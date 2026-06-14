لطالما ساد اعتقاد خاطئ في أوساط المجتمع بأن المرض هو “قدر محتوم” أو “سوء حظ” يلم بالإنسان حتما مع تقدم العمر. لكن الثورات العلمية في مجال الفسلجة (الفيزيولوجيا) والطب الوقائي جاءت لتقلب هذه المعادلة رأسا على عقب، مؤكدة حقيقة جوهرية: الصحة ليست مسألة حظ، بل هي مسألة خيار.

انطلاقاً من هذا المبدأ، تبرز رؤية علمية ثورية تلخصها عبارة: “لا يجب أن يمرض أحد بعد الآن”. هذه ليست مجرد شعارات تحفيزية، بل هي منهج علمي مبني على فهم عميق لكيفية عمل جسم الإنسان على المستوى الخلوي، وما هي العوامل الحقيقية التي تدفع به نحو المرض أو تحفظ له عافيته.

لا تقف هذه الرؤية الثورية عند حدود فرد واحد، بل هي جزء من حركة علمية عالمية متنامية تضم نخبة من الأطباء والباحثين الذين يؤمنون بأن الوقاية والعلاج الحقيقي يكمنان في صحة الخلية. ففي أمريكا، يبرز عالم الأحياء الخلوية الدكتور بروس ليبتون (Bruce Lipton)، الذي يؤكد أن البيئة المحيطة بالخلية (بما في ذلك التغذية والسموم) هي المتحكم الرئيسي في صحتنا وجيناتنا، وليس الجينات بمعزل عن المحيط.

وفي كندا، يدافع رواد الطب الوظيفي مثل الدكتور جايسون فونغ (Jason Fung) عن ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأمراض المزمنة عبر استعادة التوازن الخلوي والتمثيل الغذائي، بدلا من الاكتفاء بتخفيف الأعراض. وفي العالم العربي، برزت العديد من الأصوات التي كرّست جزءا كبيرا من جهودها لنشر الوعي حول أهمية الطب الطبيعي، وتغذية الجسم بمواد عضوية نقية لعلاج الأمراض من جذورها والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الأدوية الكيميائية.

وفي خضم هذه الأصوات العالمية المتناغمة، يقف الدكتور العراقي محمد العبيدي كواحد من أبرز المدافعين عن هذه الفلسفة، مقدما رؤية علمية رصينة تجمع بين الخبرة الأكاديمية العالمية والحاجة الملحة لتغيير نمط الحياة الصحي.

من هو الدكتور محمد العبيدي؟

الدكتور محمد العبيدي هو أستاذ متخصص في علم الفسلجة (الفيزيولوجيا) والعقاقير الطبية، وخبير دولي في الصحة البيئية والصحة العامة، بالإضافة إلى كونه مستشاراً في إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية. يمتلك خبرة علمية وعملية تمتد لأربعة عقود في كبرى المؤسسات البحثية والصحية العالمية، وساهم في أبحاث رائدة في مجال تطوير الأدوية، ناهيك عن كونه مترجماً طبياً محترفاً يحمل شهادات من معاهد مرموقة، مما مكنه من الجسر بين المعرفة الطبية العالمية وتطبيقاتها العملية.

لم تكن رحلة الدكتور العبيدي مع هذا المفهوم أكاديمية فحسب، بل كانت شخصية وعميقة. ففي عام 1989، واجه تحديا صحيا جسيما كاد أن يودي بحياته. هذه المحطة الفاصلة دفعته لاستخدام معرفته العميقة بالكيمياء الحيوية لإنقاذ نفسه، مما أثار لديه أسئلة مصيرية: لماذا يمرض الناس؟ وكيف يمكن الوقاية من المرض أو عكسه تماما؟ كانت الإجابة على هذه الأسئلة هي البذرة التي نمت لتصبح نظريته الثورية حول “مرض الخلية الواحد”.

النظرية الثورية: لا توجد آلاف الأمراض، بل “مرض” واحد

ينطلق الدكتور العبيدي من فرضية علمية جريئة ومبسطة في آن واحد: لا توجد آلاف الأمراض المختلفة كما يصورها الطب التقليدي، بل يوجد في الجوهر “مرض” واحد فقط، وهو الخلل الوظيفي لخلايا الجسم.

الجسم البشري هو عبارة عن تريليونات من الخلايا، وصحة الإنسان هي مجرد انعكاس لصحة هذه الخلايا. إذا كانت الخلايا سليمة ومغذية، كان الجسم سليما. وبناء على ذلك، يمكن اختصار أسباب تدهور الصحة في عاملين رئيسيين:

نقص المغذيات على المستوى الخلوي: عدم حصول الخلية على الفيتامينات، المعادن، والإنزيمات الضرورية بأشكالها القابلة للامتصاص. السمية الخلوية: تراكم السموم والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الضارة داخل الخلية، مما يعيق عملياتها الحيوية.

نقد نموذج “قمع الأعراض” في الطب الحديث

يشير الدكتور العبيدي، متفقا مع العديد من رواد “الطب الوظيفي” (Functional Medicine) عالميا، إلى أن الطب الحديث، رغم إنجازاته العظيمة في الطوارئ والجراحة، يعاني من قصور منهجي في التعامل مع الأمراض المزمنة والتنكسية (مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكري).

المشكلة تكمن في أن النظام الصحي الحالي يركز على “قمع الأعراض” بدلا من “معالجة الأسباب الجذرية”. فالأدوية التقليدية غالبا ما تعالج النتيجة وليس السبب، مما يجعل المريض يتعاطى الأدوية مدى الحياة دون أن يُشفى فعليا.

كما أن التخصص الدقيق جدا في الطب أدى إلى تجزئة نظرة الطبيب للجسم، متناسيا أن الجسم نظام متكامل، وأن الخلل في خلية واحدة قد يتردد صداه في أعضاء متعددة.

وهم المكملات الغذائية التجارية: لماذا لا نشفى؟

من أكثر النقاط إثارة للجدل والأهمية في أطروحة الدكتور العبيدي هو نقده اللاذع لسوق المكملات الغذائية التجارية. فالكثيرون يتناولون الفيتامينات والمعادن يوميا ويتساءلون لماذا لا تتحسن صحتهم؟

الجواب يكمن في “الكيمياء الحيوية” لهذه المنتجات. يوضح الدكتور العبيدي أن الغالبية العظمى من المكملات المتوفرة في الأسواق تعاني من عيوب قاتلة تجعلها عديمة الفائدة، بل وضارة أحيانا:

الحشوات والمواد المضافة : تشكل المواد الكيميائية والحشوات نسبة كبيرة من حبوب الفيتامينات، مما يدخل سموما ومسببات للحساسية إلى الجسم، ويعيق امتصاص المادة الفعالة.

تشكل المواد الكيميائية والحشوات نسبة كبيرة من حبوب الفيتامينات، مما يدخل سموما ومسببات للحساسية إلى الجسم، ويعيق امتصاص المادة الفعالة. ضعف الذوبان والامتصاص : العديد من الأقراص لا تذوب بسرعة كافية في الجهاز الهضمي، مما يعني أنها تمر عبر الجسم دون أن تستفيد الخلايا منها.

العديد من الأقراص لا تذوب بسرعة كافية في الجهاز الهضمي، مما يعني أنها تمر عبر الجسم دون أن تستفيد الخلايا منها. استخدام أشكال اصطناعية رخيصة : تميل الشركات لاستخدام مواد خام اصطناعية رخيصة بدلا من المستخلصة من مصادر طبيعية عضوية. على سبيل المثال، فيتامين (E) الاصطناعي (المشار إليه بـ dl) أو البيتا كاروتين الاصطناعي، أقل نشاطا بيولوجيا بكثير من نظيراتها الطبيعية، وقد تتداخل سلبا مع امتصاص المغذيات الأخرى.

تميل الشركات لاستخدام مواد خام اصطناعية رخيصة بدلا من المستخلصة من مصادر طبيعية عضوية. على سبيل المثال، فيتامين (E) الاصطناعي (المشار إليه بـ dl) أو البيتا كاروتين الاصطناعي، أقل نشاطا بيولوجيا بكثير من نظيراتها الطبيعية، وقد تتداخل سلبا مع امتصاص المغذيات الأخرى. كيمياء المعادن الرديئة: وجود كلمات مثل “كربونات”، “أكاسيد”، “كبريتات”، أو “فوسفات” في قائمة مكونات المكملات، هو مؤشر قوي على أن المعدن في شكله غير العضوي، والذي يصعب على الجسم امتصاصه، وقد يترسب في الأنسجة مسببا مشاكل صحية بدلا من حلها.

الحل: العودة إلى الطبيعة والمكملات العضوية عالية الجودة

الحل الجذري، وفقا لهذه الرؤية، يكمن في تزويد الجسم بما يحتاجه فعليا: مكملات غذائية عضوية (Organic)، مستخلصة من مصادر نباتية وطبيعية، خالية من الكيماويات، ومصممة لتكون “متاحة حيويا” (Bioavailable)، أي أن تكون جزيئاتها مطابقة لما يتعرف عليه الجسم ويمتصه بسهولة على المستوى الخلوي.

هذا النهج يعيدنا إلى فطرة الطبيعة التي عاش عليها أجدادنا، حيث كانت الغذاء هو الدواء، ولكن نظرا لتدهور جودة التربة والغذاء الحديث، أصبحنا بحاجة ماسة لمصادر نقية وموثوقة تعوض هذا النقص دون إضافة أعباء سمية جديدة للجسم.

صدى عالمي: أفكار العبيدي في مرآة الخبراء العالميين

لا تقف رؤية الدكتور العبيدي في معزل، بل تتقاطع بشكل مذهل مع أبحاث رواد علميين عالميين دافعوا عن نفس المبادئ:

الدكتور بروس ليبتون (Bruce Lipton): عالم أحياء خلوية شهير، يؤكد في كتابه “بيولوجيا المعتقد” أن البيئة المحيطة بالخلية (التي تشمل التغذية والسموم) هي التي تتحكم في التعبير الجيني، وليس الجينات نفسها. وهذا يتطابق تماما مع فكرة العبيدي بأن العناية بالبيئة الخلوية تمنع المرض. الدكتور مارك هايمان (Mark Hyman): رائد الطب الوظيفي، الذي يردد دائما أن “الطعام والمغذيات هي معلومات تخبر جيناتك بما يجب فعله”، ويحذر بشدة من المكملات الاصطناعية ويدعو للعلاج الجذري للأسباب وليس الأعراض. الدكتور لينوس بولينغ (Linus Pauling): الحائز على جائزتي نوبل، ومؤسس “الطب الجزيئي المتماثل” (Orthomolecular Medicine)، الذي نادى بأن العلاج الأمثل هو توفير الجزيئات الصحيحة (الفيتامينات والمعادن الطبيعية) بالكميات الصحيحة للجسم.

البعد الإسلامي: الغذاء الطيب وصحة الخلية في ضوء القرآن والسنة

من منظور إسلامي، تتوافق هذه الرؤية العلمية الحديثة بشكل مذهل مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ففي كتابه “الغذاء في القرآن والسنة”، يسلط الدكتور مصطفى محمود الضوء على أن الإسلام لم يترك صحة الإنسان صدفة، بل وضع منهجا وقائيا شاملا يقوم على مبدأ “الطَّيِّبَات.

لقد أمر الله تعالى عباده بأكل ما هو حلال وطيب ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (المائدة-88)، وكلمة “طيّب” هنا لا تعني الإباحة الشرعية فحسب، بل تشمل النقاء، والخلو من السموم، والفائدة البيولوجية للجسم، وهو ما يتطابق تماما مع مفهوم “المكملات العضوية” و”الصحة الخلوية” الذي نادى به الدكتور العبيدي. فالإسلام يحث على تناول ما أنبتت الأرض من ثمار وأعشاب نقية، مثل العسل، والزيت، والتمر، والتي أثبت العلم الحديث أنها الأغنى من حيث “التوافر الحيوي” (Bioavailability) للمغذيات، والأقدر على إصلاح الخلية.

كما أن التحذير العلمي من السموم والمضافات الكيميائية التي تضر بالخلايا يتسق تماما مع القاعدة الفقهية الكبرى “لا ضرر ولا ضرار“، ومع الهدي النبوي الذي حث على التداوي والوقاية بما هو طبيعي ونقي.

إن العناية بالجسد في الإسلام هي رعاية لـ “الأمانة” التي استأمننا الله عليها، والوقاية من المرض عبر الغذاء النقي وتجنب الإسباب الضارة هي أعلى مراتب الشكر لنعم الله وحفظاً لهذه الأمانة. فالجسد ليس ملكاً لنا نتصرف فيه كيفما شئنا، بل هو أمانة يجب أن تُحفظ من التلوث والمرض قدر المستطاع.

الخلاصة: الصحة مسؤولية وخيار واع

إن فكرة “لا تمرض بعد الآن” ليست وعدا بسحر شفائي، بل هي دعوة لاستعادة السيطرة على زمام الصحة. إنها نقل للفرد من موقع “المريض السلبي” الذي ينتظر الدواء، إلى موقع “المسؤول الواعي” الذي يبني صحته من الداخل إلى الخارج.

العمر المديد الذي يتجاوز المئة عام، وهو ما كان استثناء في الماضي، يجب أن يصبح القاعدة في المستقبل، شريطة أن نتخذ خيارات ذكية: تغذية خلايانا بما هو نقي وطبيعي، وإبعاد السموم عن أجسادنا، وفهم أن كل حبة دواء أو مكمل نتناولها يجب أن تخضع لمعيار الجودة والنقاء والفعالية البيولوجية.

إن الاستثمار في الصحة الوقائية، وفهم كيمياء ما ندخله إلى أجسادنا، هو أسمى أشكال الرعاية الذاتية، وهو الضمان الحقيقي لحياة مديدة، نشطة، وخالية من عبء الأمراض المزمنة.

بين الجهد البشري وقدر الله تعالى

ومع كل هذا التقدم العلمي والدعوة لاتخاذ خيارات صحية واعية، يجب أن نرسخ في يقيننا حقيقة إيمانية راسخة: أن العمر والصحة هما بيد الله تعالى وحده. فالسعي وراء الصحة والعمر المديد عبر التغذية السليمة والوقاية هو “أخذ بالأسباب”، لكن النتيجة النهائية والقدرة على الشفاء أو منح العمر الطويل هي خالصة لله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ (آل عمران-145). لذلك، فإن جهودنا في تنقية أجسادنا ومعالجة خلل الخلايا هي مجرد أدوات، والله تعالى هو “الشافي” الحقيقي الذي بيده ملكوت كل شيء.

لذا، فإن “العمر المديد” الذي نتحدث عنه ليس غاية دنيوية في حد ذاته، بل هو وسيلة لزيادة الطاعات وعمارة الأرض، وهو “بركة” يزيدها الله لمن يشاء من عباده الصالحين. إن التوكل الحقيقي لا يتعارض مع العناية الصحية؛ بل إن المؤمن الصادق يأخذ بكل سبب علمي متاح لحماية خلايا جسده من المرض، ثم يفوض الأمر كله لله، موقنا أن لا شافي إلا هو، وأن كل دواء أو مكمل هو مجرد أداة لا تملك من الأمر شيئا إلا بإذن خالقها. بهذه المعادلة المتوازنة بين الأخذ بالأسباب العلمية والتوكل المطلق على خالق الأسباب، نصل إلى الصحة الحقيقية التي تجمع بين عافية الجسد وسكينة الروح ورضا الرحمن.