مكفرات الذنوب والسيئات العشرة

استغفار ومكفرات الذنوب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” والمؤمن إذا فعل سيئة فإِن عقوبتها تندفع عنه بعشرَة أسباب :

1 – أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

2 – أو يستغفر فيغفر له .

3 – أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات .

4 – أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا .

5 – أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به .

6 – أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

7 – أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه .

8 – أو يبتليه في البرزخ بالصعقة ؛ فيكفر بها عنه .

9 – أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها ؛ بما يكفر عنه .

10 – أو يرحمه أرحم الراحمين .

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ” .

الهوامش :
مجموع الفتاوى : (10 /45)
# الاستغفار # الذنوب والمعاصي
محمد الحمود النجدي

محمد الحمود النجدي

باحث شرعي رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية

لديه 65 مقالة

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