على مدار السنوات القليلة الماضية، غُمرت أمتنا بعناوين الأخبار التي تعلن زوال الشهادة الجامعية. وقد تفاقم هذا الاتجاه بسبب كوفيد-19، الذي سرّع من تراجع الاهتمام بالجامعات.

أنا أتفهم ذلك، حقاً، أنا أتفهم. تكاليف الرسوم الدراسية آخذة في الارتفاع. وديون الطلاب حقيقة واقعة.

يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) أيضاً على إعادة تشكيل العمل المكتبي (لذوي الياقات البيضاء) من خلال أتمتة المهام المعرفية الروتينية، وتغيير أنماط التوظيف، وزيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المهن الاحترافية. وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2025 أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل بين الموظفين الأمريكيين تضاعف تقريباً من 21% في عام 2023 إلى 40% في عام 2025.

هذا يدفع الكثيرين إلى استنتاج بسيط: شهادة جامعية مدتها أربع سنوات لم تعد تستحق الوقت أو المال.

لكن البيانات، والواقع الأوسع لكيفية تطور المسارات المهنية والحياة بالفعل، تروي قصة مختلفة.

نعم، أصبح سوق العمل للخريجين الجدد أكثر تنافسية. ومع ذلك، لا يزال خريجو الجامعات يتفوقون باستمرار على غير الخريجين في التوظيف، والمكاسب المالية، والمرونة المهنية على المدى الطويل، وفقاً لبيانات وطنية جديدة من تقرير (College Board Education Pays) “التعليم الجامعي يؤتي ثماره” لعام 2026.

لكن الأهم من ذلك، أن الحصول على شهادة من جامعة تنافسية ذات معدل تخرج مرتفع ينمي الأصل الأهم في اقتصاد سريع التغير: القدرة على التفكير النقدي. ويشمل ذلك القدرة على فهم الذكاء الاصطناعي، حيث سيكون أولئك الذين يفهمونه في وضع أفضل لتشكيل كيفية استخدامه بشكل أخلاقي ومسؤول.

تتغير المهارات التقنية بسرعة. لكن التعليم الجامعي يعلّم الطلاب شيئاً أكثر ديمومة.

وهذا يهم الآن أكثر من أي وقت مضى. تظهر التحليلات الحديثة من الاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاد العمل أنه في حين ضاقت فجوة الأجور بين الخريجين وغير الخريجين، لا يزال خريجو الجامعات يحافظون على معدلات بطالة إجمالية أقل واستقرار وظيفي أقوى على المدى الطويل. وجد تحليل عام 2025 من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أنه في الفترة من 2000 إلى 2025، واجه العمال الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فقط باستمرار معدلات بطالة أعلى بنسبة 2.3 نقطة مئوية على الأقل من العمال الحاصلين على درجة البكالوريوس.

وحتى في خضم ضعف سوق التوظيف، تظل الميزة واضحة. أظهرت البيانات التي استشهد بها بنك غولدمان ساكس وباحثون آخرون في مجال العمل أن معدل البطالة للعمال الشباب غير الجامعيين يحوم حول 7% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% للخريجين الجدد.

هذا ليس فرقاً بلا معنى. ففي اقتصاد كبير، تمثل بضع نقاط مئوية ملايين الوظائف.

غالباً ما يركز النقاد بشكل ضيق على ما إذا كانت الجامعة تضمن وظيفة فور التخرج. هذا التأطير يسيء تمثيل الغرض الحقيقي من التعليم العالي. فالجامعة ليست مجرد تدريب مهني. إنها إعداد لمدى الحياة من التغيير الاقتصادي والفكري.

تتطور القوى العاملة الحديثة بسرعة كبيرة جداً بحيث لا يمكن لأي مهارة تقنية أن تظل دائمة. تتحول صناعات بأكملها الآن في غضون عقد من الزمن. وسيعمل العديد من الطلاب الذين يدخلون الجامعة اليوم في نهاية المطاف في وظائف غير موجودة بعد. وفي هذه البيئة، تصبح القدرة على التفكير النقدي هي المهارة المهنية الأهم.

يعلّم التعليم الجامعي القوي الطلاب كيفية تحليل المعلومات، والتواصل بوضوح، وحل المشكلات غير المألوفة، وإجراء البحوث، والتعاون مع أنواع مختلفة من الأشخاص، والتعلم بشكل مستقل. وتنتقل هذه القدرات عبر مختلف الصناعات والتقنيات.

ومن المفارقات أن صعود الذكاء الاصطناعي قد يجعل هذه المهارات البشرية أكثر أهمية. يقدّر أصحاب العمل بشكل متزايد العمال الذين يمكنهم التفكير بشكل نقدي، وتفسير الفروق الدقيقة، وإصدار أحكام لا يمكن للآلات محاكاتها بسهولة، وذلك وفقاً لجامعة ويسترن جفرنرز (Western Governors University)، التي أجرت استطلاعاً شمل أكثر من 3000 صاحب عمل. قد تتطور المهارات التقنية كل بضع سنوات؛ لكن القدرة على التعلم والتفكير النقدي تدوم. ووفقاً لشركة ماكنزي (McKinsey)، “ستكون المهارات البشرية أكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي.”

القدرة على التفكير ومعالجة المعلومات هي أيضاً السبب في أن خريجي الجامعات يميلون إلى تجاوز فترات الركود بشكل أفضل على مدار مسيرتهم المهنية. تاريخياً، شهد العمال ذوو التحصيل العلمي الأعلى معدلات بطالة أقل خلال فترات الركود، وغالباً ما يتعافون بشكل أسرع في فترات تعافي سوق العمل، على الرغم من أن هذه الميزة تختلف باختلاف الصناعة والعمر والدورة الاقتصادية. في عام 2024، بلغت نسبة البطالة لحاملي درجة البكالوريوس 2.5%، مقارنة بـ 4.3% لخريجي المدارس الثانوية و 6.1% للأشخاص الذين ليس لديهم شهادة، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

بالطبع، يجب أن يواجه التعليم العالي مخاوف مشروعة حول القدرة على تحمل التكاليف والمواءمة مع القوى العاملة. لا حرج في التشكيك في جدوى الجامعة مباشرة بعد المدرسة الثانوية إذا كان الطالب مهتماً بمتابعة شهادة منخفضة الطلب مع ديون مرتفعة أو إذا لم يحدد الطالب بعد هدفاً مهنياً واضحاً.

لكن النظر إلى الجامعة كمجرد مدرسة مهنية، في رأيي، هو الطريقة الخاطئة للنظر إليها. هناك فرص تعليمية هائلة متاحة حيث تتوفر المساعدات المالية لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إليها لتلبية متطلبات تكاليف التعليم العالي. وهناك جامعات حكومية وجامعات تابعة للمدن رائعة تعتبر خيارات ممتازة للطلاب.

هذا تأييد للحصول على شهادة جامعية مدتها 4 سنوات، في مؤسسة تعليمية تنافسية، لتعلم كيفية التفكير النقدي، من أجل اكتساب قدرة تدوم مدى الحياة لتعلم أشياء جديدة. الشيء الوحيد الذي نعرفه حقاً عن المستقبل هو أننا سنحتاج إلى سكان لديهم القدرة على تجميع وتوليف المعلومات بسرعة ودقة.

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الجامعة تضمن النجاح. فلا شيء يضمن ذلك.

السؤال هو ما إذا كان تطوير القدرة التحليلية، ومهارات التواصل، والمرونة، والاستقلال الفكري لا يزال مهماً في اقتصاد غير مستقر.

وأنا هنا لأقول إنها لا تزال مهمة. وربما أكثر من أي وقت مضى.

المستقبل لن ينتمي ببساطة للأشخاص الذين يعرفون الأشياء، بل للأشخاص الذين يمكنهم الاستمرار في تعلم أشياء جديدة. وتبقى الجامعة، في أفضل حالاتها، واحدة من أقوى البيئات لبناء تلك العادة.

يمكن للشهادة الجامعية والمسيرة المهنية المستقرة أن تفيد أجيالاً. يرتبط الحصول على شهادة جامعية بحياة أطول وأكثر صحة، ومداخيل أعلى، ومشاركة مدنية أكبر، ومواءمة مهنية أفضل. وفي حين أن الفوائد الاقتصادية كبيرة، فإن مزايا نمط الحياة تمتد إلى الصحة، والمشاركة الاجتماعية، والرضا الشخصي.

ولهذا السبب لا تزال تستحق العناء.

ريتا فينكل – 28 مايو 2026