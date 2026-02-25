3 أسئلة رئيسية لخلق شعور بالانتماء في المدارس

الطلاب الذين يشعرون بالانتماء إلى مدرستهم هم أكثر عرضة للحضور والتعلم. وهذا أمر مهم بشكل خاص اليوم، حيث تكافح العديد من المدارس مع مستويات عالية من تغيب الطلاب.

ولكن خلق ثقافة مدرسية يشعر فيها كل طالب بقيمته كفرد، ويحظى بعلاقة مع شخص بالغ موثوق به، وروابط قوية مع أقرانه، قد يبدو أمراً بعيد المنال.

إذن، كيف يمكن للمعلمين تعزيز الانتماء وإزالة الحواجز التي تحول دون تحقيقه؟ وكيف يبدو الانتماء في السياق المدرسي؟

كانت هذه هي موضوعات النقاش خلال جلسة في المؤتمر الافتراضي السنوي لـ “التعاونية للتعلم الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي” (CASEL) الذي عقد في الفترة من 18 إلى 19 فبراير.

وفيما يلي ما سلطت لجنة من الخبراء الضوء عليه كثلاثة أسئلة رئيسية يجب على المدارس طرحها:

1- كيف يبدو “الانتماء”؟

على الرغم من صعوبة وصفه، قالت روز بريجين-هاريس، مساعدة المشرف على مناهج وتعليم الصفوف من 6 إلى 12 لمدارس مقاطعة ديكالب في جورجيا، إن هناك شعوراً خاصاً ينتابها عندما تخطو داخل مدرسة يتمتع فيها الطلاب بهذا الشعور بالغ الأهمية بالانتماء.

وقالت: “تريد أن تمشي في مساحة لا تحتاج فيها إلى دعوة، حيث تكون ببساطة جزءاً طبيعياً من النظام البيئي”.

ولكن ماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟

أولاً، إن المدارس التي يشعر فيها الطلاب بالانتماء تعاني من مستويات منخفضة من تغيب الطلاب والمعلمين، كما قالت بريجين-هاريس.

وأضافت جوي كانتي، المديرة الأولى لتصميم البرامج في “مركز المعلم الجديد”: “الانتماء أمر بالغ الأهمية لأدمغتنا ولكي نشعر بأننا قادرون على توسيع آفاقنا والانخراط في التعلم”.

وقالت هيدي تشانغ، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة “أتيندانس ووركس” (Attendance Works)، وهي منظمة غير ربحية، إن هناك طرقاً أخرى لقياس مدى ارتباط الطلاب بمدرستهم. هل يستطيع الطلاب – أو حتى المعلمون وأولياء الأمور – تسمية موظف في المدرسة يهتم بهم؟ هل لدى الطلاب مجموعات أقران داعمة؟ هل يشارك الطلاب في أعمال أو مشاريع ذات صلة أو ذات مغزى؟ وهل يشعر الطلاب بأنهم مرئيون، ومسموعون، ومرحب بهم؟

وقالت تشانغ إن كل ذلك يسهل قياسه إلى حد ما من خلال استطلاعات رأي الطلاب وأولياء الأمور، والتي ستسفر عن بيانات قيمة لقادة المدارس الذين يرغبون في رسم صورة لكيفية ظهور الانتماء في مدارسهم.

وقالت: “إذا كانت لديك هذه الأشياء في مكانها، فأعتقد أنك قد خلقت الانتماء وستشعر به”.

2- كيف يمكن للمعلمين تعزيز الانتماء؟

يرتكز الجزء الأكبر من هذا العمل على التفاعلات اليومية، كما قالت تشانغ: على سبيل المثال، هل يحيي المعلمون كل طالب باسمه عند دخولهم إلى الفصل الدراسي

يمكن للمدارس أيضاً اتخاذ خطوات أكبر لتعزيز الانتماء. استشهدت تشانغ بمثال لمدير مدرسة إعدادية قام بترتيب الطلاب في مجموعات مع أربعة معلمين مشتركين. كانت فصولهم الدراسية متجاورة، وتم منحهم وقتاً للتخطيط المشترك.

وقالت تشانغ إن ذلك خلق بيئة أكثر ملاءمة لبناء العلاقات بين الطلاب وأقرانهم، وبين الطلاب والمعلمين، وبين المعلمين وزملائهم.

وقالت: “نتوقع في بعض الأحيان أن خلق الانتماء، والتواصل، وبناء العلاقات، سيحدث بطريقة سحرية ما في وقت فراغ المعلمين. هذا لن ينجح. يجب علينا دمج ذلك في الطريقة التي تُبنى بها المدارس وكيفية تنظيمنا لتفاعلاتنا، بحيث يحدث هذا يومياً مع أطفالنا وعائلاتنا.”

يستفيد العديد من المعلمين أيضاً من استراتيجيات التعلم الاجتماعي والعاطفي (SEL) لتعليم المهارات التي تعزز الانتماء في المدارس، وفقاً لمسح أجراه “مركز أبحاث إدويك” في شهر يناير. قال 63% من المعلمين ومديري المدارس وقادة المناطق في المسح إنهم (أو معلميهم) يستخدمون مناهج التعلم الاجتماعي والعاطفي لمعالجة التحديات المتعلقة بصداقات الطلاب وروابط الأقران.

ويستخدم 58% منهم التعلم الاجتماعي والعاطفي لمعالجة قضايا مشاركة الطلاب، وقال 55% الشيء نفسه عن التنمر. ويستخدم حوالي 1 من كل 3 معلمين التعلم الاجتماعي والعاطفي للمساعدة في معالجة تغيب الطلاب.

لكن قضية الانتماء لا تقتصر على الأطفال. إن إنشاء مدرسة يشعر فيها الطلاب بالانتماء يبدأ من القمة مع قادة المبنى المدرسي وحتى قادة المنطقة، كما قالت بريجين-هاريس. وأضافت أن مديري المدارس يجب أن يشعروا بأنهم مندمجون ومدعومون أيضاً.

وقالت بريجين-هاريس: “إن خلق هذا الشعور بالانتماء، كمجتمع، بمجرد أن تتمكن من القيام بذلك مع القادة، فإن ذلك سينعكس على المستويات الأدنى.”

إن انتماء المعلم هو أيضاً جزء أساسي، كما قالت جوي كانتي، المديرة الأولى لتصميم البرامج في “مركز المعلم الجديد”، وهي مؤسسة غير ربحية لدعم المعلمين. وقالت إن المعلمين الجدد، على وجه الخصوص، قد ينتهي بهم المطاف بالشعور بالعزلة، وهم بحاجة إلى فرص للتواصل وبناء مجتمع مع زملائهم في وقت مبكر من حياتهم المهنية.

وقالت كانتي، سواء من خلال التوجيه أو التدريب التعليمي، يجب على المدارس الاهتمام برفاهية المعلمين، “حتى يعرفوا أنهم ينتمون إلى هذا المكان وأنه المكان الذي يريدون الحضور إليه كل يوم.”

3- ما هي العوائق الشائعة أمام الانتماء؟

أخيراً، يمكن للمعلمين المساعدة في تعزيز الشعور بالانتماء من خلال التركيز على نقاط القوة لدى الطلاب وما يمكنهم القيام به، كما قالت كانتي.

وقالت عند مناقشتها للطلاب: “كيف يمكننا في مجتمعنا المدرسي الاعتماد على نقاط القوة؟ في أي وقت نتحدث فيه عن البيانات، سواء كانت أكاديمية أو بيانات حضور، كيف نغير العقليات لتصبح أكثر اعتماداً على الأصول والمكتسبات؟”

وقالت تشانغ إن قادة المدارس يجب أن يكونوا على دراية أيضاً بالممارسات أو السياسات التي قد تقوض شعور الطلاب بالانتماء. تحتاج المدارس إلى القيام بأكثر من مجرد بناء بيئات تدعم انتماء الطلاب، بل يجب عليها تقييم العوائق التي ربما تكون قد أوجدتها عن غير قصد.

إنها مشكلة تراها طوال الوقت فيما يتعلق بحضور الطلاب. على سبيل المثال، استشهدت بنبرة الإشعار الآلي الذي يتم إرساله إلى العائلات عندما يتغيب أطفالهم عن المدرسة دون عذر. فالإشعارات التي تهدد العائلات باتخاذ إجراءات قانونية، على سبيل المثال، لا تساعد في بناء الشعور بالانتماء – بل إن هذا النوع من الرسائل يبعد العائلات.

وقالت تشانغ: “ما نعرفه هو أن الغياب المزمن يرتبط في الواقع بمستويات أعلى من التجارب السلبية في مرحلة الطفولة. عندما يواجه الأطفال والعائلات صدمة ما، فإن أسوأ ما يمكنك فعله هو أن تقول: “ما خطبكم؟” ما يجب عليك قوله هو: “مهلاً، ماذا حدث؟ كيف يمكنني المساعدة؟””.

إن إلقاء اللوم على الطلاب أو أولياء أمورهم بسبب ضعف الحضور أو سوء الثقافة المدرسية بشكل عام يمكن أن يعيق أيضاً بناء الشعور بالانتماء لدى الطلاب، كما قال شيلدون بيرمان، الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت لـ CASEL، الذي أدار الحلقة النقاشية.

بدلاً من ذلك، قال إنه ينبغي للمعلمين أن يسألوا: “ما هو الشيء الموجود في مدرستنا والذي يشكل في الواقع حاجزاً أمام حضور هذا الطالب أو تفاعله أو شعوره بالانتماء؟ العديد من الناس ينظرون إلى التعلم الاجتماعي والعاطفي (SEL) على أنه وسيلة لإصلاح الطفل بدلاً من إصلاح البيئة.”

بقلم أريانا بروثيرو