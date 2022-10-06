كيف تصبح معلما متميزا ؟

بغض النظر عن بعد كبار السن عن سنوات الدراسة إلا أنهم مازالوا – على الأرجح – يستطيعون تسمية المدرسين المفضلين.

المعلمون المتميزون يخلدون في ذاكرة طلابهم ، وهم أولئك الذين قاموا بمهمة التدريس لسنوات عديدة لكنهم تركوا بصمات على حياة الطلاب.

عندما نتخرج من المدرسة الثانوية قد تنتهي العلاقة مع المعلمين، ثم إذا ذهبنا إلى الكلية أو الجامعة بعد ذلك ، فإننا نصبح تلاميذ لمعلمين آخرين.

فما الذي يجعل بعض المعلمين متميزين عن أقرانهم وجديرين بالذكر ؟ ما الذي يخلدهم في الذاكرة بعد سنوات وعقود من الزمن ؟

المعلمون المتميزون لديهم عدد من الخصائص المشتركة :

يحبون الطلاب

التحضير والاستعداد الجيد

فهم عميق للموضوعات

إشراك الطلاب

تعليم قائم على التحدي

تعليم مفيد للحياة

لديهم مهارات تواصل

حب الطلاب وتقديرهم

من المهم معرفة هذه الخصلة في المعلم من دون الإفصاح عنها لأنه إذا كان لا يستمتع بصحبة الطلاب ، فربما مهنة التعليم ليست المجال المناسب له . يحب المعلم المتميز طلابه ويظهر عزمه على تحسين حياة الأجيال القادمة في عمله اليومي. إنه يحترم طلابه بغض النظر عن أعمارهم ومهاراتهم ، ويجعلهم يشعرون بالخصوصية والأهمية والفريدة من نوعها.

إنه يدع الطلاب ليكونوا على طبيعتهم من خلال خلق بيئة ترحيبية و صحية تسمح بالتعبير عن مشاعرهم ويشعرون فيها بالأمان . هذا المعلم المتميز هو مستمع متميز لطلابه فهو ينصت إلى الاهتمامات التي أعرب عنها الطلاب وأولياء الأمور ثم يقوم ببناء فصول دراسية تراعي هذه الاحتياجات.

التحضير والاستعداد الجيد

لا يقوم المعلم الأكثر فاعلية بفرض واجبات منزلية فحسب ، بل يقوم أيضا بإكمال واجباته الخاصة. الأمر أشبه إلى حد كبير مدرب كرة السلة المحترف الذي يضع خطط لعب للفريق . إن المعلم الفعال يخطط بشكل استراتيجي للفصل مع وبالتوازي مع خطط الدروس.

يضع المعلم أهدافًا تعليمية لليوم والمهام المطلوبة لتعزيز مهمة التعليم ووفق خطط واضحة ، تسمح الواجبات للطلاب بممارسة المهارات الجديدة وتقويتها. يقضي المعلم المتميز أيضًا وقتًا كبيرًا خارج فترات التدريس في التخطيط للدروس المستقبلية وتقييم الدرجات ، مما يسمح للطلاب بتلقي ملاحظات سريعة. يستخدم المعلم المتميز هذه الملاحظات لتحديد الوقت الذي يجب تخصيصه في تعليم مهارة جديدة أو إعطاء وقت إضافي لتعلم مهارة صعبة ، وما إذا كان هناك عدد من الطلاب بحاجة إلى مزيد من الاهتمام الفردي ، أو معرفة الوقت الأفضل لاتباع نهج جديد يعمل على تحسن جودة التعليم المقدم.

الفهم العميق

إذا كنت تريد أن تصبح مدرسًا ، فأنت بحاجة إلى فهم عميق لموضوعك. غالبا ما تطلب الإدارات التعليمية من المعلمين إكمال المتطلبات الأساسية أو التخصصات في المادة التي سيقومون بتدريسها – وتعد المعرفة الشاملة بمجال معين أمرا ضروريا في مهنة التعليم الفعال .

ومن سمات المعلم المتميز أنه يتوقفون عن التعلم أبدًا . عندما يكونون أكثر نجاحًا ، فإنهم ينقلون حبهم للتعلم إلى طلابهم. ويواكب هؤلاء المعرفة الجديدة في مجالاتهم بالإضافة إلى استراتيجيات التدريس الناشئة ، ويحاولون دائما بناء قاعدة معارفهم من أجل تعليم أفضل للطلاب، وعندما يرى الطلاب معلميهم يحبون التعلم باستمرار فإن الأمر معدي وسيتبعون خطاهم.

إشراك الطلاب

عندما تسأل عدد من الأشخاص عن المدرس المفضل ، فمن المحتمل أن يكون لكل فرد منهم حكاية خاصة ، سيتذكرون تقنية فريدة أو إبداعية استخدمها معلم ما. سواء كانت تلك التقنية عبارة عن مشاركة كتاب أو مادة مرئية أو مسموعة أو استخدام آداة تكنولوجية أو من خلال اتباع نهج تخيلي آخر ، سيقدر الطلاب الجهد الإضافي.

يمكن للمدرس الذي يرتدي لباسا يتعلق بفترة معينة من التاريخ أن يجعل مادة التاريخ أكثر إثارة للاهتمام. وبالمثل ، فإن التنزه في الطبيعة يمكن أن يجعل التعرف على الأشجار المتساقطة أكثر جاذبية.

عندما يبذل المعلم جهدا إضافيا ويجعل الموضوع أكثر امتاعا فإن الدرس يعلق في الذاكرة ومن الصعب نسيانه ، ويدفع الطلاب للتفاعل أكثر ويزيد شهية التعلم لديهم.

المعلمون الماهرون والمبدعون من المستحيل تناسيهم – أو نسيان دروسهم – لأنهم يفهمون أنماط التعلم المتباينة لطلابهم ويسعون جاهدين للوصول إلى كل منها.

المعلمون العظماء يهتمون ويدركون الاحتياجات والقدرات الفريدة للأطفال في صفهم ، ويعملون على تلبية تلك الاحتياجات بطريقة ملهمة.

تحدي الطلاب

غالبًا ما يستمتع الطلاب بالمدرسين من أصحاب التعامل اللين والسهل والتوقعات المنخفضة على المدى القصير، لكن بمرور الوقت ، سيتذكرون كثيرا المعلم الأكثر صرامة والذي رفع سقف التحديات عاليا ودفعهم لاكتشاف امكانياتهم وجعلهم طلابًا أفضل. لا يتخلى المدرسون المتميزون عن الطلاب ذوي الدرجات المنخفضة أو فترات الاهتمام القصيرة كما يضعون تحديات جديدة للطلاب المتفوقين، فالمعلم العظيم لديه إيمان بقدرات جميع طلابه.

بعيدا عن التوقعات العالية ، يتحدى المعلمون الجيدون طلابهم. ويميل الطلاب إلى الاستمتاع بالتحديات ، طالما يتم تقديمها بروح طيبة. تتمثل إحدى طرق التحفيز في طرح أسئلة مدروسة، فبدلاً من التركيز فقط على الحقائق ، يمكن للمدرسين طرح سؤال “لماذا” لجعل الطلاب يفكرون في التسلسل والتنبؤ بالعالم. عندما يتحدى المعلمون طلابهم ، فإنهم يدفعونهم إلى العمل بجدية أكبر ، ويصبحون أفضل ، ويحققون أكثر مما يتصورون.

تعليم للحياة

واحدة من أكبر الامتيازات لكونك مدرسًا هي مساعدة الطلاب ليس فقط على تعلم المواد الأكاديمية ، ولكن ليصبحوا أشخاصًا أفضل. يعد التعليم من أجل تكوين شخصية الطالب مسؤولية يتقاسمها المعلمون مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والأسر والمدارس ومنظمات المجتمع. من خلال الاستماع إلى الطلاب ، وإخبارهم بأنهم قيمون ، ومنحهم بيئة مدرسية داعمة ورعاية ، يقطع المعلمون شوطا طويلا في نقل دروس مهمة حول العمل الجماعي ، والانفتاح الذهني ، والعمل من خلال المشاعر والعواطف إلى الأجيال القادمة.

التواصل الجيد مع الجميع

المعلمون المتميزون يمتلكون مهارات تواصل متميزة. يتواصلون بشكل فعال مع كافة فئات المجتمع : الطلاب وأولياء الأمور ومديري المدارس وزملاء العمل. يتمتع المعلم الجيد بعلاقات قوية مع طلابه بسبب حسن إداراته للمشاعر الانسانية الدافئة وإجادة تواصله مع أولياء الأمور في كثير من الأحيان بالرغم من كل التحديات التي يواجهها. كما أن المدرس الجيد يحسن التعامل مع الإداريين والمعلمين الآخرين لتحسين مستوى التدريس ومستوى المدرسة . إنهم يمتلكون قدرة فائقة في التواصل والعمل بجدية مع جميع المجموعات الإدارية والفنية .

يتفوق المعلمون المتميزون في العديد من المجالات. إنهم يعملون كمعلمين أولاً وقبل كل شيء ، ولكن أيضا كأصدقاء موثوق بهم ، ومتحدثين تحفيزيين ، ومديرين تنفيذيين في الفصول الدراسية ، وخبراء في مواد تخصصاتهم ، ووداعمين ومحفزين لطلابهم ، وويمتلكون مهارة الفنان.

ومع ثقل المسؤولية الملقاة على هذه الفئة المتميزة من المعلمين في تثقيف الجيل القادم ، فإنهم يشجعون ويلهمون عددا لا يحصى من الطلاب حتى يصبحوا راشدين ومتعلمين.