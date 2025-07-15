ما هي حقوق الزوج وحدود طاعته ؟ حق الزوج على زوجته أن تطيعه في كل شيء ، إلا في معصية الله تعالى ، وأن تحفظه في نفسها وماله ، وأن تترك فعل أي شئ يضيق به زوجها ، ولا تعبس في وجهه ، ولا تبدو في صورة يكرهها .

وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” خير النساء التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ” (رواه أحمد والنسائي).

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الزوجات الصالحات ، فقال : { فالصالحات قانتاتٌ حافظات للغيب بما حفظ الله } ( النساء :34 ). والقانتات : هن الطائعات . والحافظات للغيب : اللائي يحفظن غيبة أزواجهن ، فلا يخنه في نفس أو مال .

ومن عظم هذا الحق ، أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية ، من الصلاة والصيام ، فعن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله ﷺ قال : ” إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ” (رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه ).

وأكثر ما يدخل المرأة النار ، عصيانها لزوجها ، وكفرانها إحسانه إليها ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” أطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء ” قيل : لم ؟ قال : ” يكفرن العشير ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خير قط ؟! ” (متفق عليه).

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشة فأبت أن تجئ ، فبات غضبان ، لعنتها الملائكة حتى تصبح ” (رواه مسلم) .

وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف والأمور المباحة ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلو أمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه . ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه ، وألا تحج تطوعاً إلا بإذنه ، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه . ومن حق الزوج على زوجته أن لا تدخل أحداً بيته يكرهه إلا بإذنه .

فعن عمرو بن الأحوص الجشمى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ” استوصوا بالنساء خيراً ، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضرباً غير مبرّح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ألا إن لكم من نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما حقكم على نسائكم : فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم : أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ” (رواه النسائي في الكبرى ( 9124) وغيره) .

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ولنعلم أن الأصل في العلاقة بين الزوجين هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وأصل ذلك قول الله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة } ( البقرة :229 ) . فالآية تعطى المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها ، إلا في الطاعة والقوامة ، فإنها للزوج .

فعلى كل زوجة أن تتقى الله في نفسها أولاً ، وفى زوجها لأنها إذا أرضت زوجها تكون قد أرضت الله سبحانه وتعالى ، ولتعينه على أرضاء الله في أمه ، فإن من أعظم الحقوق على الرجل حق الوالدين ، وهي أعظم صلة الأرحام .

وتذكري أيتها الزوجة : أنك سوف تكونين أماً في يوم من الأيام ، وسترين ثمرة معاملتك لزوجك وأهلة وأمه ، فإن الجزاء من جنس العمل ، ثم ربما نال زوجك دعوة بظهر الغيب من أمه أو أبيه ، تسعدكم وتدوم بها حياتكم الزوجية ، وتصلح بها ذريتكم .

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، أن يصلح الأزواج جميعا .