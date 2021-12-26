من فضائل فاطمة رضي الله عنها

محمد الحمود النجدي
آثار أقدام في صحراء

الأحاديث الصحيحة في فضائل فاطمة رضي الله عنها كثيرة ، وفيها غنية عما هو مكذوب ، لكننا نذكر بعض الصحيح منها :

جاء في الحديث الصحيح أن فاطمة سيدة نساء المؤمنين ، وسيدة نساء أهل الجنة : فعن عائشة رضي الله عنها قالت : أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” مرحبا بابنتي ” ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ، ثم أسر إليها حديثا فبكت . فقلت لها : لم تبكين ؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت . فقلت : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن . فسألتها عما قال ؟ فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها . فقالت : أسر إلي أن جبرئيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة ، وإنه عارضني العام مرتين ، ولا أراه إلا حضر أجلي ، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي ”  فبكيت . فقال : ” أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ، أو نساء المؤمنين ؟ ” فضحكت لذلك . ( صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب علامات النبوة) .

وجاء أيضا أن فاطمة رضي الله عنها بضعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أي قطعة منه : فقد أخرج البخاري : عن مسور بن مخرمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغضبني .

أما حنان فاطمة على أبيها : فقد أخرج الشيخان : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت ، وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، وقد نحرت جزور بالأمس ، فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان – وهي مشيمة الولد –  فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه ، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه ، قال : فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض ، وأنا قائم أنظر ، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ، ما يرفع رأسه ، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها ، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ، ثم أقبلت عليهم تشتمهم ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم .

وقد بكت فاطمة رضي الله عنها لفقد أبيها صلى الله عليه وسلم وتألمت لدفنه : كما أخرج البخاري في صحيحه بإسناده : عن أنس رضي الله عنه قال : لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه ، فقالت فاطمة رضي الله عنها : واكرب أباه . فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم . فلما مات ، قالت : يا أبتاه أجاب رباً دعاه ، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه ، فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس ، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ؟! (صحيح البخاري باب مرض النبي ووفاته) .

وغيرها من الأحاديث الصحيحة ، ويراجع فضائل الصحابة من صحيح البخاري ومسلم ، والصحيح من أحاديث المسند والسنن وغيرها .

أما من الأحاديث المكذوبة والضعيفة في فضائل فاطمة رضي الله عنها فكثيرة منها :

حديث : ” إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي … ” وحديث : ” إن جبريل خطب في السماء فزوج فاطمة من علي  .. ” كلاهما كذب لا يصح ، (انظر الفوائد المجموعة للشوكاني ص 390 – 392 )

حديث : ” ابنتي فاطمة حوراء آدمية ، لم تحض ولم تطمث ؟ وإنما سماها فاطمة ، لأن الله فطمها ومحبيها من النار ” (رواه الخطيب ، وهو كذب ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، والشوكاني ص 392 ).

حديث : ” إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب ، ياأهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر ” أخرجه الحاكم وغيره ، وطرقه لا تخلو من كذاب ومتروك .

# السيرة النبوية
محمد الحمود النجدي

محمد الحمود النجدي

باحث شرعي رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية

لديه 13 مقالة

شريعة
تفسير سورة الفاتحة
شريعة
منهج الإسلام في علاج الأمراض
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
الهدي النبوي
الإعداد الرباني لسيد المرسلين
الهدي النبوي
المصادر الأصلية للسيرة النبوية
الهدي النبوي
من هم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الهدي النبوي
أدب رسول الله ﷺ مع الأطفال
شريعة
هجرة المستضعفين من المسلمين
أحدث المقالات
عالمية الثقافة الإسلامية
عالمية الثقافة الإسلامية .. دروس في التعايش
كتاب مقاليد العلم
مقاليد العلم: دليلك إلى تحصيل المعرفة بطريقة منهجية
كتب الرف
مفهوم جديد للثقافة الإسلامية
المستشرقون ومصادر علم الكلام الإسلامي
المستشرقون ومصادر علم الكلام الإسلامي
اخترنا لكم
للتفوق مفاهيم ومعانٍ مختلفة
للتفوق مفاهيم ومعانٍ مختلفة
كتاب تجربة واحة الصبيان
واحة الصبيان .. نموذج البناء الأخلاقي
تلوين طفل
6 أنشطة لتنمية الذكاء اللغوي لدى الطفل
ذكاء الصورة
ذكاء الصورة .. كيف تنميها عند طفلك؟
طفل يقرأ
الكتاب الجميل يربي طفلا إيجابيا
نظام الإجازة
التقاليد العلمية في التراث: نظام الإجازة نموذجا
12 كتابا علميا شهيرا عليك قراءتها
العقل والتعلم
كيف يمكن أن يساعد فهم آلية العقل على التعلم ؟
التعليم النقال
بين التعلم النقال والتعلم الإلكتروني
عادة التعلم
كيفية تطوير عادة التعلم مدى الحياة
الأكثر قراءة
1
التوحيد روح الإسلام وجوهره
2
‌فوائد من سورة الجمعة
3
جمال الدين الزيلعي .. صاحب نصب الراية
4
عبد الرحمان الثعالبي .. العالم الفقيه و رمز مدينة الجزائر
5
بعض فوائد قصة أصحاب الكهف
6
أَجْعَلُ لك صلاتي كُلَّهَا؟ قَالَ: (إِذًا يُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ)
7
تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين
8
قراءة تفسيرية لسورة الفاتحة
9
جدل الدين والحداثة بين الإسلام والغرب
10
تطور مدلول الفقه الإسلامى وأهم خصائصه