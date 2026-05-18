نستكمل في سلسلة المقالات هذه قراءتنا في مقدمات “التفسير المقاصدي: كشف المنظومات من مقاصد السور والآيات” للأستاذ الدكتور جاسر عودة، في طبعته التجريبية 2026، وهو من الأعمال التي تنطلق من أصل حاكم واضح: القرآن الكريم هو المرجع الأعلى في تفسير القرآن، وأن أي قراءة لا تنطلق من كليات الكتاب ومقاصده ستظل معرضة للتجزئة أو التناقض أو التبرير.

ومن هنا تأتي أهمية هذا المقال؛ إذ لا يتعامل مع التفسير بوصفه شرحًا للمفردات فحسب، بل بوصفه منهج تحاكم يردّ الجزء إلى الكل، والفرع إلى الأصل، والرأي إلى الوحي، والواقع إلى المعيار القرآني، وفي مقدمات تفسيره، يضع الدكتور جاسر عودة سبع نقلات منهجية يرى أنها تحكم التعامل مع النص القرآني، وتفتح طريقًا إلى فهم أعمق للقرآن بوصفه كتاب هداية ومقاصد ومنظومات.

من التجزيء إلى المنظومة

أولى هذه النقلات هي الانتقال من التجزيء أو التعضية إلى القراءة التكاملية عبر استكشاف منظومة الكليات المقاصدية، فالمعنى القرآني لا يُستخرج من مفردة منفصلة أو مقطع مبتور، بل من شبكة العلاقات بين الآيات والسور، ومن انتظام الجزئيات داخل إطار كلي جامع.

ومن هنا فإن القراءة المقاصدية لا تكتفي بإظهار الدلالة المباشرة، بل تتعقب الخيط الناظم الذي يجمع الآيات في منظومة واحدة، بحيث يصبح التفسير كشفًا للبنية الداخلية للخطاب القرآني، وهذا هو الذي يمنع تشتت المعنى، ويصون النص من القراءة الانتقائية التي تلتقط الشاهد وتغفل السياق.

من التقليد إلى الاجتهاد

النقلة الثانية هي الانتقال من التقليد الأعمى إلى الاجتهاد في تحري الحق، فليست كل الأقوال المنقولة في التفسير سواءً في الصواب والاعتبار، ولا يجوز إيقاف العقل عند حدود ما قيل سابقًا دون تمحيص.

والاجتهاد هنا ليس انفلاتًا من ضوابط العلم، بل هو سعي منضبط إلى استنباط المقصود الأقرب بالنظر في الدليل واللغة والسياق والمقاصد.

كما أن هذا المسلك يعترف بقصور الإنسان واحتمال خطئه، لكنه لا يجعل هذا القصور سببًا لتعطيل النظر، لأن القرآن نفسه يدعو إلى التدبر والتحري لا إلى الجمود.

من التنظير إلى الفعل

النقلة الثالثة تردّ التفسير من مجرد بناء نظري لا مردود له إلى ربط النظرات التفسيرية بتغيير الواقع العلمي والعملي، فالتفسير الذي لا يثمر إصلاحًا في العلم والعمل يظل ناقص الدلالة على المقصد القرآني، لأن القرآن ليس نصًا للتأمل المنفصل عن الحياة، بل هو خطاب هداية يعيد تشكيل الإنسان والعمران معًا.

ومن ثم، فإن القراءة المقاصدية تتجاوز الإعجاب النظري إلى الفاعلية: ماذا يغيّر هذا الفهم في التصورات؟ وما أثره في السلوك والمؤسسات والمعرفة؟ بهذا السؤال يتحول التفسير من درس معرفي إلى قوة إصلاحية.

من تبرير الواقع إلى تحكيم القرآن

أما النقلة الرابعة فهي من التبرير أو المضاهاة للواقع العلمي والعملي إلى التحاكم إلى المفاهيم أو الأسماء القرآنية، فالمعيار ليس أن نطابق القرآن مع الواقع كما هو، بل أن نجعل الواقع خاضعًا لمفاهيم القرآن وأسمائه وقيمه.

وهذا فرق بالغ الأهمية؛ لأن كثيرًا من الانحرافات تبدأ حين يُطلب من النص أن يبارك الواقع بدل أن يحاكمه، والقرآن في هذا المنهج ليس تابعًا لمفاهيم وافدة، بل هو الذي يعرّف ويصنف ويقوّم ويعيد بناء المعنى من أساسه.

السنة والفقه في ضوء القرآن

ينتقل النص إلى أصل حاكم في التعامل مع السنة والفقه: فالسنة تُفهم بوصفها بيانًا وتفصيلًا وتطبيقًا للقرآن، لا مصدرًا موازيًا أو معارضًا له.

كما أن الحديث والفقه كلاهما يُعرضان على القرآن؛ لأن ما ثبت من السنة لا يناقض الكتاب، وما استنبطه الفقيه يبقى جهدًا بشريًا يصيب ويخطئ.

وهنا تظهر دقة المنهج: ردّ رواية أو رأي لا يعني ردّ السنة ولا الطعن في مقام النبي ﷺ، كما أن قبول الظاهر المنقول دون تحقيق لا يصح أيضًا.

والمراد هو ضبط العلاقة بين الأصول والفروع، وبين الثابت والمتغير، وبين النص القطعي والاجتهاد البشري.

المنطق القرآني المنظومي

يقدّم الدكتور جاسر عودة تصورًا بالغ الأهمية لما يسميه المنطق القرآني؛ فهو ليس قواعد جامدة تُفضي آليًا من مقدمات إلى نتائج، بل منطق مقاصدي عربي تواصلي تكاملي متعدد الأبعاد والوسائل ومتجدد.

فالدلالة في القرآن لا تقوم على علامة منفردة، بل على تواصل العلامات والحجج والمنظومات، ومن ثم لا يقع هذا المنطق في أسر الثنائيات الحادة التي تعجز عن استيعاب درجات المعنى ووجوهه، لأنه يعمل ضمن تعدد الأبعاد لا ضيق التقابلات.

وهذه نقطة مركزية في فهم القرآن بالقرآن: أن النص أوسع من القوالب المنطقية المغلقة التي فُرضت عليه من خارج بنيته.

المقاصد وعناصر التصور

ننتقل بعد ذلك إلى مستوى أعمق، وهو أن عناصر التصور تتولد عن المقاصد المنهجية.

فالتصور القرآني للعالم لا يُبنى من معطيات متفرقة، بل من سباعية منظومية: المقاصد، والمفاهيم، والفئات، والسنن، والقيم، والحجج، والأوامر.

وقد جعل المؤلف هذه السباعية في قلب عمله التفسيري، لأنها تمثل الإطار الذي تتولد عنه الرؤية القرآنية للإنسان والكون والحياة، وبذلك يغدو التفسير أداة لإعادة بناء المعرفة لا مجرد شرح للألفاظ.

إعادة بناء العلوم

من أبرز ما يطرحه المؤلف أن القرآن ينبغي أن يكون في أصول العلوم جميعًا، وأن الدراسات الإسلامية المعاصرة تحتاج إلى إعادة تقسيم من داخل المرجعية القرآنية لا من داخل التصنيف العَلماني السائد.

ولهذا يقترح المؤلف أربعة مسارات معرفية: الدراسات المنهجية التأصيلية، والدراسات التخصصية النقدية، ودراسات الظواهر المعاصرة، والدراسات التخطيطية المؤسسية.

وهذه المقاربة تجعل القرآن مصدرًا منظمًا لإعادة ترتيب التعليم والبحث والعمل، بدل إبقائه في الهامش بوصفه نصًا تعبديًا منفصلًا عن العمران.

خاتمة

التفسير المقاصدي ليس ترفًا معرفيًا، بل ضرورة لإصلاح الفهم، وترشيد الاجتهاد، وإعادة بناء العلوم على أساس الوحي، والقرآن، في هذا المنهج، لا يُقرأ بوصفه نصًا تُفكك جمله ثم تُستخرج منها المعاني المتفرقة، بل بوصفه منظومة هادية تحكم الجزء بالكل، وترد الرأي إلى الوحي، وتعيد ترتيب المعرفة على أساس المقاصد.

ومن ثم فإن المنهج القرآني في التعامل مع القرآن هو في جوهره منهج تحكيم: تحكيم الكل على الجزء، والمحكم على المتشابه، والوحي على الرأي، والمقصد على التفصيل، والبيان القرآني على كل قراءة تفتقد إلى المرجعية القرآنية الحاكمة.