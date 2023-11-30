لا بد لمن أراد أن يتدبر القرآن الكريم وأراد العمل به ، نقول لا بد له من العلم بـ السنة النبوية المطهرة ، والرجوع إليها ، والاطلاع عليها . ولا يمكن فهم القرآن الكريم بعيدا عن الأحاديث النبوية ، أو بمعزل عنها ، لأنها الوحي الثاني ، قال تعالى { وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى } ( النجم : 3 -4 ) .



الأدلة من القرآن الكريم

ومن ظن غير ذلك فقد أخطأ خطأ بالغا ، وخرج عن سبيل المؤمنبن . والأدلة من الكتاب العزيز على ذلك كثيرة ، منها :

الأدلة من السنة النبوية

وأما من السنة النبوية :

فعن عبد الله قال : لَعنَ الله الواشِمات والمستوشمات ، والْمُتَنَمِّصَات ولمتفلّجات للحُسن ، المغيّرات خلق الله ، فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها : أم يعقوب ، فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنتَ كيتَ وكيتَ ، فقال: ومالي لا ألعنُ من لعنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ، فقالت : لقد قرأتُ ما بين اللوحين، فما وجدتُ ما تقول ! قال: لئن كنت قرأتِه لوجدتِه ، أما قرأتِ ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) قالت : بلى ، قال: فإنه قد نهى عنه ، قالت: فإني أرى أهلكَ يفعلونه ، قال : فاذهبي فانظري ، فذهبتْ فنظرتْ فلَمْ تَرَ من حاجتها شيئاً ، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها (2). و عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يُوشك رجل منكم متكئاً على أريكته ، يُحدّث بحديثٍ عني فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلالٍ استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ، ألا وإنَّ ما حرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل الذي حرَّمَ الله عز وجل» (3). عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « هلاكُ أمتي في الكِتَاب واللَّبَن » فقيل : يا رسول الله ، ما الكتاب واللبن ؟ قال : « يَتعلَّمون القرآن و يتأولونه على غير ما أنزله اللهُ عز وجل ، ويُحبون اللبَّن فيَدَعُون الجمَاعات والجُمُع ويبدون» (4). قال ابن عبد البر: أهلُ البدع أجمع ، أَضربوا عن السنة ، وتأوّلوا الكتاب على غير ما بيّنت السنة، فضلوا و أضلوا، و نعوذ بالله من الخذلان ، ونسأله التوفيق والعصمة برحمته ، وقد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير عن ذلك في غير ما أُثر ، منها ما أخبرنا …ثم روى الحديث السابق (5).

ومن الآثار