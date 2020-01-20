الأمر (قل) ومقولاته في القرآن.. الخريطة والأساليب والمضامين,

القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، نزل عليه منجما مواكبا للأحداث، معلقا على الوقائع، معلما إياه ومؤدبا له، وقد أخذ ذلك التعليم والتأديب أنماطا شتى، فأحيانا يكون بالعتاب، وأحيانا بالنهي، وقد يكون بالأمر والتوجيه، وهو الأسلوب الذي جاء في القرآن مصدرا بالأمر الإلهي “قل”.

(وقد استوقف الأمر ب “قل” نظر العلماء، إنه تعليم من الله لرسوله، وتعليم من الرسول للناس، وقد سيقت بعد هذا الأمر الأقوال التي تضمنت ما شاء الله من النصائح والعظات والأحكام) [فقه السيرة، للغزالي: 30].

لذلك نتوقف في هذا المقال مع هذا الأمر ومقولاته في القرآن الكريم، لنتعرف على خريطة ذكره في القرآن الكريم، ونستكشف مضامين وأساليب مقولاته…

خريطة هذا الفعل في القرآن الكريم

تكرر هذا الفعل في القرآن 332 مرة، [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 571]. وقد ورد في نصف سورة القرآن، أي في 57 سورة، وورد فيها بأعداد متفاوتة، فكان أكثر وروده في سورة الأنعام (44 مرة) تليها سورة يونس (24 مرة) ثم آل عمران (23 مرة)، وورد في 19 سورة مرة واحدة[1].

وهذا العدد باعتبار قراءة حفص عن عاصم، ويختلف باعتبار قراءات أخرى، لأن بعض الألفاظ قرئت على صيغة الأمر «قل» عند غير حفص، وقرأها حفص بصيغة الماضي «قال»، كما في قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ} [الأنبياء: 112]، (قرأ الجمهور «قل» بصيغة الأمر، وقرأ حفص «قال» بصيغة الماضي، مثل قوله تعالى في أول سورة الأنبياء: {قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأنبياء: 4]). [التحرير والتنوير: 17/ 176].

وكما في قوله: {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ} [الزخرف: 24]، (قرأ الجمهور «قل» بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم… وقرأ ابن عامر وحفص «قل» بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب). [التحرير والتنوير: 25/ 189].

وبعضها على العكس من ذلك، كما في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا} [الجن: 20]، (قرأ أكثر القراء «قال» على الخبر، وقرأ حمزة وعاصم «قل» على الأمر). [تفسير القرطبي: 19/ 25].

وقد جاء هذا الأمر في القرآن «قل» من دون أن يدخل عليه أي حرف في مائتين وثلاثة وتسعين موضعا، وجاء مقترنا بالواو «وقل» في واحد وعشرين موضعا، وبالفاء «فقل» في ثمانية عشر موضعا.

من المأمور بهذا الأمر؟

كل ما في القرآن من هذا الأمر متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في أربعة مواضع، منها اثنان كان الأمر فيهما متوجها إلى نوح عليه السلام، وذلك في قول الله تعالى: {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ «فَقُلِ» الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «وَقُل» رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ} [المؤمنون: 28، 29]، والثالث كان الخطاب فيه موجها إلى موسى عليه السلام، وهو: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى «فَقُلْ» هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى} [النازعات: 17، 18]

والرابع وهو قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا «وَقُل» لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23]، فهذا (الخطاب من اللَّه – وإن كان مع رسوله – فالمراد منه غيره؛ لأن رسول اللَّه معلوم أنه لم يدرك والديه في الوقت الذي أرسل إليه وخاطبه بما خاطب…) [تفسير الماتريدي: 7/ 30].

من المقول له؟

الغالب أن يعين المقول له في هذه المقولات:

ـ إما بالنص عليه كما في الآيات التالية: {قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى} [الأنفال: 70]، {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]. وإما بالنداء، كما في الآيات: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]، {قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ} [الزمر: 10. وإما بالضمير، كما في الآيات: {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا} [البقرة: 80]، {فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا} [الإسراء: 28]. وإما بالسياق، كما في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189].

وقد لا يعين المقول له في بعض الآيات، كما في قوله سبحانه: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108]، وقوله: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ } [الرعد: 16]، وقوله: {فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [التوبة: 129].

[1] وكان توزيعه على السور كالآتي: البقرة 18 ـ آل عمران 23 ـ النساء 05 ـ المائدة 09 ـ الأنعام 44 ـ الأعراف 11 ـ الأنفال 03 ـ التوبة 12 ـ يونس 24 ـ هود 03 ـ يوسف 01 ـ الرعد 10 ـ إبراهيم 02 ـ الحجر 01 ـ النحل 01 ـ الإسراء 21 ـ الكهف 08 ـ مريم 01 ـ طه 03 ـ الأنبياء 06 ـ الحج 03 ـ المؤمنون 11 ـ النور 04 ـ الفرقان 04 ـ الشعراء 01 ـ النمل 07 ـ القصص 04 ـ العنكبوت 04 ـ الروم 01 ـ لقمان 01 ـ السجدة 02 ـ الأحزاب 05 ـ سبأ 15 ـ فاطر 01 ـ يس 01 ـ الصافات 01 ـ ص 03 ـ الزمر 15 ـ غافر 01 ـ فصلت 05 ـ الشورى 02 ـ الزخرف 02 ـ الجاثية 02 ـ الأحقاف 04 ـ الفتح 03 ـ الحجرات 03 ـ الطور 01 ـ الواقعة 01 ـ الجمعة 03 ـ التغابن 01 ـ الملك 06 ـ الجن 04 ـ النازعات 01 ـ الكافرون 01 ـ الإخلاص 01 ـ الفلق 01 ـ الناس 01.