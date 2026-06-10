في وقتٍ نادراً ما تُسمع فيه كلمة مشجعة حول التعليم في هذا البلد، تبرز مدارس الامتحانات. وهذه هي المدارس العامة التي تتميز بسياسات قبول شديدة الانتقائية ونتائجها الأكاديمية المتميزة “(مدارس الامتحانات من الداخل”، مجلة Education Next، خريف 2012؛ “صغار، موهوبون ومُهمَلون”، صحيفة نيويورك تايمز، 18 سبتمبر).

إنني لا أشكك في تحصيل طلاب هذه المدارس. بل على العكس، إنني أُحيي أدائهم المثير للإعجاب. ولكن في الوقت نفسه، يتعين عليّ أن أتساءل عن مقدار النجاح الذي حققته مدارس الامتحانات الـ 165 التي حددها تشيستر إي. فين الابن وجيسيكا أ. هوكيت، والذي يُعزى إلى ما يجلبه الطلاب إلى الفصل الدراسي بدلاً مما يتعلمون فيه.

لطالما أوضحتُ أن فاعلية المعلمين في المدارس العامة التقليدية تعزى إلى حد كبير إلى الطلاب الذين يُكلَّفون بتدريسهم كل عام. فعلى سبيل المثال، إن المعلمين الذين يُكلَّفون بفصل دراسي يضم علماء التلمود تتاح لهم فرصة أفضل بكثير لإثبات حدوث تعلم مقارنة بالمعلمين الذين يُكلَّفون بفصل يضم مجرمين مستقبليين. (وهذا أحد الأسباب التي تجعلني متشككاً بشأن نموذج القيمة المضافة.)

حتى الآن، لم تقم سوى دراستين فقط بتقصي أوضاع مدارس الامتحانات. وقد ركزتا حصرياً على الطلاب الذين كانت درجاتهم بالكاد تتجاوز أو تقل عن الحد الأدنى لدرجات القبول. ووجدتا “دليلاً ضئيلاً على حدوث تحسن في التحصيل” لهؤلاء الطلاب الهامشيين. فلم يُؤدِّ الالتحاق بمدرسة تضم أقراناً أكثر قدرة أكاديمية بكثير ومنهجاً دراسياً أكثر تحدياً إلى تحقيق درجات أفضل في الاختبارات الموحدة.

لكنني أود أن أعرف مدى نجاح الطلاب الذين قُبلوا بدرجات تفوق الحد الأدنى بكثير. والأهم من ذلك، أتساءل عن مقدار ما تحقق من تحصيلهم والذي يُعزى إلى التدريس. فإذا كانت الملكات الذهنية الفطرية هي المسؤولة في المقام الأول عن أدائهم، فإن معلميهم يحظون بتقدير يفوق ما يستحقون. وبعبارة أخرى، يتألق هؤلاء الطلاب على الرغم من التدريس وليس بسببه.

والت غاردنر – درّس لمدة 28 عاماً في منطقة لوس أنجلوس التعليمية الموحدة، وكان محاضراً في كلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.