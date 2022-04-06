ما طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية ؟

إسلام أون لاين
ما طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية ؟

تحدث الدكتور محمد عياش الكبيسي أستاذ العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، في برنامجه الرمضاني (التديّن الواعي) عن طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية والتي أشبه ماتكون بـ  “المثلثات المتعاكسة”.

الحلقة حاولت الإجابة على تساؤلين  :

هل لغة القرآن الكريم هي نفس لغة الأحاديث الشريفة ؟

هل الموضوعات المتناولة في كتب السنة أو في كتب السيرة هي نفسها في القرآن الكريم؟

القرآن الكريم والسنة المصدران الرئيسان للتشريع الإسلامي، والتمسك بهما طريق النجاة، كما أخبرنا رسولنا محمد صلّى الله عليه وسلم، ويعتبر فهمهما وفهم طبيعة العلاقة بينهما هو الطريق الأول لبناء تصور علمي دقيق.

ووصف الدكتور الكبيسي العلاقة بين القرآن والسنة بالمثلثين المتعاكسين والمكملين لبعضهما، وكل من يقرأ القرآن الكريم و السنة النبوية سيكتشف هذا الأمر.

وأضاف الدكتور الكبيسي لو تخيلنا القرآن والسنة هرمين متعاكسين سنجد أن ما أجمله القرآن وسعته السنة وماوسعه القرآن أجملته السنة.

ويتبادر للذهن سؤال آخر : لماذا لم تكن كل المصادر من قرآن وسنة وسيرة نبوية في كتاب واحد ؟

أجاب الدكتور الكبيسي أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى لكن هل نستطيع أن نفهمه تمام الفهم من مجرد سماعنا أو تلاوتنا للنص دون أن نرى نموذجا عمليا يتحرك على الأرض ؟! حين يقول المولى عز وجل :” ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ” نفهم الناحية النظرية من الآية أن هنالك موعظة وحكمة ومجادلة بالتي هي أحسن ، وفي ذات الوقت لا نملك صورة أو نموذج لكن بالاطلاع على ماجاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته العطرة  سنجد صور ونماذج عملية على الأرض مثل: تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين ، وتحاوره مع الأطفال ومع كبار السن .. نقاشه مع المخالفين ومع المؤمنين والمقربين .. هذه الصور مجتمعة تقرب لنا طريقة الامتثال للأمر الوارد في القرآن الكريم.

وأشار الدكتور الكبيسي أن هذه المسائل التطبيقية حينما نجمعها تحتاج إلى مجلدات ضخمة ولو جمعنا كل هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم والسنة المطهرة ، فسيصعب حفظها أما تلاوة القرآن الكريم فهو كتاب واضح وقراءته ميسرة قال تعالى : {ولقد يسرنا القرآن للذكر } ويمكن للمسلمين الالتقاء حول كتاب الله وفهمه ومن ثم العودة للسنة النبوية، بينما سيتعسر الأمر إذا كان القرآن متضمنا للسنة النبوية في كتاب واحد .

# السنة النبوية # السيرة النبوية # القرآن الكريم # محمد صلى الله…
إسلام أون لاين

إسلام أون لاين

لديه 655 مقالة

هكذا كانت أخلاق النبي ﷺ
فلسفة الصوم عند مصطفى صادق الرافعي
الأسرة قبل الفرد .. التمركز حول الأنثى ( 2 – 2 )
الذكرى السادسة لرحيل الدكتور عبدالوهاب المسيري
“وآمنهم من خوف” برنامج رمضاني لتجديد الخطاب الديني
ما العلاقة بين القلب والعقل ؟
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
البلاغة الفطرية

جيل البلاغة الفطرية الذي تنزل عليهم القرآن؛ وقفوا أمام محراب القرآن مندهشين مذعنين؛ فكانت البلاغة دليل الحجة والبرهان على الإيمان والإذعان

مصحف مفتوح بالحجم الكبير
رمضان شهر تنزيل الكتاب.. عظمة القرآن الكريم

أعظم ما وصف به شهر رمضان المبارك أنه شهر تنزيل الكتاب، وتحدّث المولى عزّ وجلّ في كتابه عن عظمة القرآن الكريم من خلال آياته الحكيمة

قرآن رمضان
تصحيح المسار في رمضان

يأتي رمضان هذا العام ليس كأي رمضان مضى، إنه بعد جولة مصارعة مع كورونا وأخواتها، بعد تعطيل المصالح والمساجد والمؤسسات

أبو-زيد-الإدريسي
د. أبو زيد المقرئ الإدريسي: القرآن الكريم حل لمشكلة أزمة العقل المسلم المعاصر

تقرير حول ندوة القرآن والعقل مدخل معرفي، وأهمية العقل لفهم القرآن الكريم والاستفادة من معارفه وعلومه، والصلة بين العقل والوحي

يدعو ربه
آثار التقوى وبشائرها في القرآن

عدد العلامة الفيروزآبادي في كتابه "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" آثار التقوى وبشائرها التي جاءت في القرآن الكريم

القرآن الكريم والدعاء
الاستشفاء بالقرآن الكريم..علاج للقلوب أم للأبدان؟

وصف الله عز وجل الوحي بوصفين: بالروح وتعني الحياة وبالنور لتكشف ظلمات الجهل والضلال، فما هي أنواع الأمراض التي يعالجها القرآن؟

الأكثر قراءة
1
مجمل أحكام فقه الصيام
2
فضل صوم شهر رمضان
3
” لعلكم تتقون “
4
أسباب المغفرة في رمضان
5
رمضان شهر العتق من النيران
6
أسرار الصيام للإمام أبو حامد الغزالي
7
وسائل لاستقبال شهر رمضان
8
من آداب الصيام في شهر رمضان
9
خصوصية شهر رمضان مع القرآن الكريم
10
شهر رمضان والتوبة
اخترنا لكم
مقاصد الشريعة الإسلامية من الصيام (1 – 2)
مقاصد الشريعة الإسلامية من الصيام (1 – 2)
حال السابقين مع رمضان
حال السابقين مع رمضان
8 فوائد نفسية في الصيام
8 فوائد نفسية في الصيام
كثرة النوم في رمضان
كثرة النوم في رمضان
حتى لا تضيع الفرحة في رمضان
حتى لا تضيع الفرحة في رمضان
شروط وآداب قبول الدعاء
شروط وآداب قبول الدعاء
كيف يتوحد المسلمون في رؤية هلال رمضان؟
كيف يتوحد المسلمون في رؤية هلال رمضان؟
3 طرق لإثبات دخول رمـضان
3 طرق لإثبات دخول رمـضان
لماذا الاختلاف حول الحساب الفلكي؟
لماذا الاختلاف حول الحساب الفلكي؟
هدي الرسول ﷺ في صلاة التراويح
هدي الرسول ﷺ في صلاة التراويح