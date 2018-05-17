رمضــان .. وداعا

* غازي القصيبي رحمه الله

غريبٌ أن تودّع ضيفا ً قبل وصوله . إلا أن هذا الضيف الغالي “رمضان” رحل عنا منذ زمن أحسبه يعود إلى فترة الطفرة الأولى ،وحل محله رمضان آخر بملامح نعرف أقلّها وننكر معظمها .

رمضان القديم لم يكن ” أولمبياد ” طعام يتضاعف فيه استهلاك المواد الغذائية عدة أضعاف ولم يكن موسم تلفزيون يجمد أمامه ـ كالخُشب المسندة ـ النساء والرجال والكبار والصغار . ولم يكن يأتي وفي صحبته مسلسلات لها أول وليس لها آخر ، وليس في واحد منها شيء عن تزكية النفس أو تنقية الروح . لم يكن مسابقة في الفتوى بين المفتين ، ولا في الجمال بين المذيعات ، ولا في الذكاء بين المحللين السياسين . لم يكن مدرسة للعادات السيئة يتعلم فيها الصغار الطعام المتصل ، والعبث المتصل ، والسهر المتصل .

في رمضان القديم كان الطلاب يذهبون إلى مدارسهم كالمعتاد . وكان الموظفون يمارسون عملهم كالمعتاد

أما في رمضان الجديد فقد أصبحت دراسة الأطفال عقوبة جسدية ومعنوية قاسية لا مبرر لها ، أما دوام الموظفين فقد تحول إلى ” وصلة ” نوم وخمول واستجماماً من سهر الليلة السابقة واستعداداً ” لملاحم ” الليلة القادمة.

أي هدف من أهداف الصيام الربانية يتحقق في رمضان الجديد ؟ أي ” تقوى ” يمكن أن يحس بها شخص يلهث متلظماً من حسناء في مسلسل إلى حسناء في مسلسل ؟ أي شعور بمعاناة الفقير يحس بها صائم يأكل في ليلة واحدة ما يكفي قريةً أفريقية بأكملها ؟ أي صحة يمكن أن تجيء من التهام واثب لأطعمة تقود إلى مختلف أنواع المرض ؟

أي روحانية يمكن أن يحس بها الصائم في شهر يجسد المادية الطاغية بدءاً بالإعلانات وانتهاء بجوائز المسابقات ؟

الحق أقول لكم ، أنا ، ولا أدري عنكم ، أحن إلى رمضان القديم .. كثيرا ً .. كثيرا ً .. ؟