامية
عرفات تجسد الوحدة الإسلامية

استقر حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، التاسع من ذي الحجة، في مشعر عرفات مؤدين الركن الأعظم للحج، وسط استعدادات متكاملة، وخدمات نوعية. واستنفرت السلطات السعودية 300 ألف عنصر حكومي، من مختلف الجهات الأمنية والخدمية في عرفات ومحيطها من المشاعر المقدسة، لضمان الوصول السلس، والآمن، لما يقارب مليوني حاج إلى عرفات، ووقوفهم على  صعيدها. ولم

فلسفة الحج
فلسفة الحج الاجتماعية .. رحلة بناء الإنسان

حتى نفهم فلسفة الحج، شرع الله الحجّ ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحسّ والوجدان، وحمل النفس على التجرُّد من زينة الحياة

الأكثر قراءة
1
أحكام وشروط الأضحية
2
وصايا للحجاج
3
أركان وواجبات الحج
4
الحج في القرآن الكريم
5
تفسير التاريخ : المصطلح والخصائص والبدايات الأولى
6
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟
7
من هم العشرة المبشرون بالجنة ؟
8
كلثوم بن الهدم..”مُستضيف” الرسول ﷺ في المدينة
9
الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
10
إعلام الله سبحانه دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اخترنا لكم
الأدعية المأثورة في الحج
الأدعية المأثورة في الحج
ليس الواصل بالمكافئ
ليس الواصل بالمكافئ
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
الورع وترك الشبهات
الورع وترك الشبهات
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي