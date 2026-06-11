يقول الله تعالى:{ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ } (البقرة: 188)، لماذا قال الله {أموالكم} ولم يقل “أموال غيركم” عند النهي عن أكل الحرام؟

تأتي هذه الآية الكريمة كخاتمة عملية ومنهجية لدورة الصيام والتشريعات الاجتماعية؛ فهي لا تفصل بين طهارة الصوم وطهارة المال، بل تجعل الأخير ثمرةً حتمية للأول.

البصائر القرآنية تجعل من النَزاهَة رباطا مقدسا يحفظ بهاء الأمة ويعصمها من التبدد الحضاري.

1. الفساد المالي أكل أموال الناس بالباطل (وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ)

الخطاب هنا ينسف أي تبريرٍ للاكتساب غير المشروع، سواء كان عبر العقود الفاسدة، أو الغش في البيوع، أو سلب حقوق الآخرين وثرواتهم. المال هنا مالكُم؛ أي أنه مال المجتمع الواحد، والاعتداء عليه هو اعتداء على النسيج الجماعي للأمة، وليس مجرد فعل فردي.

يؤصل التعبير القرآني لمفهوم الملكية الاجتماعية المتكاملة وأثرها في حماية السلم الأهلي بقوله تعالى : {ولا تأۡكلوٓا أمۡوٰلكم بيۡنكم بٱلۡبٰطل}.

إن مولاك لم يقل أموال غيركم، بل نسبها إليكم جميعا ليسكب في فؤادك أن مال أخيك هو مالك نفسه في ميزان الحق، وأنك حين تمد يدك إلى حرام لا تظلم فردا منعزلا، بل تطعن النسيج الجماعي لأمتك التي جعلها الله كالجسد الواحد.

2. الفساد الإداري والسياسي (وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ)

هنا ننتقل من الفساد العام إلى الفساد المؤسسي. الآية تعري بيوع الحكم؛ حيث يتحول المنصب والقضاء إلى وسيلة لشرعنة الظلم وسلب الحقوق عبر الرشوة، وأمثالها مما يؤدي إلى نتائجها.

دلالة (الإدلاء) المدهشة: اشتق الإدلاء من إرسال الدلو في البئر؛ حيث يربط الراشي المال (كالدلو) بحبل المصلحة، ويُدليه إلى المسؤول (البئر) لِيستخرج منه نفعاً لا يستحقه.

هذا التصوير يكشف أن الفساد الإداري لا يقوم في فراغ، بل يتغذى من تواطؤٍ بين صاحب المال الفاسد ومسؤولٍ خان الأمانة.

والحاكم الذي يقبل الرشوة يضع نفسه -بمقاييس العدل الإلهي- في محلٍّ أدنى وأحقر ممن دفع له المال. وهو لا يبيع المنصب، بل يبيع كرامته، ويتحول من حاكم إلى أجير عند صاحب الحاجة.

وختم الله الآية بـ (وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)؛ ليغلق باب الذرائع والاعتذار بالجهل، مؤكداً أن الفساد الإداري هو فعل واع، متعمد، ومهين لكرامة الإنسان والمنصب.

وتتجلى الدقة المقاصدية والتربوية في هذا التأصيل التشريعي بأن التنزيل حول الملكية المادية إلى رباط أخلاقي جامع؛ فأكل أموال الناس بالباطل تقويض لأركان الثقة المجتمعية وإفساد لبنية الاستخلاف، لذا وجب رفع النزاهة المالية إلى مرتبة الضرورات الأمنية للنظام العام.