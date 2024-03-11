كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما يشاهد هلال رمضان يقول:”مرحباً بالمطهر” ويكرر هذا القول ثلاث مرات، فسألوه عن ذلك فقال: “إن شهر رمضان يطهر من المعاصي والذنوب.

هذه بعض القطائف في التاريخ الإسلامي المرتبطة برؤية هلال رمضان عبر العديد من المراحل والفترات المختلفة في التاريخ الإسلامي: