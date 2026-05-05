استقصى الدكتور مشاري بن سعد الشثري في مؤلفه الصادر عن دار “آفاق المعرفة” بالرياض، ملامح النبوغ الفكري لدى محمد بن إدريس الشافعي (150-204هـ). يمتد الكتاب عبر 310 صفحة وقدم تشريحا بنيويا للعقل الذي صاغ أصول التشريع الإسلامي، وركز على آليات إنتاج المعرفة، متتبعا أثر هذا الإمام في ضبط مناهج الاستدلال الفقهي والأصولي.

أركان العبقرية

حدد الدكتور الشثري – أستاذ مساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر – مفهوم العبقرية من خلال أركان ثلاثة تتكامل لرسم خريطة التميز العلمي. يتمثل الركن الأول في القابلية والاستعداد الفطري، ويأتي الركن الثاني متمثلاً في اتساع الحصيلة المعرفية والحذق في توظيفها، بينما يرتكز الركن الثالث على القدرة على إحداث تأثير نوعي يغير مسارات العلم وآليات النظر فيه.

أضاف المؤلف معيار “الفوت” لبيان التفرد الشافعي، مستحضراً شهادة الإمام أحمد بن حنبل التي جعلت عقل الشافعي غاية تطلب، حيث يرى الإمام أحمد أن فوات هذا العقل خسارة علمية كبرى للأمة.

جغرافيا العقل

رسم المؤلف خارطة محطات بناء الملكة العلمية عند الإمام الشافعي والمتكونة من عدة أقاليم ، مما منح مشروعه صبغة عالمية تشرف على فقه الأمصار. بدأت الجذور في غزة أو عسقلان، ثم انتقل طفلا إلى مكة المكرمة حيث تشرب لسان العرب في نقائه، ثم رحل للمدينة المنورة وتتلمذ عند الإمام مالك بن أنس.

أعقبت ذلك محطة اليمن التي أتاحت له ممارسة القضاء والاحتكاك بالواقع العملي، تلاها الانتقال للعراق ومناظرة مدرسة الرأي في بغداد، وصولا للمحطة الأخيرة في مصر حيث استقر مذهبه الجديد وتكامل مشروعه، وتصف المصادر التاريخية الإمام الشافعي بالطول، والسمرة، ورصانة السمت، وجهارة الصوت، وفصاحة اللسان، مما منح شخصيته هيبة معرفية.

دعائم النبوغ

عرج المؤلف على ملامح النبوغ المبكرة للإمام الشافعي، فحفظ القرآن الكريم في السابعة والموطأ في العاشرة من عمره، مما أهله لتصدر مجالس الفتوى قبل بلوغه العشرين.

أظهر الكتاب أهمية علم الفقه، المحور الأساسي الذي تدور حوله علوم الشافعي الأخرى، إذ وظف براعته في لسان العرب، التي صقلها عبر عشرين سنة قضاها في قبيلة هذيل، لتصبح أداة استنباطية دقيقة تفك مغاليق النصوص، كما آمن الشافعي بأن البيان يمثل ترجمان الفكر، وأن التمكن من لغة العرب شرط ضروري لفهم أسرار الوحي، وبلغ من حذقه اللغوي مرتبة جعلت أئمة اللغة كالأصمعي يصححون أشعار الهذليين بناءً على علمه.

علاوة على ذلك، برز الشافعي محدثا حافظا بصيرا بالعلل، يوازن بدقة بين حفظ المتون وفهم المقاصد. انتزع الشافعي الكليات من جزئيات الوقائع، مؤسسا لنظام استدلالي يربط الفروع بأصولها بشكل مطرد، مما أعاد ترتيب الأولويات في العقل الفقهي المعاصر له.



طقوس الكتابة

أفرد الدكتور الشثري مساحة للحديث عن “صحائف العبقرية“، مبرزا نهم التأليف عند الإمام الشافعي. ارتبط الإنتاج العلمي بطقس ليلي صارم، إذ يدير الإمام النظر في المسائل العلمية في سكون الليل، فإذا اكتملت الصورة المعمارية للمسألة في ذهنه، أمر بالمصباح وشرع في التدوين. أثمر هذا الانضباط إنتاجا معرفيا غزيرا، لاسيما في مصر حيث أملى 1500 ورقة، وأتم كتاب “الأم” الذي يقع في 2000 ورقة.

ذكر المؤلف مزايا تصانيف الشافعي من حسن الترتيب، وذكر الحجج، والإيجاز غير المخل، مما جعل “الرسالة” تتبوأ مقام المنعطف الأكبر في تاريخ أصول الفقه، حيث فتحت للطالبين آفاقاً معرفية لم تكن معهودة قبل تدوينها.



الاتصال والانفصال

يحلل القسم الثاني من الكتاب علاقة الشافعي بالمدارس العلمية الكبرى وفق جدلية الاتصال والانفصال، حيث اتصل الشافعي بمدرسة الأثر في مكة والمدينة، وتفاعل مع مدرسة الرأي في العراق عبر محمد بن الحسن الشيباني، متمثلا صفة الند لعلماء عصره. انبثق عن هذا التفاعل ما وصفه المؤلف بـ “أدب الانفصال”؛ ويتضمن استقلال الشافعي بمنهج نقدي يراجع الأصول السابقة.

قلب الشافعي معادلة الجدل في العراق، فحول المحدثين من حفظة للأخبار إلى فقهاء ونقاد يملكون أدوات المحاجة، ونقد الشافعي أصل عمل أهل المدينة والاستحسان المجرد، مرجعا الحكم لسلطان النص الصحيح، وقدم بذلك نموذجا يجمع الوفاء للموروث مع القدرة على المجاوزة المبتكرة، مما جعل علمه ميزان التأريخ للفقه، فاستحق لقب “ناصر الحديث”.



مركزية السنة ومنطق الاستدلال

أوضح الدكتور الشثري كيف أرسى الإمام الشافعي قواعد صارمة لقبول الأخبار، مشترطا اتصال السند وضبط العدالة، ورافضا كل رأي يصادم النص الثابت، جاعلا السنة النبوية أصل بناء الأحكام، كما أحدثت مناظراته تفاعلا علميا أسهم في ضبط النظر لمراد الوحي. تبرز عبقرية الشافعي في تحرير مفاهيم العام والخاص، والناسخ والمنسوخ، بمنطق أصولي متماسك ينظم شتات المسائل الفقهية تحت لواء القواعد الكلية.

القيمة التربوية

هدف الكتاب لتقديم الشافعي أنموذجا ملهماً يتجاوز الانغلاق المذهبي، إذ يعلم القارئ كيفية بناء الملكة النقدية، وربط الدكتور الشثري بين النصوص التاريخية والرحلات المكانية والمنجزات العلمية، ليصوغ رؤية حضارية شاملة. تكمن القيمة العلمية في اعتماد استقراء واسع للمصادر وتوثيق دقيق لشهادات الأعلام، مما يحرر القارئ من التصورات الضيقة وينقله لرحاب الفكر المؤسس الذي أحدث ثورة في بنية العقل الإسلامي.

تكامل المدد والمداد

أكد كتاب ( عبقرية الشافعي) على ضرورة تكامل الجهد العلمي (المداد) مع التوفيق الإلهي الناجم عن العبادة والورع (المدد)، واستعرض المؤلف الجانب التعبدي في حياة الشافعي وتقسيم وقته بين الكتابة والصلاة والنوم. وخلص الدكتور الشثري إلى أن الشافعي مثل مشروعا معرفيا مستقلا زاحم المشاريع الكبرى وراجعها مراجعة محكمة، مما جعله قطب رحى تاريخ الفقه الإسلامي.