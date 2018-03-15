كيفية الحصول على سمعة جيدة

* زياد مرار



عندما نقوم بتقييم سمعة ما، نحن بصدد التنبؤ بكيفية تصرف هذا الشخص في ظروف معينة. ولكن بما أننا نشعر بالتناقض، فهذه ليست قصة بسيطة.

وبالنظر إلى داخلنا، إلى جانب السياقات التي قد يتغير فيها سلوكنا يتعين علينا في كثير من الأحيان إدارة التوتر عندما تتعارض أفكارنا أو تصرفاتنا.

إذا كنت أعرف أن تناول الكحول يمكن أن يسبب سبعة أنواع من السرطان وأواصل شرب الكحول هذا يخلق التنافر المعرفي الذي يهدد سمعتي بسبب عدم الاتساق. هذا يجب أن يحل عن طريق ترشيد أفكاري وسلوكياتي مع تجنب المواقف المتناقضة.

اكتشف عالم النفس ليون فيستينغر هذه النزعة للتصالح عندما واجه مثل هذه التناقضات. درس طائفة دينية توقعت أن الفيضان سيدمر الأرض في 21 ديسمبر 1954. أكثر أفراد الطائفة التزامًا تخلوا عن وظائفهم أو علاقاتهم أو جامعتهم أو باعوا منازلهم للالتزام بـ “المبدأ الديني” لهذه الطائفة على أمل أن يتم إنقاذهم بصحن طائر في الليلة السابقة للكارثة.

وفي الليلة المحددة لم يظهر أي زائر من الفضاء الخارجي ، وبالتالي لم يحصل الفيضان، وبقي أعضاء هذه الديانة حتى الفجر غير مُصدقين.

تجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء الطائفة “المتحمسين” ، الذين واجهوا هذا الصدام بين معتقدهم والأدلة الموجودة في ذلك اليوم ، استحضروا فكرة أن ذلك كان بسبب إيمانهم الذي لا يلين بأن الفيضان تعرض للإلغاء !

لكن التنافر المعرفي ينشأ بحدة أكثر في ظل حالة معينة تلقي الضوء على عناصر السمعة الطيبة. هذه النظرة تأتي من عالم نفس اجتماعي آخر ، هو إليوت ارنسون ، الذي أتى بالملاحظة العميقة أننا نعاني أكثر عندما تكون هناك تهديدات لسمعتنا من حيث الاتساق سواء حول دوافعنا أو كفاءتنا. على حد تعبيره ، نحن نميل إلى الشعور بالخصومة عندما نشعر بعدم القدرة على دعم الادعاء بأني “أنا لطيف ومسيطر”.

يعلق ستيفن بينكر ، الذي يلخص الأدبيات حول التنافر المعرفي ، بأنه ” تحت ظل أدلة واضحة يحدث دائمًا على أنك لست بكفاءة وفعالية كما تريد أن يفكر الناس. إن الرغبة في الحد من ذلك هي الرغبة في الحصول على الخدمة الذاتية على الفور “. والحاجة اللاحقة إلى سرد اجتماعي متماسك ليصف أنفسنا بمرور الوقت يتطلب أن نكون قادرين على تقديم سرد مقنع على كلا الجبهتين.

في الآونة الأخيرة، ارتبط اسم عالمة علم النفس الاجتماعي سوزان فيسك وزملاؤها بالمطالبة بوضع عالمي لهذا التمييز بين الدوافع والقدرات ، والتي تتباين مع “الدفء” مقابل “الكفاءة”:

“وفقاً للنظرية الحديثة والبحث في الإدراك الاجتماعي ، فإن الدفء يتعلق بالسمات المرتبطة بالنية المتصورة بما في ذلك الصداقة ، المساعدة ، الإخلاص ، الجدارة بالثقة ، والأخلاق ، بينما يعكس الكفاءة السمات المرتبطة بالقدرة المدركة ، بما في ذلك الذكاء والمهارة والإبداع والفعالية.”

وتشير سوزان فيسك بشكل عام إلى أنه في الوقت الذي نفضل فيه – ولو بقدر بسيط – الدفء على الكفاءة فإن القيود المفروضة على الدفء تعيق الآخرين، في حين أن الضعف من جانب الكفاءة يعوق بشكل أساسي الذات – وبالنتيجة إن السمعة المرغوبة تنبع من تحقيق الأمرين معا .

في اقتصاد السمعة ، نحتاج إلى تحقيق الدفء والكفاءة والشعبية والسلطة ، وأن نُحب ونُحترم. السمعة التي تفوز بها تعتمد على السياق وما هو على المحك. في فيلم “إنقاذ السيد بانكس” لعب دور الشخصية الرئيسة السيدة باميلا ترافس – أصدرت كتاب بعنوان ماري بوبينز- كان لديها تنشئة قاسية تجسدت من خلال سلسلة من اللقطات عن ماضيها. على وجه الخصوص، كانت مشاعر مختلطة حول والديها. وهي تعشق والدها ولكنها لا تستطيع أن تساعده في ملاحظة قبضته المتدنية على الواقع ، وأوهامه المليئة بالكحول وعدم قدرته على الاحتفاظ بعمل.

ولكن عندما تحاول أمها الانتحار نتيجة للضغوط الكبيرة ، فإننا نرى الجانب الآخر من هذه المعادلة بشكل صارخ. عندما تقول الأم لباميلا: “أعلم أنك تحب والدك أكثر مني” و أوصتها بالاعتناء بالأطفال الآخرين ، نرى الذعر على وجه باميلا بسبب التفكير في تخلي أمها عنها وسط عالم معقد بدون أدنى خبرة في مواجهة هذه الموقف. في عيون باميلا كان والدها لطيفاً ولكن عديم السيطرة بينما كانت والدتها في الاتجاه المعاكس.

يحكي المسلسل التلفزيوني “Breaking Bad” عددا من القصص المثيرة ، أحد أهم الأحداث في العرض يبرز هذه النقطة المركزية حول السمعة.

يركز المسلسل على تحول والتر وايت (الذي يلعبه بريان كرانستون) ، من شخص مستقيم وقائم ولطيف (معلم كيميائي ، رجل عائلة) إلى تاجر مخدرات يلقب به هايزنبرغ (فيزيائي حائز على جائزة نوبل) ، وينتج مادة الميتامفيتامين المخدرة في المدينة.

لم يكن والتر شخصاً خطيراً ، في حين أن هايزنبرغ سيقتل بلا رحمة أي شخص يرى أنه يشكل تهديدًا. يستغرق هذا التحول وقتًا ، ولديه تيارات مضادة معقدة تعمل في جميع الأنحاء. في بداية المسلسل ، والمحفز لتحوله ، تم تشخيص وولتر بسرطان الرئة القاتل.

كان “التحول الى السيء” الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يفكر بها ، وذلك باستخدام خبرته في الكيمياء ، لدعم عائلته مالياً بعد وفاته (فضلاً عن دفع ثمن العلاج الذي قد يطيل عمره). لكن على الرغم من هذه الرواية الشاملة ، يمكن للمشاهد رؤية دوافع أخرى لها صلة خاصة بهذا الفصل.

لم يكن والتر معلمًا عاديًا للكيمياء. كان عالمًا موهوبًا بشكل خاص شارك في تأسيس شركة غراي ماتري للتكنولوجيا مع صديقه إيليوت شوارتز. لقد وقع خلاف بينه وشوارتز بسبب صديقته غولتشن والتي تزوجت شوارتز بعد ذلك.

أدى الخلاف الى أن يبيع وولتر حصته في الشركة مقابل 5000 دولار ثم مشاهدتها تنمو لتصبح مشروعًا بمليارات الدولارات. هذا هو النوع الأكثر حدة من المقارنة الاجتماعية التي يمكن أن يعاني منها والتر. يدعوه صديقه ، إلى قصره ومحاولة إكرامه. وعرض عليه دفع فواتيره الطبية الضخمة عندما علم بحالته الصحية ومرضه بالسرطان.

لم يرفض والتر العرض فقط ولكنه بدأ في الكشف عن علامات مرارة السنين والإذلال والغضب التى تَمكن حتى الآن من قمعها. وهذه هي مجموعة الدوافع التي توضح هذا التحول المستدام.

على أية حال ، على الرغم من هذا المنحدر ( يتصاعد مستوى العنف في القصة إلى جانب عدد الجثث) ، لم يفقد والتر نفسه أبدًا. و قام المسلسل بعمل جيد لإظهار الصراع الذي يجب أن يتحمله ، وكيف دمر الذنب والذعر الجانب الخير في شخصيته، بينما الجانب الشرير فيه يمنعه بقسوة و يدفعه للافتخار بقدراته وبتغلبه على أعدائه.

غالباً ما يتعين علينا التعامل عندما ندير سمعتنا بطريقة مشابهة لطريقة عمل جوانب الخير والشر لدى شخصية الانسان ، السمعة الطيبة تبدو في الغالب متداخلة ولكنها في الواقع متميزة من الناحية النظرية – في مثال مسلسل breaking bad – كان والتر لطيفًا لكن هايزنبرغ مسيطرا.

لماذا نحتاج إلى كل هذه الصفات؟ وكيف تتعارض مع بعضها البعض؟ أفضل مكان للبدء هو التفكير في معنى الثقة في شخص ما.

عندما تقول أنك تثق بشخص ما، فمن الطبيعي أن يكون ذلك تقييمًا لدوافعهم أو قيمهم أو أخلاقياتهم.. أنت تثق بأنهم لن يخذلوك، و تثق بنواياهم الصادقة وستضمن أنهم لا يضعون دوافع أخرى.

هذا الجانب من الثقة مهم خاصة للكائنات الاجتماعية المفرطة مثلنا. ما نتميز به في كثير من الأحيان هو أن الكفاءة هي عنصر أساسي في الثقة. وجسر الثقة بعد كل شيء يجب أن يكون قويا بما يكفي حتى تعتمد عليه، وقدرتك على الثقة بي على أخلاقي المتصورة وقدرتي المتصورة على الوفاء بوعودي.

ليس أيًا من هذين المفهومين هو مفهوم بسيط أو سهل التحديد. ولكن في الجوهر ، إذا كنت لا أثق بك في أخذ أموالي إلى البنك ، فذلك لأنني أخشى أن تسلب المال لنفسك (ليس لطيفًا) أو قد تفقده (ليس تحت السيطرة). في بعض النواحي، يمكننا إلقاء اللوم على شخص ما بسبب إخفاقه الأخلاقي بطريقة مختلفة عن الفشل الجسدي لأن لديه مزيدا من السيطرة على الأول ، وبالتالي يمكن أن يكون أكثر عرضة للمساءلة.

عندما نفشل في تحقيق هذه الأشكال نعاني في إصدار أحكام صحيحة، فمثلا إذا فشلت في العثور على شيء لطيف قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالذنب. لقد انتهكت شيئاً أخلاقيا بطريقة ما. إذا فشلت في أن أكون مسيطراً ، قوياً ، ماهراً ، من المرجح أن أشعر بالخجل وقد أشعر بالصدود بسبب ضعفي.

وكذلك الأمر مع والتر، عانى من خجل هائل لكونه الرجل اللطيف الذي فشل، بينما كان هايزنبرغ يقاوم الذنب باستمرار نتيجة لتجاوزاته الشنيعة والعنيفة. الحقيقة المحزنة هي أننا نحتاج أن نختار بين الاثنين أكثر مما نرغب – في كثير من الأحيان توجد حالات يكون فيها الناس متحمسين بشكل جيد ولكنهم غير فعالين ، وعلى العكس.

من الصعب أن نكون على حد سواء لطفاء وأكفاء .. أن تكون دافئ القلب وهادىء. الحاجة إلى المكانة والقوة والمال واحترام الذات وما إلى ذلك تثير الفوضى لدينا والمخاطرة تبدأ في تحويل والتر إلى هايزنبرغ في أي لحظة. كما أننا نجري تقييمات لبعضنا البعض بشأن احتمال ظهور هذه الدوافع المختلطة.