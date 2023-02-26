مكفرات الذنوب والسيئات العشرة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” والمؤمن إذا فعل سيئة فإِن عقوبتها تندفع عنه بعشرَة أسباب :
1 – أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
2 – أو يستغفر فيغفر له .
3 – أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات .
4 – أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا .
5 – أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به .
6 – أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
7 – أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه .
8 – أو يبتليه في البرزخ بالصعقة ؛ فيكفر بها عنه .
9 – أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها ؛ بما يكفر عنه .
10 – أو يرحمه أرحم الراحمين .
فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ” .