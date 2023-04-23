لقاء العيد بكلية الشريعة

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هـ /2023 م لقاء العيد والذي أقيم بقاعة لولوة بنت علي بمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التهنئة بحلول عيد الفطر لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية متمنيا لهم موفور الصحة ودوام السعادة وأن يتقبل الله منهم جميعا الأعمال الصالحة.

حضر لقاء العيد عدد من أعضاء هيئة التدريس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وجمع من منسوبي جامعة قطر بالإضافة إلى الخريجين ولفيف من طلبة العلم والوسط الثقافي.

وخلال اللقاء تبادل أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأشادوا بهذه المبادرة لما وفرته من فرص التواصل بين منسوبي الكلية وشركائهم، وتقوية الأواصر بينهم.

جدير بالذكر أن تصنيف كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ارتفع حتى أصبح من بين أفضل 100 كلية في العالم في تخصصات الدراسات الدينية على مستوى العالم وفقا لتصنيف Quacquarelli Symonds (QS) العالمي لتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية.