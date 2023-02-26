مكفرات الذنوب والسيئات العشرة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” والمؤمن إذا فعل سيئة فإِن عقوبتها تندفع عنه بعشرَة أسباب :

1 – أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

2 – أو يستغفر فيغفر له .

3 – أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات .

4 – أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا .

5 – أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به .

6 – أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

7 – أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه .

8 – أو يبتليه في البرزخ بالصعقة ؛ فيكفر بها عنه .

9 – أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها ؛ بما يكفر عنه .

10 – أو يرحمه أرحم الراحمين .

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ” .

الهوامش :

مجموع الفتاوى : (10 /45)