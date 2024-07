لا تؤجر رأسك ..

تحقيق مانعرفه بالسعادة والحب والنجاح والصحة يجب أن تكون لنا السيطرة على شيء أكثر من الحصول على ملكية مانريده. يجب أن نفهم خطوات عملية الإنجاز الشخصي وكل مكونات النجاح وأن هذا الإنجاز لا يتطلب شيئا سوى عمل ما. في هذه الأسطر فقرات من كتاب “DON’T LET OTHERS RENT SPACE IN YOUR HEAD ” للمؤلف جاري