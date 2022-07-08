موسم الحج 1443
موسم الحج 1443

كيف ترسل تهنئتك لإخوانك بمناسبة عيد الأضحى؟

تهنئتك بمناسبة عيد الأضحى

تهنئة الناس بعضهم بعضا بالأعياد، قد تكون سُنّة يُثاب الإنسان عليها إذا قصد بها إدخال السرور على أخيه المسلم، لمشاركته فرحته بهذه المناسبة أو النعمة التي أنعم الله بها عليه. فكيف ترسل تهنئتك بمناسبة عيد الأضحى لإخوانك؟

ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نِقمة بما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته عند تخلفه عن غزوة تبوك، قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لِتَهْنِكَ توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهنأني، فكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلَّمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يُشرق وجهه من البِشر: “أبشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك”.

وعن كيف ترسل تهنئتك بمناسبة عيد الأضحى لإخوانك، روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ورخص فيه كثير من الأئمة، وذكر الحافظ ابن حجر مشروعيته، وثمة آثار عديدة في مثل ذلك.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: “إدخالك السرور على مؤمن”، رواه الطبراني وغيره. كما ثبت أن النية الطيبة تحوِّل العادة إلى عبادة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلِّ امرئ ما نوى”.

والدعاء للمسلم من الأمور العظيمة القدر لا سيما إذا كان المقصود من هذا الدعاء تمني الخير للغير والتودد، وإظهار السرور والبشر في نفس إخوانك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل” رواه مسلم.

والتهنئة في عيد الأضحى من الأمور التي تشيع الفرحة بين المسلمين وتعضد مشاعر الألفة والحب والمودة بينهم، ويعد ارتباطه بالأضحية من الأمور التي تضفي أحيانا نوعا من البهجة والفكاهة على الكثير من رسائل التهنئة.

وحبذا لو كانت التهنئة لمن وقع بيننا وبينهم قطيعة أو خصام أو سوء تفاهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام”.

محمود إسماعيل شل – مصطفى عبد الجواد
# التهنئة في الإسلام # عيد الأضحى
صورة رمزية للكاتب - اسلام اون لاين

أرشيف إسلام أون لاين

لديه 1486 مقالة

فلسفة الحج الاجتماعية .. رحلة بناء الإنسان
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
وتلك الأيام نداولها بين الناس
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
لحوم الأضاحي للعيد
الأضحية من شعائر الله

المقصود بالأضحية وكونها من شعائر الله، وما يتعلق بذلك من شروط وواجبات ومكروهات، ومتى يجب الذبح يوم النحر، وحكم الاستنابة على الذبح؟

قصة خروف عيد الفطر!!
قصة خروف عيد الفطر!!

عندما ينقضي شهر رمضان يبدأ التجهيز للعيد، هذه قصة خروف عيد الفطر بطلها ولد أصر أن يشتري خروفا ليذبحه في عيد الفطر!! فماذا فعل والداه؟

عيد مبارك
من معاني العيد

تُرى ما هي معاني العيد الذي يعتبر عند المسلمين مظهرا من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمه ومعان جليلة.

الأضحية بين النحر الهمجي والهدي النبوي
الأضحية بين النحر الهمجي والهدي النبوي

الصور التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة صبيحة يوم عيد الأضحى بوفرة وتفاخر صور مؤلمة تؤذي وتخالف سنته عليه الصلاة والسلام.

الأكثر قراءة
1
أحكام وشروط الأضحية
2
مجمل أحكام الأضحية واشتراط السن
3
العيد أحكامه وآدابه
4
من معاني العيد
5
الفرق بين النوافل والرواتب
6
هدي الحبيب في الممازحة
7
العيد مناسبة عظيمة
8
أعياد المسلمين..عبادة وفرحة
9
ماذا كان يفعل الرسول ﷺ في العيدين
10
الأدعية المأثورة في الحج
اخترنا لكم
عيد أضحى مبارك
فلسفة عيد الأضحى المبارك والمعاني الغائبة
الاحتفال بالعيد
في العيد.. بر والديك وصل رحمك
لحوم الأضاحي للعيد
الأضحية من شعائر الله
الخوف المادية
الخوف…شبح المادية
سيدة تدعو الله
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الكتاب 1الياباني الحاج تاناكا
الحاج تاناكا الياباني ورحلته للبقاع المقدسة
الدعاء إلى الله
ما هي الباقيات الصالحات؟
خطوات في إصلاح الذات
خطوات في إصلاح الذات
القمر الشمس
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا
هدي النبي في العيد
ماهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد ؟