أهم النقاط المستخلصة:

يعتمد التفكير الإبداعي على قدرة الدماغ على التناوب بين التوليد العفوي للأفكار والتقييم المتعمد لها.

تشرك هذه التحولات أنظمة عصبية مختلفة؛ أحدها يستكشف بحرية، والآخر يطبق التركيز والتحكم.

تستكشف عالمة الأعصاب راشيل بار لماذا تميل الأفكار الجديدة إلى الظهور عندما تستمر لما وراء الخيارات البديهية، وتأخذ فترات راحة لإعادة ضبط التفكير، وتعمل ضمن قيود ذات مغزى تركز البحث عن الحلول.

كاد هذا المقال ألا يرى النور؛ فلعدة أسابيع، بذل جهداً واضحاً ألا يكون موجوداً. بدأ الأمر، أو بالأحرى لم يبدأ، عندما دُعيت لتقديم فكرة لمقال ثانٍ لموقع “Big Think” حول أي موضوع تقريباً في علم الأعصاب.

يا له من انتصار! لقد حظيت بالحرية والوقت غير المحدود. ما الذي يمكن أن يكون أسهل من ذلك؟ الكثير، كما اتضح فيما بعد. مرت أسابيع، ولم أكتب شيئاً. بدأت علبة الوارد الخاصة بي تمتلئ برسائل تذكير لطيفة من “ستيفن”، محرري: “هل ما زلتِ مهتمة بكتابة شيء ما؟”

كانت المرة الأولى أكثر وضوحاً؛ فقد كُلفت بمهمة ضمن عدد “Big Think” الخاص بالوعي مع موعد نهائي ضيق. أجبرني ذلك على الكتابة عن علم الأعصاب وراء النوم، وهو موضوع ذو صلة كنت أعرفه جيداً بما يكفي للكتابة عنه مباشرة. لم يكن هناك مجال للتردد، فقط نافذة من الفرص تضيق دقيقة تلو الأخرى.

هذه المرة، كانت النافذة مفتوحة على مصراعيها. كان دماغي حراً في الذهاب إلى أي مكان، ولذلك، بطبيعة الحال، لم يذهب إلى أي مكان. أرسلت بريداً إلكترونياً إلى ستيفن باقتراح مضاد: هل يمانع في تقليص نطاق كلمة “أي شيء”؟ أرسل لي حفنة من الأفكار، ركزت إحداها على استراتيجية لإثارة الإبداع، صاغها “سكوت ديكرز”، مؤسس موقع “The Onion”.

“المهرج والمحرر؟” لم يكن لدي أدنى فكرة عما يعنيه ذلك، لكن وقعه كان جيداً.

فتحت وثيقة فارغة بعنوان “Clownnotes_1” واستأنفت “عدم الكتابة” بانضباط متجدد. بحثت في عدة مواضيع لن أكتب عنها. كانت الأفكار في كل مكان؛ بعضها قذفت به إلى ستيفن بتشتت وانفعال، والبقية سحبتها إلى انقراض خاص تحت أسماء “Clown_2″ و”clown10” والملف الذي يشرح نفسه بنفسه “trash.docx”.

أرسلت بريداً إلكترونياً إلى ستيفن: “ماذا لو قدمت مسودة قذرة؟ شيء فظيع. سنسميها نقطة انطلاق”. وافق، وفي ذلك بعد الظهر، حذفت 12 من أصل 13 وثيقة، محتفظة بأي خيوط رأيت أنها تحمل إمكانات. في النهاية، بدأت في البحث في مفهوم “المهرج والمحرر” الذي كان من المفترض أن أكتب عنه.

نصفا العقل المبدع

“المهرج”، في نموذج ديكرز، هو مولد الأفكار في العقل. يقذف المهرج بسرعة بجميع أنواع الأفكار على الجدار، غير مبالٍ بالجمهور أو حكمهم أو حتى الجدوى الأساسية. يمكن لهذه القضايا أن تنتظر “المحرر”؛ ذلك الجزء من العقل الذي يتأكد من أن لديك شيئاً قابلاً للدفاع عنه لتقديمه. ومع ذلك، فإن أي تدخل مبكر من المحرر يخاطر بقتل فكرتك قبل أن يلامس الحبر الورق.

بدون المهرج، لا توجد أفكار جديدة؛ وبدون المحرر، تفتقر تلك الأفكار إلى الإيجاز والتماسك والبناء المنطقي.

وسرعان ما بدأ مقالي يتشكل. لقد حققت المسودات المحذوفة غرضها؛ استطعت رؤية ومضات من الفكر والصياغة كانت من سلالة تلك الفوضى بوضوح. أدركت أنني كنت أستخدم هذا الإيقاع من الخلق المتهور والمراجعة الدقيقة طوال حياتي في الكتابة، لكنني لم أكن قد وضعت اسماً له فحسب.

يهدف إطار “المهرج والمحرر” إلى أن يكون وسيلة بسيطة وبديهية لمقاربة عملية الكتابة، وليس ادعاءً علمياً. ومع ذلك، فإن الشخصيتين تنعكسان في شبكات عصبية حقيقية وقابلة للقياس، تلعب كل منها دوراً متميزاً في العملية الإبداعية. وما يميز المبدعين المهرة هو البراعة في التنقل بين هذين الوضعين.

“شبكة الوضع الافتراضي” (DMN) هي “المهرج” الذي يظهر حافي القدمين، متفوقاً بحماس بفرضيات حول ما قد يرتديه ضفدع إذا دُعي لتناول العشاء (لا يختلف كثيراً عن تلك الرسائل الإلكترونية الأولى التي قذفت بها إلى ستيفن). إن شبكة الوضع الافتراضي هي مصنع أحلام اليقظة الداخلي في دماغك: فهي تجند هياكل الخط الناصف القشري، مثل القشرة الجبهية الأمامية الإنسية والقشرة الحزامية الخلفية، للسماح للأفكار بالانجراف.

أما “شبكة التحكم التنفيذي” (ECN) فهي “البالغ العملي” في الغرفة، و”المحرر” الذي يحشد الأنظمة الجبهية الجدارية سعياً وراء الأهداف الداخلية والتخطيط الاستراتيجي.

يميل هذان النظامان إلى العمل في تضاد: عندما ينشط أحدهما، يهدأ الآخر عادةً. الإبداع، على مستوى الشبكة، يتعلق بتسليم الراية في اللحظة المناسبة: السماح لشبكة الوضع الافتراضي بالتجول، ثم تسليمها لشبكة التحكم التنفيذي من أجل التطوير المركز. لقد سمح لنا التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء التفكير المتشعب بملاحظة هذا التسليم الزمني، والذي يتميز عادةً بفترة طويلة من تنشيط شبكة الوضع الافتراضي، يليها تدخل شبكة التحكم التنفيذي. ويبدو أن المفكرين المبدعين للغاية ينظمون هذه التحولات بمرونة وطلاقة أكبر.

ولأن هاتين الشبكتين لديهما أولويات غير متوافقة، فإنهما لا تجيدان تعدد المهام بشكل جيد، ومحاولة إشراك كلتيهما في آن واحد يمكن أن تؤدي إلى التوقف. في الكتابة الإبداعية، نسمي هذا “حبسة الكاتب” (blocking).

إن “القشرة الجبهية الأمامية الظهرية الجانبية” (dlPFC)، الوكيل المخلص لشبكة التحكم التنفيذي، بارعة في رفض الأفكار الضعيفة ولكنها فاشلة في تقديم البدائل. والظهور المبكر للمحرر يعني تقييماً سابقاً لأوانه؛ عقل يقاطع نفسه تماماً عندما كانت الأفكار الإبداعية بدأت تصبح ممتعة.

هذا هو السبب في أن الكثير من الكتاب العظماء يؤمنون بشدة بالمسودات الأولى الفوضوية المتعمدة. يصف “جون ماكفي” عمليته الإبداعية المبكرة بأنها “قذف الطين على الجدار”. ويوضح أنه إذا كان لدينا أي أمل في إكمال المسودة الأولى، فعلينا أن “نتفوه، ونخرج، ونهذي بشيء ما؛ أي شيء”. تنجح هذه الطريقة بالتحديد بسبب عشوائيتها؛ فأنت تخدع شبكة الوضع الافتراضي لتعطيك شيئاً، أي شيء ملموس، ثم تحمي هذا الشيء من الملاحقة المبكرة عن طريق تأخير شبكة التحكم التنفيذي.

استراتيجية “المسودة الأولى القذرة” لـ “آن لاموت”، وشعار “إرنست همنغواي” (اكتب وأنت ثمل، وحرر وأنت صاحٍ)، ومهرج ومحرر “ديكرز”. جميعهم، بعلم أو بدون علم، تدربوا على التوقيت العصبي: شبكة الوضع الافتراضي أولاً، وشبكة التحكم التنفيذي ثانياً. وأنا أيضاً، على ما أظن، بالنظر إلى أن عبارة “ماذا لو قدمت مسودة قذرة؟” انتهت لتكون كلمة السر لفتح هذا المقال.

أفكارك الأولى فظيعة بكل تأكيد

بعيداً عن التقييم السابق لأوانه، هناك عقبة أخرى تنتظر في الكواليس: أفكارك الأولى. أفكاري أُرسلت لتموت في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المتحمسة والوثائق المحذوفة منذ ذلك الحين، ولكن كان من الممكن بسهولة أن تحبسني في استسلام مبكر. إن رومانسية الإلهام تجعلنا نعتقد أن الأصالة تنطلق من مسدس البداية، بينما في الواقع، غالباً ما تلحق بك لاحقاً؛ إذا استمررت في المحاولة.

تميل الأفكار الأصلية إلى الوصول متأخرة، لأن العقل يحتاج إلى نبضات إضافية للخروج من المسارات الترابطية المألوفة. اطلب من دماغك أن يتخيل استخدامات ممكنة لملعقة، على سبيل المثال، وستكون استجابته الفورية هي الأشياء التي قضيت عقوداً في تدريبه على ربط الملاعق بها. وبمجرد أن يستنفد جميع الأطعمة التي تؤكل بالملعقة، سيبدأ في إدراج الاستخدامات المعروفة للأشياء الشبيهة بالملعقة، ثم أي شيء آخر قريب دلالياً.

لهذا نظير سلوكي فيما يُعرف عامياً بـ “تأثير عمود الإنارة”، المسمى تيمناً بأسطورة حول مخمور يبحث عن مفاتيحه المفقودة تحت عمود إنارة. يسأله شرطي عما إذا كان متأكداً من أن هذا هو المكان الذي فقدها فيه؛ فيجيب المخمور لا، لقد فقدها في الحديقة. يسأله الشرطي: “إذن لماذا تبحث هنا؟” فيجيب المخمور: “لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه الضوء”.

يعكس الدماغ هذا الميل، حيث يبحث في المناطق عالية الأهمية في الذاكرة الدلالية المضاءة بوضوح بفعل سنوات من التعرض المتكرر. ويظهر ذلك في “تأثير الترتيب”، حيث تكون الأفكار المبكرة وفيرة ومتوقعة، بينما تكون الأفكار اللاحقة أقل عدداً ولكنها، في المتوسط، أكثر أصالة. وجدت دراسة للتفكير المتشعب لدى الأطفال أن أصالة الأفكار بلغت ذروتها حول الفكرة السابعة أو الثامنة، مما يشير إلى أن الأفكار الجيدة قد لا تأتي إلا بعد أن يكون معظم الناس قد استقروا أو استسلموا.

الأصالة، بهذا المعنى، هي وظيفة من وظائف الإصرار في البحث. إنها لا تأتي من الإلهام، بل من البقاء في مساحة المشكلة لفترة أطول مما تريده القواعد العصبية المبسطة لديك. والتمهل يساعد أيضاً؛ فالفترات الزمنية الأطول بين الأفكار المتتالية يمكن أن تؤدي إلى استجابات أكثر إبداعاً.

ومع ذلك، فإن للإصرار حدوده. في بعض الأحيان، يكون المطلوب هو فك الارتباط التام. “الحضانة” (Incubation) هي تعزيز الأداء الذي يأتي عندما تعود إلى مهمة إبداعية بعد أخذ استراحة منها. هناك نسخ متعددة من هذا: تأخيرات قصيرة، وأخرى طويلة، واستراحات مليئة بمهام غير ذات صلة، أو بالنوم، أو بعدم القيام بأي شيء على الإطلاق. ولكن عبر عشرات الدراسات، يظل التأثير قائماً: الابتعاد يساعد، خاصة عندما تغويك محاولاتك الأولية إلى الزاوية الخاطئة من مساحة الحل. تمنح الحضانة عقلك وقتاً للتخلص من الأفكار السيئة التي كانت بدأت تترسخ.

التمهل يمنح الأصالة مساحة للظهور، ولكن بينما يساعد الإصرار والحضانة على البقاء في اللعبة، فإنهما لا يضمنان التقدم. لا تزال بحاجة إلى أن تبدأ المشكلة في التشكل في المقام الأول؛ ولو لمجرد أن يعرف دماغك إلى أين يرسل الفكرة التالية.

استبداد “أي شيء”

في عام 1960، واجه “ثيودور سوس جيزل”، المعروف باسم “دكتور سوس”، تحدياً من ناشره لكتابة كتاب للأطفال باستخدام ما لا يزيد عن 50 كلمة فريدة. وكانت النتيجة كتاب “Green Eggs and Ham”، وهو انتصار استمر ليبيع أكثر من 200 مليون نسخة. مستلهمة من هذا، اقترحت عالمة النفس “كاترينيل ترومب” رسمياً “فرضية البيض الأخضر ولحم الخنزير”، والتي تجادل بأن الناتج الإبداعي يتحسن في ظل القيود المفروضة.

تمنح القيود الطاقة الإبداعية اتجاهاً لتسير فيه، فتشكل مساحة البحث بينما تحصرها أيضاً؛ بما يكفي فقط ليصبح الاستكشاف أعمق وأكثر غرابة وإنتاجية. من الناحية المعرفية، توجه القيود البحث بعيداً عن المسارات الدلالية المهيمنة، مما يشجع على الارتباطات البعيدة. إنها تقلل من احتمالية أن تكون الإجابة الأولى، تلك المتوهجة تحت عمود الإنارة، هي الإجابة التي نقبلها، مما يجبر المحرر على شحذ معاييره، والمهرج على البحث في تضاريس أقل وضوحاً.

يمكن للقيود أيضاً أن تكون هي الشيء الذي يجعلك تبدأ في التوليد في المقام الأول. فقبل أن يبدأ توليد الأفكار، يجب على النظام أن يقرر كيفية البحث في الذاكرة عن المواد. عندما يكون التكليف مفتوحاً للغاية، تتنافس سياسات الاسترجاع. هذا هو المكان الذي كنت فيه، عندما مُنحت حرية تامة لكتابة أي شيء. لم يكن لدى دماغي مكان محدد ليبحث فيه، لذا لم يبحث على الإطلاق. ومع وجود العديد من المسارات الممكنة عبر الذاكرة، تداخلت الميزات والأولويات المتنافسة، مما يعني أن استراتيجية استرجاع لم تكتسب السيطرة، ولم يتم اختيار أي منها، لذلك لم يبدأ البحث.

أعطتني أفكار ستيفن العشوائية شرطاً للبداية، إطاراً ملموساً حدد الميزات والعلاقات والأهمية؛ نقطة يمكن من خلالها أن تبدأ الارتباطات في التشكل. في دراسات الإدراك الدلالي، هذا هو المكان الذي يتدخل فيه “القشرة الجبهية السفلى اليسرى” (VLPFC). تحت القيد، عندما تكون المهمة محددة جزئياً على الأقل، يبدأ هذا الجزء في توجيه استرجاع الذاكرة نحو الميزات التي تطابق المشكلة. إنه يضيق النطاق ويحدد الاتجاه. عندها فقط تشارك الأنظمة الأخرى.

عندما تكون المهمة مركزة ومنظمة داخلياً، يبدأ تعاون متبادل بين شبكتين رئيستين. شبكة الوضع الافتراضي (DMN)، التي تدعم المعالجة الترابطية والمفاهيمية، تقترن بشبكة التحكم التنفيذي (ECN)، التي توفر التحكم من الأعلى إلى الأسفل والتخطيط الموجه نحو الهدف. يحدث اقتران “المهرج والمحرر” عندما يكون للنظام نقطة انطلاق، والتي يمكن أن تكون في المهام الإبداعية المفتوحة قيداً أو محفزاً أولياً.

بالنسبة لي، كانت إشارة البدء التي أثارت اقتران “المهرج والمحرر” الإبداعي هي إشارة عابرة لـ “المهرج والمحرر”؛ وهو مفهوم جلست في النهاية للبحث فيه. وإن كان ذلك فقط بعد فترة كافية من الانطلاق “المهرجي” الحر.

بقلم: راشيل بار – 23 أكتوبر 2025