في ظلّ الفيض المعلوماتي الهائل الذي يغمر المجتمعات العربية والإسلامية اليوم، أصبح التمييز بين “الدين كما هو” و”الدين كما يُقدَّم” مهمة شاقة تتطلب وعياً نقدياً حاداً. يأتي كتاب “الدين الموازي؛ تحريف الدين وتقديس المحرِّفين” للكاتب والباحث السوري أحمد الرمح، ليشكّل محاولة جادة وتفكيكية لظاهرة خطيرة تهدد جوهر الخطاب الديني، ألا وهي ظاهرة “الدين الموازي”.

لا يتناول الكتاب هذا الموضوع من زاوية وعظية تقليدية، بل يغوص في الأعماق الاجتماعية والنفسية والإعلامية التي سمحت بنمو هذا النوع من الممارسات الدينية، التي تتوازى مع الدين الرسمي أو الأصلي، لكنها تختلف عنه جوهراً ومنهجاً. تُعدّ هذه المراجعة محاولةً لاستجلاء أهم أفكار الكتاب، وفهم رسالته النقدية، وتقييم أثره في المشهد الفكري المعاصر.

عن المؤلف

أحمد الرمح، كاتب وباحث سوري، معروف بخطابه النقدي الجريء تجاه العديد من الظواهر الدينية والاجتماعية السائدة في العالم العربي. يتميز أسلوب الرمح بالوضوح المباشر، والاعتماد على التحليل الاجتماعي والرصد الميداني للخطاب الديني المستهلك إعلامياً. له إسهامات متعددة في كتابة المقالات والتحقيقات التي تمسّ “سوق الدين”، وكيف تتحول المقدسات إلى سلع استهلاكية.

يُعتبر الرمح من الأصوات التي تدعو إلى “تجديد الخطاب الديني” ليس من خلال النصوص فقط، بل من خلال فهم الآليات التي تُنتج فيها النصوص وتُستهلك لدى الجمهور. كتابه “الدين الموازي” يندرج ضمن هذا المشروع الفكري الذي يهدف إلى تنبيه المسلم المعاصر إلى الفجوة بين الإسلام التاريخي النصي، والإسلام الاجتماعي الممارس.

مفهوم “الدين الموازي”: تعريف الظاهرة

يركز الكتاب في فصوله الأولى على تأسيس مفهوم “الدين الموازي”. يوضح الرمح أن هذا الدين ليس مذهباً جديداً أو فرقةً ضالةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هو “ممارسة وظيفية” للدين تختلف عن مصادره الأصلية. يشير المؤلف إلى أن الدين الموازي هو ذلك الخطاب الذي يُنتج عبر شاشات التلفاز، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنابر المساجد التي تسيطر عليها أجندات خاصة.

يتميز هذا الدين بأنه “مريح” للنفس، يميل إلى التبسيط المفرط، ويقدّم إجابات جاهزة لأسئلة معقدة، وغالباً ما يركز على الجوانب الشكلية والطقوسية على حساب الجوهر الأخلاقي والروحي. ي argues الرمح أن الخطر لا يكمن في الاختلاف الفقهي الطبيعي، بل في “التحريف الوظيفي” الذي يجعل الدين أداة لتحقيق مكاسب دنيوية، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية (كالشهرة والنفوذ).

آليات التحريف: كيف يُصنع الدين البديل؟

يخصص المؤلف حيزاً واسعاً لتحليل الآليات التي يتم من خلالها تحريف الدين وصناعة هذا النموذج الموازي. ويرصد عدة أدوات رئيسية:

انتقاء النصوص: يعتمد صنّاع الدين الموازي على انتقاء الآيات والأحاديث التي تخدم أغراضهم، ويتجاهلون النصوص الأخرى التي قد تعاكس توجهاتهم، مما يخلق صورة مشوهة وغير متكاملة عن الدين. توظيف العاطفة: يلعب الخطاب العاطفي دوراً محورياً في جذب الجمهور، حيث يتم استبدال الحجة العقلية بالخطاب الإنشائي الذي يثير المشاعر دون تنوير العقل. الاستغلال الإعلامي: يوضح الكتاب كيف ساهمت الثورة الإعلامية في تسريع انتشار الدين الموازي، حيث أصبح “الداعية الإعلامي” نجمًا له جمهوره الخاص، وفتواه الخاصة، التي قد تتعارض مع الإجماع العلمي للمؤسسات الدينية الراسخة. التسييس الخفي: رغم أن الكتاب يركز على الجانب الفكري، إلا أنه يلمح إلى كيف يتم توظيف الدين الموازي لتبرير مواقف سياسية أو اجتماعية معينة تحت غطاء “الحق الشرعي”.

تقديس المحرِّفين: صناعة القداسة البشرية

العنوان الفرعي للكتاب “تقديس المحرِّفين” يشير إلى واحدة من أخطر النقاط التي يناقشها الرمح. ينتقد المؤلف بشدة الظاهرة الاجتماعية التي تحول فيها بعض الدعاة والمؤثرين الدينيين إلى شخصيات “شبه معصومة” في أعين أتباعهم. يشرح الكتاب كيف ينقل الجمهور “قدسية النص” إلى “قداسة الشخص”، مما يجعل نقد هذا الشخص أو حتى مجرد السؤال عن أدلته بمثابة مسّ بالمقدسات. يربط الرمح هذه الظاهرة بـ “العقدة النفسية” لدى الفرد الذي يبحث عن أب روحي يحميه من تعقيدات الحياة، فيجد في هذا “المحرِّر المقدس” ملاذه الآمن. ينتج عن ذلك طاعة عمياء، وتجميد للعقل، وتبرير للأخطاء التي قد يقع فيها هؤلاء الدعاة، مما يفتح الباب واسعاً للاستغلال المالي والأخلاقي تحت ستار الدين.

الأثر المجتمعي والنفسي لكتاب “الدين الموازي”

لا يكتفي الكتاب بتشخيص الداء، بل يمتد لوصف الأعراض المجتمعية الناتجة عنه. يشير الرمح إلى أن انتشار الدين الموازي أدى إلى:

تشرذم المجتمع: حيث تتشكل جماعات ولاء حول أشخاص بدلاً من الانتماء لثوابت الأمة الواحدة.

حيث تتشكل جماعات ولاء حول أشخاص بدلاً من الانتماء لثوابت الأمة الواحدة. الإحباط الديني: عندما يكتشف الشباب لاحقاً أن ما تم تلقينه لهم لا يتطابق مع الواقع أو مع النصوص الأصلية، قد يصابون بخيبة أمل تدفعهم إما إلى التطرف أو إلى الإلحاد.

عندما يكتشف الشباب لاحقاً أن ما تم تلقينه لهم لا يتطابق مع الواقع أو مع النصوص الأصلية، قد يصابون بخيبة أمل تدفعهم إما إلى التطرف أو إلى الإلحاد. تغييب الوعي النقدي: يعتمد الدين الموازي على المستهلك السلبي الذي يتلقى ولا ينقد، مما يضعف قدرة الأمة على التجديد والتطور.

نقد وتقييم كتاب “الدين الموازي؛ تحريف الدين وتقديس المحرِّفين”

رغم الأهمية البالغة للموضوع والجرعة النقدية العالية التي يتمتع بها الكتاب، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي يمكن تسجيلها على العمل: نقاط القوة:

الواقعية: يعتمد الرمح على أمثلة واقعية من المشهد العربي المعاصر، مما يجعل الكتاب قريباً من هموم القارئ اليومي.

يعتمد الرمح على أمثلة واقعية من المشهد العربي المعاصر، مما يجعل الكتاب قريباً من هموم القارئ اليومي. الوضوح: لغة الكتاب مباشرة وغير معقدة، مما يجعله في متناول العامة وليس المتخصصين فقط.

لغة الكتاب مباشرة وغير معقدة، مما يجعله في متناول العامة وليس المتخصصين فقط. الجرأة: طرح موضوع “تقديس الدعاة” يعتبر من الخطوط الحمراء في كثير من الأوساط، وقد تعامل المؤلف معه بشفافية.

نقاط تحتاج للتطوير:

الحلول المقترحة: يركز الكتاب بشكل كبير على التشخيص والنقد، بينما يبدو الجانب الحلولي أو البديل العملي أقل حضوراً مقارنة بحجم المشكلة المطروحة.

يركز الكتاب بشكل كبير على التشخيص والنقد، بينما يبدو الجانب الحلولي أو البديل العملي أقل حضوراً مقارنة بحجم المشكلة المطروحة. العمق التاريخي: كان من الممكن إثراء الكتاب بمقارنات تاريخية لظواهر مشابهة حدثت في عصور سابقة من التاريخ الإسلامي، لإعطاء بعد زمني أعمق للظاهرة.

كان من الممكن إثراء الكتاب بمقارنات تاريخية لظواهر مشابهة حدثت في عصور سابقة من التاريخ الإسلامي، لإعطاء بعد زمني أعمق للظاهرة. التعميم: في بعض المواضع، قد يبدو النقد موجهاً لتيارات معينة بشكل قد يُفهم منه التعميم، رغم أن المؤلف يحاول التركيز على الظاهرة وليس الأشخاص.

خاتمة

يُعدّ كتاب “الدين الموازي؛ تحريف الدين وتقديس المحرِّفين” لأحمد الرمح، إضافة نوعية للمكتبة العربية النقدية المعاصرة. هو كتاب لا يهدف إلى هدم الثقة في الدين، بل إلى تنقية الممارسة الدينية من الشوائب البشرية التي التصقت بها. يدعو الكتاب إلى عودة واعية للمصادر الأصلية، وإلى تفعيل العقل النقدي لدى المسلم المعاصر، ليكون دينه بينه وبين الله، لا وسيط فيه إلا العلم والوعي. في زمن كثرت فيه الضوضاء الدينية، يأتي هذا الكتاب كصوت عقلاني يدعو إلى التمييز بين الغث والسمين، وبين الدين السماء والدين الأرضي. قراءته تصبح شبه ضرورية لكل من يريد فهم دينه بفهم صحيح، بعيداً عن ضجيج السوق الروحي.