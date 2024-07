بـ 12 طريقة.. تغلب على التسويف والمماطلة

إدوين سي بليس خبير التنمية البشرية وضع 12 خطوة للقضاء على المماطلة في كتابه: "Doing It Now" ليساعد القراء على تغيير عاداتهم السلبية واكتساب عادات الناجحين