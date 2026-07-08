بدلاً من فرك أيدينا حسرةً على درجات القراءة المزرية وشكاوى الأساتذة من أن الطلاب لا يستطيعون القراءة أو لا يريدون ذلك بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الجامعة، يتعين علينا أن نفعل شيئاً حيال هذه المشكلة. ما رأيكم في العودة إلى تدريس كتب كاملة؟

على مدى العقد الماضي، ركز التوجيه التعليمي على تدريس مهارات القراءة باستخدام مقتطفات قصيرة. وبدت الفكرة واعدة؛ حيث تقوم على استعراض استراتيجيات تقارب ما يفعله القراء المهرة على جزء صغير من النص يشبه تلك النصوص التي يواجهها الطلاب في التقييمات، وافتراض أنهم سيبرزون كقراء كفوئين.

وكما توضح درجات القراءة الراكدة في التقييم الوطني للتقدم التعليمي (NAEP)، فإن هذا النهج لم ينجح. لِمَ لا؟ بسبب الإفراط في ممارسة الاستراتيجيات وعدم القراءة الكافية. ويشير استطلاع حديث أجرته مؤسسة “راند” (RAND Corp) إلى أن ما يقرب من 60% من معلمي المدارس المتوسطة والثانوية يخصصون ثلاثة كتب أو أقل في العام الدراسي الواحد. وثلاثة كتب في العام لا تصنع قارئاً، لا سيما إذا كانت تلك الكتب من النصوص الكلاسيكية مثل “يوليوس قيصر” أو “الحرف القرمزي” التي ترهب الكثير من القراء الشباب.

والنتيجة الأكثر إثارة للقلق في هذه الدراسة هي أن المعلمين في المدارس التي تخدم فئات كبيرة من الطلاب المنتمين لعائلات ذات دخل منخفض هم أقل احتمالية لتخصيص كتب كاملة مقارنة بأولئك الذين يعملون في مجتمعات أكثر ثراءً. إنه أمر مخزٍ.

حان الوقت للعودة إلى قراءة الكتب كاملة

لقد حان الوقت لإعادة الكتب، ولكننا بحاجة أيضاً إلى إعادة التفكير في معنى تدريس عمل أدبي. لا لمزيد من قضاء ثمانية أسابيع من الحصص الدراسية في رواية واحدة؛ ولا لمزيد من قراءة الكتاب بأكمله بصوت عالٍ لطلاب الصف العاشر. نحن بحاجة إلى عدد أقل من الاختبارات القصيرة وربما حتى إلى قدر أقل من تدوين الملاحظات التوضيحية.

بدلاً من ذلك، يمكن للمعلمين وقادة المدارس القيام بما يلي:

تخصيص وقت ومساحة داخل اليوم الدراسي للقراءة . قد يتطلب هذا جدولة وقت ممتد في حصص اللغة الإنجليزية/الفنون اللغوية.

قد يتطلب هذا جدولة وقت ممتد في حصص اللغة الإنجليزية/الفنون اللغوية. توفير وصول سهل إلى مجموعة واسعة من الكتب وتشجيع القراءة خارج اليوم الدراسي . الاستثمار في مكتبات الفصول الدراسية المليئة بالعناوين المعاصرة. ودعوة الطلاب لأخذ الكتب إلى منازلهم خلال العطلات المدرسية.

الاستثمار في مكتبات الفصول الدراسية المليئة بالعناوين المعاصرة. ودعوة الطلاب لأخذ الكتب إلى منازلهم خلال العطلات المدرسية. السماح للطلاب باختيار ما يقرؤونه (وإرشادهم إلى كيفية الاختيار) . التحدث مع الطلاب حول كيفية اختيار كتاب لقراءته. هل هو مؤلف نال إعجابهم، أم نوع أدبي يستمتعون به، أم غلاف جذاب؟

التحدث مع الطلاب حول كيفية اختيار كتاب لقراءته. هل هو مؤلف نال إعجابهم، أم نوع أدبي يستمتعون به، أم غلاف جذاب؟ توضيح ما يمكن أن تقدمه لنا الأعمال الكلاسيكية للطلاب . عقد روابط بين الموضوعات في الكتب التي ندرسها والقضايا التي يهتم بها الطلاب—على سبيل المثال، كيف أن لدينا جميعاً “توقعات عظيمة” مثل شخصية “بيب” لـ تشارلز ديكنز، أو كيف أننا جميعاً في رحلة لاكتشاف الذات مثل “أوديسيوس”.

عقد روابط بين الموضوعات في الكتب التي ندرسها والقضايا التي يهتم بها الطلاب—على سبيل المثال، كيف أن لدينا جميعاً “توقعات عظيمة” مثل شخصية “بيب” لـ تشارلز ديكنز، أو كيف أننا جميعاً في رحلة لاكتشاف الذات مثل “أوديسيوس”. التحدث عن الكتب التي تقرؤونها . يحتاج الطلاب إلى سماع المعلمين والإداريين وأمناء المكتبات وهم يتحدثون عن كيفية اختيارهم، وأحياناً رفضهم، لكتابهم القادم.

يحتاج الطلاب إلى سماع المعلمين والإداريين وأمناء المكتبات وهم يتحدثون عن كيفية اختيارهم، وأحياناً رفضهم، لكتابهم القادم. جعل المحادثات حول الكتب على مستوى الصف بأكمله حدثاً يومياً . استكشاف كيفية جعل حلقات الأدب والندوات السقراطية روتينات صفية ناجحة.

استكشاف كيفية جعل حلقات الأدب والندوات السقراطية روتينات صفية ناجحة. مساعدة الطلاب على تحديد أهداف القراءة الخاصة بهم . دعوة الطلاب للاحتفاظ بقائمة بالكتب التي قرؤوها إلى جانب قائمة بالكتب التي يتطلعون إلى قراءتها.

دعوة الطلاب للاحتفاظ بقائمة بالكتب التي قرؤوها إلى جانب قائمة بالكتب التي يتطلعون إلى قراءتها. إنشاء برنامج قراءة صيفي يرغب الطلاب في المشاركة فيه. إشراك الطلاب في اللجنة التي تصمم البرنامج. فعندما يشارك الطلاب في صنع القرار، يصبحون مستثمرين في نجاحه.

سأكون حمقاء إذا تظاهرت بأن طي الصفحة بشأن كيفية تنشئة القراء سيكون أمراً سهلاً. لكن الأعذار مثل تصنيف الطلاب بأنهم “أطفال الجائحة” أو إلقاء اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد أعذار للتقاعس عن العمل. فبعد أكثر من 30 عاماً من تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس المتوسطة والثانوية، يمكنني القول بثقة إنه لم تكن هناك قط أي “أيام خوالي جميلة” كان فيها جميع الطلاب يحضرون كتبهم إلى الفصل بعد إتمام قراءة الواجب المنزلي. فالنفور من الواجبات المدرسية ليس أمراً جديداً.

الجديد هو عدم الصبر المعرفي الذي يظهره الكثير من الشباب اليوم. فساعات التمرير—التصفح السريع والمسح الخاطف—على الهاتف المحمول قد أدت إلى ضمور عضلات القراءة. وبدلاً من الاستسلام لـ “تدميج الألعاب” في المناهج الدراسية، يتعين علينا أن نثبت ونوضح للطلاب كيف يمكن للمثابرة في قراءة كتاب كامل أن تساعد في بناء قدرتهم على التحمل للتفكير في الحجج المعقدة. فالكتب تعلّم القراء إرجاء الأحكام وانتظار التطورات اللاحقة. إنها مركبات فريدة لاستكشاف ما كان، وما هو كائن، وما يمكن أن يكون.

ومثل شخصية “بارتلبي الموثق” لهيرمان ملفيل، فإن الكثير من الطلاب اليوم يفضلون ببساطة ألا يقرؤوا. يتعين علينا أن نكون نحن البالغين الذين يعرفون أكثر. ومعاً، يمكن للمعلمين والإداريين وصناع السياسات جعل المدارس بيئات محفزة فكرياً يشعر فيها كل طفل بالانتماء.

كارول جاغو — 26 يونيو 2026

كارول جاغو هي معلمة مخضرمة، ورئيسة سابقة للمجلس الوطني لمعلمي اللغة الإنجليزية، ومديرة مساعدة لمشروع كاليفورنيا للقراءة والأدب في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس. وهي مؤلفة للعديد من الكتب، بما في ذلك كتاب: “الكتاب موضع تساؤل: لماذا وكيف تعيش القراءة أزمة” (هينمان، 2018).