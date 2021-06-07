لكي يكون الكتاب العلمي كتاب مفيد بكل ما تحمله كلمة مفيد من معنى، يجب عليه أن يحقق صفتين أساسيتين، أو أن يحقق التوازن بينهما. الصفة الأولى أن يكون الكتاب سهل الفهم لدى غير المتخصصين وأن يكون الاطلاع عليه من قبل عامة الناس أمر ميسر وسلس. الصفة الثانية أن يكون قيّم المحتوى، فكونه مكتوب بطريقة سهلة لا يعني أنه يحوي معلومات ودراسات علميّة ساذجة غير صحيحة أو خاطئة !! إن تحققت الصفتين السابقتين معاً فاعلم أنك أمام أحد الكتب العظيمة والقيّمة في المجال العلمي، أو أنك ستكون أمام 12 كتابا علميا شهيرا عليك قراءتها، وهي الكتب التي نعتقد أنها – بشكل ما – حققت هذه الصفات.

1- تاريخ موجز للزمن – ستيفن هوكنغ

ستيفن هوكنغ من أعظم الفيزيائيين في هذا العالم، وشهرته غير مقتصرة فقط على العلماء والمتخصصين إنما على العامة أيضا، وربما ذلك بسبب نظرياته المثيرة للجدل في كثير من الأحيان. و”تاريخ موجز للزمن”، كتاب علمي فيزيائي فلكي نشر للمرة الأولى عام 1988، وهو أحد أبرز كتب هوكنغ، يعتبر مقدمة بسيطة لعالم الفلك والفضاء الواسع، مبيعاته وصلت 15 مليون نسخة !!

في هذا الكتاب استهدف هوكينغ القراء غير المتخصصين الذين لا يملكون معرفة سابقة عن النظريات العلمية. وحاول تبسيط وشرح المفاهيم الفيزيائية عن مكونات، نشأة الكون وتطوره كما حاول الإجابة على أغلب الأسئلة المتعلقة بالكون والفيزياء الحديثة.

2- دليل العناصر من A إلى Z – جون ايمسلي

جون ايمسلي، الكيميائي والطبيب الذي قام بتفريغ معظم وقته لأجل الكتابة. يعتبر ايمسلي من أبرز المسؤولين عن اصدار العديد من الكتب العلمية ولا سيما في مجال الكيمياء المتخصص به.

ضمن هذا الكتاب يناقش ايمسلي دور جميع العناصر الكيميائية في الطبيعة، طارحاً العديد من الأسئلة من نمط كيف نشأ هذا العنصر ؟! وما هو دوره ؟! وكيف تؤثر العناصر على الصحة والمرض ؟! والكثير من الأسئلة المشوّقة.

إن كنت مهتماً بالكيمياء لا تفوت فرصة قراءة هذا الكتاب الممتع.

3- موت الثقوب السوداء – نيل تايسون

نيل ديغراس تايسون، من أبرز العلماء المعاصرين لنا، كما أن شخصيته المميزة جذبت الكثير من المتابعين له ولعلمه، وهذا ما ساعده كثيراً في الظهور على مختلف أنواع الشاشات.

في هذا الكتاب يأخذنا تايسون في رحلة ضمن الثقوب السوداء لاستكشافها، بدءاً من الطبيعة المدمرة لها والعديد من الظواهر الغامضة التي استغلتها هوليود في بناء أفلامها عن قضايا الخيال العلمي.

4- العرض الأعظم على الأرض – ريتشارد دوكنز

ريتشارد دوكنز، أحد أبرز علماء البيولوجيا في العصر الحديث، كما أنه من أشرس المدافعين عن التطور ويُعتبر مُنشأ ” الداروينيّة الحديثة“.

يعرض لنا دوكنز في هذا الكتاب أبرز الأدلة على حدوث التطور، بدءاً من الانتخاب الطبيعي والسجلات الاحفوريّة وليس انتهاءً بالجينوم البشري ومشروعه.

بالرغم من أنه قد يعتبر عالماً مثيراً للجدل، إلا أن هذا الكتاب من أهم كتبه التي يجب عليك قراءتها.

5- القذف – ميشيو كاكو

يعد ميشيو كاكو من أبرز الفيزيائيين النظريين، كما أنه من ضمن مكتشفي نظرية الأوتار، وقد عرف بأسلوبه السلس والبسيط في طرح أفكاره من خلال كتبه العلميّة.

اختير هذا الكتاب كأفضل كتاب في عام 1994 ومن السهل معرفة لماذا تم اختياره كأفضل كتاب، ففيه نظرة كاكو للنظرية الوترية مقترحاً وجود 10 أبعاد للزمان والمكان وقام بعرض هذه الأفكار بطريقة سهلة الفهم.

6- الكم – مانجيت كومار

مانجيت كومار، فيزيائي وفيلسوف له العديد من الأعمال المهمة والأوراق البحثيّة في المجال العلمي.

يعرض لنا كومار في كتاب الكم سيرة ذاتيّة للفيزياء الكميّة بالإضافة لكل الجدالات التي أيدتها وعارضتها أبرز العقول في تلك الفترة وكان من أهمهم ماكس بلانك، شرودنغر، ورزدرفورد.

7- قصة الكون من التصورات البدائية إلى الانفجار العظيم – نضال قسوم وجمال ميموني.

يعرج الكتاب على موضوع كيفية نشأة الكون ويتناول فكرة الانفجار العظيم وما تلاها من أفكار ومعتقدات وحقائق علمية وينقسم الكتاب إلي عدة أقسام وهذا مما أظهر روعة الكتاب الذي يناقش أسئلة عديدة كيف نعرف الأشياء التي نعتقد أننا نعرفها ؟ هل هناك نظرية لكل شي ؟ كيف بدأ الكون ؟ كيف تطور الكون في بدايته ؟ كيف نشأت بنيه الكون الحاليه ؟ ما الذي يحفظ تماسك الكون ؟ من أين أتت العناصر الكيميائية ؟ ما هو أصل الحياة ؟ وكيف سينتهي هذا كله..؟

8- الجينوم – مات ريدلي

يعتبر مات ريدلي من أبرز الصحفيين والكتّاب العلميين، وقد عرف من خلال كتبه المتخصصة في الوراثة والتطور، بالإضافة لأبحاثه المتعلقة بالسلوك الإنساني.

ضمن هذا الكتاب يضع ريدلي الجينوم البشري تحت المجهر ويبدأ بالحديث عن علاقته بالإنسان من حيث السلوك والأمراض والكثير من القدرات الجينيّة الأخرى، كتعلم اللغات مثلاً.

9- كون من لا شيء – لورانس كراوس

فيزيائي نظري آخر، معروف بأعماله المتعلقة بالمادة المظلمة ونشأتها، كما أن له العديد من الكتب العلمية في مجالات مختلفة.

كتاب كون من لا شيء أو كون من العدم هو محاولة فيزيائية للإجابة على سؤال فلسفي. فربما بعد قراءتك لهذا الكتاب ستقول أن الفلسفة قد توفيت منذ زمن وأن الفيزياء هي التي باتت تحكم كل شيء !!

بالرغم من الجدل حوله، إلا أن هذا الكتاب سيضيف إليك الكثير فلا تفوت قراءته.

10- أثر الجينات على التعليم والتحصيل الدراسي- كاثرين آسبري وروبرت بلومين

يقدم المؤلفان كتابهما بأسلوب جذاب يُيسر فهم العلوم المعقدة من أجل الوصول إلى جمهور عريض، إذ يعتمدان على ثروة من أبحاث علم الجينات السلوكي لتوضيح أن التأثير الجيني ليس كالحتمية الجينية، وكيف أن الجينات تعمل في تناغم مع بيئة الطفل. كما يقدمان رؤيتهما لما ستبدو عليه المدرسة الموجهة جينيا في المستقبل القريب. وإذا كان أمامك 12 كتابا علميا شهيرا عليك قراءتها، فهذا أحد الكتب التي ننصحك بقرائتها.

11- الكون – كارل ساغان

كارل ساغان، الفيزيائي الحالم والمعروف بأبحاثه الطويلة والمعمّقة للبحث عن حياة عاقلة خارج النقطة الزرقاء الباهتة. ليس هذا فحسب بل إن اطلالة ساغان على العديد من الشاشات ولا سيما في سلسلة الكون جعلته من العلماء المميزين في القرن العشرين.

ضمن هذا الكتاب يعرض لنا ساغان كيف تطور الكون وكيف تطور العلم معه وكيف للإنسان أن يتصور ويتخيل نفسه من خلال الكون أيضاً.

12- عجائب الكون – براين كوكس

أحد فيزيائي الجسيمات، كما أنه مشهور في تقديمه العديد من الوثائقيات الكونيّة على محطة الـ BBC البريطانيّة. وكان أحد أفراد فرق البوب الغنائيّة !في هذا الكتاب يأخذنا كوكس في رحلة لاستكشاف عجائب الفضاء من خلال النظر إلى النجوم والثقوب السوداء والشمس وموتها ومن ثم انهيار النظام الشمسي بأكمله. الكتاب ممتع حقاً، كل ما عليك فعله أن تصنع كوباً من القهوة وتبدأ بمطالعته.

تلكم كانت مجموعة من 12 كتابا علميا شهيرا عليك قراءتها، نعتقد أنها جديرة بالقراءة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد غيرها، وإنما هناك الكثير من الكتب العلمية التي لا نقول تستحق بل تستوجب القراءة والاهتمام.