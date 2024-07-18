“مذكرات جنين” كتاب عبارة عن سيرة ذاتية حول حياة الجنين ويناقش مختلف مراحل التطور في الرحم. ولا يدور هذا الكتاب حول حياة الجنين فحسب ، بل يتناول أيضًا الممارسات الطبية وكيف يمكن تحسينها. كما يناقش الآثار التي يسببها التدخين والشرب أثناء الحمل ، بما في ذلك متلازمة الكحول الجنينية.

يقع “مذكرات جنين” الصادر عام 2022 في 291 صفحة من القطع المتوسط، وهو لصاحبه الذي أطلق على نفسه في الغلاف اسم “مُبَلِّغ الذكريات” الدكتور صبري الدمرداش، الأستاذ الجامعي والمؤلف المتخخص في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .

في مقدمة كتاب “مذكرات جنين” يقول المؤلف صبري الدمرداش: لقد تجمعت المذكرات التي بين يديك ، وهي – إن شاء الله – حجة لك لا عليك ، تُجَلّي الأمر حتى يستبين ، ويعلم القاصي ، والدان، وكلهم فان ، بما لايدع مجالاً للشك ن وذلك هو المحكّ ، أن ما في جسمك من مكونات ، خلايا أو هرمونات ، جزيئات أو ذرّات ، إنما هي مأمورة ، ومسيَّرة بالضرورة ، لتكون في جسمك جزءاً من الأجزاء ، أو عضواً من الأعضاء ، الربّ يأمر فتطيعْ ،بشكل سلسٍ بديعْ ، لا تملك أن تعصي أمراً ، أو تُطيلَ عمراً ، وإنما هنّ أدوات مسخّرات لبنائك كإنسان ، له حيثية وشان ، وهوية وكيان . “

الفكرة الرئيسية لكتاب “مذكرات جنين”

وتلكم هي الفكرة الرئيسة والجوهرة النفيسة، التي تحرص المذكرات على تَجَلِّيها ، لذا تعيد وتزيد فيها ، حتى ترسخ في الأذهان ، فتقوّي الإيمان ، وهو المراد من رب العباد .

غلاف كتاب مذكرات جنين

ثم يضيف مؤلف “مذكرات جنين”: قرّائي قارئاتي : أحييكم بين يدي مذكّراتي ، يا من جئتم تعرفون أخباري ، ونُسبرون أغواري، وتُحيطون ببعض أسراري ، وتقلبي في أطواري ، وأعدكم بمذكرات مبدعة ، غنية مشبعة ، جذّابة مقنعة ، حددّت لها هدفين اثنين : الأول إثراء ثقافتكم الطبية في المسألة الجنينية ، والثاني وهو الأهم تعميق إيماننا أجمعين بالله رب العالمين .

أجزاء “مذكرات جنين”

اشتمل كتاب “مذكرات جنين” على سبعة أجزاء ، ويتكون كل جزء من مجموعة من الموضوعات .

الجزء الأول: خطوات مثيرة على درب المسيرة

ومن موضوعات هذا الجزء : فصل البيان في خلق الإنسان، الأخذ بالأسباب قبل عملية الإخصاب، نمو البويضات في خطوات ، فيض الخاطر في بدء الخلية الأولى بالتكاثر، نهاية الإخصاب والتمهيد للإنجاب، البويضة والإعلان عن خلق الإنسان.

الجزء الثاني: إعجاز الرحمن في خلق الإنسان

ومن موضوعات هذا الجزء : لمحات عن بعض المعجزات ، الإعجاز المتواصل في نمو خلايا التناسل، للحوينات مساعدات معينات ، معالم الوعي الظاهرات .. في خلايا البويضات .

الجزء الثالث: وقفات مع عشر آيات

الجزء الرابع: بعنوان : بعض أسراري في أطواري

ومن الموضوعات التي تضمنها : خلق الإنسان كما ورد في القرآن، القول المبين في (القرار المكين )، الأطوار السبعة .

الجزء الخامس: أحدث المعلومات في الحديث عن الذات

حيث تحدث مؤلف كتاب “مذكرات جنين” الأستاذ صبري الدمرداش عن النَّفس ، معاني النفس ، وأهمية النفس ، وأنواع الأنفس .

جنين في بطن أمه

ثم تحدث عن الروح ، ماهية الروح ، ونفخ الروح ، ومعاني الروح ، وبين أن الروح ليست من طبيعة الجسم ، وماذا يحدث للروح أثناء النوم ، والفرق بين الروح والنفس ، كما تكلم عن العقل ، أين هو ، والفؤاد .

الجزء السادس: تشكل أجزائي وبعض أعضائي

ومن موضوعاته في كتاب “مذكرات جنين”: التخطيط بين الخلايا.. قدرة رب البرايا ، جهازي العصبي المركزي الذي يدعم مركزي ، المعجزة الإلهية في خلق الدورة الدموية ، أحدثكم عن غطائي .. الجلد ردائي ، كلمة عظيمة ، ذات قيمة ، تسمى المشيمة ، الجوهرتان اللتان تعلوان على كل الأثمان : أصبح لي أذنان تسمعان.

حياة الجنين

وتحدث فيه عن : الأذن .. التركيب بأسلوب عجيب ، سمع الأصوات معجزة من المعجزات ، لم خلق الله لنا أذنين اثنتين ، كسف يحافظ الجسم على اتزانه ويمسك بتلابيب ميزانه ، هذا صوتك وإلا فلا ، وأنت تسمعه مسجَّلا .

ثم تحدث عن العين تحت عنوان : وعينان تبصران فتحدث المؤلف عن : العين هدية وجوهرة إلهية ، تركيب العين ، والقول الزين ، رؤية الأشياء معجزة السماء ن ، العيون والكتاب المكنون .

الجزء السابع: أيها السادة .. هل أتاكم حديث الولادة؟

ومن موضوعات هذا الجزء وهو الأخير في كتاب “مذكرات جنين” : استكمال التحضيرات الضروريات ، مجمل القول في أقل مدة للحمل ، تيسير السبيل ، والخروج النبيل ، ( وأنه هو أضحك وأبكى )، من واحد إلى مائة تريليون .. أعجب ما يكون ، حليب أمّي .. أنسب غذاء لنموّي ، حليب البشر يَفضُلُ حليبَ البقر ، الإمتاع والإشباع .. في موضوع الرضاع.

هذا، وقد اشتمل كتاب “مذكرات جنين” على صور توضيحية وإخراج فني مميز.