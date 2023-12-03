يعاني الآباء والأمهات من حيرة لا حدود لها في كيفية التعامل مع الفتاة المراهقة، أكثر مما يعانون مع الإبن المراهق، وذلك لأسباب عديدة تتعلق بالدين والعادات والتقاليد وغيرها. فالفتاة التي تريد التحرر وعدم الالتزام بقواعد ونظام البيت، تُصعّب المهمة كثيرا على أهلها، فكيف تتقربين من ابنتك المراهقة؟ وكيف تعامليها من دون أن تظلميها أو تسببين لها جروحا نفسية؟

هناك الكثير من العائلات يملكون الطريقة التربوية الصحيحة في التعامل مع أبنائهم، طريقة تكون في العديد من الأحيان متطورة وعصرية، ولكن هناك بعض تفاصيل هذه الأساليب، تخص مرحلة المراهقة بالدرجة الأولى.

مميزات مرحلة المراهقة

هذه المرحلة -كما ذكرها الدكتور علاء الدين كفافي في كتابه “رعاية نمو الطفل” وغيره من المتخصصين في المجال التربوي- تتميز بالتالي:

المراهقة ليست أزمة في كل المجتمعات؛ ففي حين ينظر المجتمع الحديث إلى المراهقة على أنها أعنف أزمات النمو، فإن المجتمعات البدائية تنظر إليها على أنها مرحلة من مراحل النمو الطبيعية، والتي يحتفلون بها أحيانا على أنها علامة فارقة في حياة الفرد، فقد بدأ يعتمد على نفسه ويستقل، خاصة من الناحية الاقتصادية، إلى جانب محاولة هذه المجتمعات تهيئة الزواج لهؤلاء البالغين، ومن ثم يواكب النضج الاقتصادي النضج الجنسي، فلا يشعر المراهق بصراعات وأزمات كما يحدث في المجتمعات الحديثة (باعتبار أن آفات المجتمعات الحديثة تنتشر عبر التلفاز والفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، فأصبح العالم وكأنه قرية صغيرة كما يتردد الآن؛ ولذا فإن مرحلة المراهقة في كل المجتمعات تقريبا تأثرت بهذه التقنيات الحديثة، وأصبحت هذه المرحلة في معظم المجتمعات تعاني من أزمات شبيهة بأزمات المراهقة في المجتمعات الحديثة). كما تتسم هذه المرحلة بأنها مرحلة صراع المتناقضات، فالمراهق يرغب في الاستقلال عن والديه، ولذا نجد التمرد والعناد من أهم سمات هذه المرحلة، خاصة مع الوالدين اللذين يمثلان القيود على هذه الاستقلالية، كما ينتج الصراع بين ميله للجنس الآخر وما يحتمه عليه الدين أو التقاليد من عدم إشباع هذه الاحتياجات بشكل غير مشروع أو مقبول اجتماعيا أو دينيا. المراهق يصطدم كثيرا مع السلطة بكل أشكالها، فقد يصطدم مع الوالدين، وقد يصطدم مع المدرس بالمدرسة، أو المشرف بالنادي، لأن كل هؤلاء يمثلون قيودا عليه، ويحولون دون تنفيذ رغباته (انتهى كلام د.علاء الدين كفافي). نجد المراهقين يشعرون بالاغتراب عن باقي فئات المجتمع فيما عدا أصدقاءهم ومن يعيشون سنهم، ويرون أن الناس من حولهم لا يفهمونهم ولا يقدرون مشاعرهم، ولذا يلجئون إما للانطواء والانزواء وأحلام اليقظة، وإما للتعبير عن هذا التمرد بالاعتراض الدائم والتصادم مع من يكبرونهم أو من يمثلون السلطة الضابطة، ويكوّنون مع أصدقائهم ما يعرف بالشلة (أي المجموعة)، ويحرصون كل الحرص على إرضاء الأصدقاء بكل الوسائل، وينفقون في سبيل ذلك وقتا وجهدا ومالا، كما يقلد بعضهم بعضا، ويؤثر كل منهم في الآخر، سواء في قراراته أو أفكاره أو اتجاهاته، ويحاولون دائما التواجد معا.

المراهقة وفكرة السلطة

وبناء على ما سبق، علينا -نحن الآباء- أن نستوعب أمرا غاية في الأهمية، وهو أن المراهقين رغم تمردهم على السلطة الضابطة بشكل عام وعلى الوالدين بشكل خاص فإنهم في أشد الحاجة إلى هذه السلطة رغم زعمهم بعدم حاجتهم إليها، ولا نعني بالسلطة الضابطة القيود الصارمة التي لا مرونة فيها، بل أعني تلك السلطة القائمة على الحماية والاحتواء والحب والحزم، وهو الأمر الذي يجب أن تتسم به كل تعاملاتنا مع المراهقين ومع أبنائنا جميعا.

كيف نتفهم هذه السمات؟ وكيف نتعامل معها بحكمة شديدة وبهدوء أشد؟، وما هي الأساليب التربوية الصحيحة التي تتبعينها بالفعل؟، وما الأساليب الأخرى التي تحتاج إلى تعديل؟، وهو أمر يتطلب من الوالدين أن يدعم كل منكما الآخر، ولنبدأ الآن بخطوات عملية لتحقيق هذا الهدف:

كيف تتقربين من ابنتك المراهقة؟ .. خطوات عملية