تربوي مخضرم يقول: “تكنولوجيا التعليم لم تخذلنا، بل نحن من خذل تكنولوجيا التعليم.”

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الفصول الدراسية بسيطة؛ حاسوب مكتبي واحد يقبع في زاوية الغرفة، يُخصص عادةً لاختبارات برنامج “Accelerated Reader”، ومختبر حاسوب في نهاية الرواق يستضيف دروس الطباعة الأسبوعية. وعندما وصلت عربات الحواسيب المحمولة، بدا الأمر وكأن المستقبل قد دخل إلينا على عجلات.

كانت مديرتي تؤمن بالتبني البطيء والمتعمد؛ ففي الشهر الأول، سلمت كل معلم حاسوباً محمولاً وقالت: “أبقه على مكتبك، وقم بتشغيله، هذا كل ما عليك فعله”. بالنسبة لمعظم المعلمين في أنحاء البلاد، لم يبدُ التحول هكذا على الإطلاق؛ فقد سارعت المدارس لتبني التكنولوجيا، تارةً من أجل التعلم، وتارةً أخرى لمجرد مواكبة العصر.

برزت نقاشات عديدة: هل يجب أن نستمر في تعليم الكتابة اليدوية المتصلة إذا كان الطلاب سيطبعون على أي حال؟ هل يجب أن تختفي مختبرات الحاسوب؟ هل يجب أن يمتلك كل طالب جهازاً؟ ومع مرور السنين، وصل الطلاب وهم أكثر طلاقة رقمية من أي وقت مضى، وسرعان ما تجاوزوا المعلمين رغم التطوير المهني المستمر. استمرت المناطق التعليمية في إضافة المزيد من البرمجيات والمنصات والميزات الإضافية، وأصبحت أنظمة إدارة التعلم ركيزة أساسية للتدريس. وبشكل فردي، كانت كل أداة تمثل تقدماً، لكنها مجتمعة خلقت ضجيجاً.

لقد سرّعت جائحة كوفيد كل شيء، لكنها لم تكن السبب الوحيد للإرهاق التكنولوجي. فبحلول عام 2021، كانت 90% من المدارس قد تبنت منصة رقمية جديدة واحدة على الأقل، لكن أقل من نصفها قدم تطويراً مهنياً مستداماً لدعم استخدامها. كان المعلمون مثقلين، وأولياء الأمور غير مستعدين، والطلاب مشتتين.

إذن، أين أخطأنا، وكيف نعود إلى المسار الصحيح؟

1. تبنينا التكنولوجيا دون ضوابط أو أهداف واضحة

قبل تبني أي أداة، يجب على المناطق التعليمية الإجابة عن سؤال بسيط: هل الهدف هو التعلم، أم الإنتاجية، أم إمكانية الوصول، أم الابتكار؟ هذا التمييز جوهري؛ فرقمة أوراق العمل ليست ابتكاراً.

يجب أن تساعد الأدوات الطلاب على الابتكار، والتعاون، وحل المشكلات؛ وهي المهارات ذاتها التي سيتطلبها سوق العمل المستقبلي. تعني الضوابط أيضاً قصر وقت الشاشة على الحالات التي تكون فيها ضرورية تعليمياً، إذ يمكن لوقت الشاشة غير المنظم أن يقلل من الانتباه والاستيعاب. يجب أن تعزز التكنولوجيا التعلم، لا أن تحل محل التفكير. فكيف نضمن استخدام التكنولوجيا بهدف واضح؟ يجب أن يقرر معلمو الفصول متى وكيف ولماذا يستخدمون أداة تقنية.

على سبيل المثال:

إذا كان طلابك في بيئة (جهاز لكل طالب)، فضع معايير واضحة لمتى يجب أن تكون الأجهزة مفتوحة أو مغلقة، وعلّم هذه الروتينات منذ اليوم الأول.

إشارة بصرية بسيطة – مثل لوحة مكتوب عليها “الجهاز مفتوح” أو “الجهاز مغلق” – تساعد الطلاب على استيعاب التوقعات دون الحاجة لتذكير مستمر.

قبل أن يفتح أي شخص حاسوباً محمولاً أو جهاز آيباد، قم بنمذجة الخطوات التي سيتخذها الطلاب؛ فهذه المعاينة التي تستغرق 30 ثانية تمنع “الارتباك التقني” الذي يعطل الدروس، وتبقي التركيز على التعلم بدلاً من حل المشكلات التقنية.

ابدأ كل حصة بنشاط ذهني قصير غير رقمي (تناظري) في دفتر الملاحظات، للإشارة منذ البداية إلى أن الانتباه والتفكير يأتيان أولاً.

عندما يتعلم الطلاب هذا الروتين في اليوم الأول، يصبح من الواضح أن الأجهزة تظل مغلقة حتى يستدعي التعلم استخدامها.

في الفصول الابتدائية، يمكن لتدوير المحطات أن يصبح معتمداً بشكل مفرط على الأجهزة إذا تضمن كل مركز شاشة.

خصص محطات متعمدة خالية من التكنولوجيا للعمل على الكلمات، أو الوسائل التعليمية الملموسة، أو الألعاب الثنائية، أو الكتابة، أو القراءة الذاتية، حتى يمارس الطلاب المهارات التأسيسية دون تشتت الأجهزة. يساعد هذا المتعلمين الصغار على بناء القدرة على التحمل، والاستقلالية، والتفاعل الاجتماعي، مع وضع التكنولوجيا في مكانها الصحيح كجزء واحد فقط من التدوير، وليس كخيار افتراضي.

2. الإفراط في الإنفاق على أدوات مكررة بدلاً من بناء أنظمة متكاملة

غالباً ما تدفع المدارس مقابل أدوات متعددة تخدم الغرض نفسه.

Gimkit و Kahoot؟ اختر واحداً.

Nearpod و Pear Deck؟ اختر واحداً.

ثلاث منصات للقراءة تدعي جميعها تخصيص التعلم؟ اختر واحدة.

تستخدم المناطق التعليمية في المتوسط 2,739 أداة لتكنولوجيا التعليم سنوياً. إن وجود نظام رشيق يزيد من الدقة والوضوح والتأثير.

هذا العام، قم بنمذجة نفس التعلم المتعمد الذي تريده لطلابك؛ اختر أداة واحدة تريد إتقانها حقاً والتزم بها. الاستخدام المستمر يبني التماسك، ويقلل العبء المعرفي، ويقوي التأثير التعليمي. احضر دورات التطوير المهني، وشاهد مقاطع الفيديو، وتعلم من الزملاء وحتى من طلابك، وابحث عن طرق لدمج الأداة عبر الوحدات الدراسية. إن التمتع بمهارة عالية في منصة واحدة أقوى بكثير من التجربة السطحية في منصات عديدة. وعلى الإداريين وقادة التكنولوجيا في المناطق التعليمية العمل مع أقسام المناهج لتقييم بيانات الاستخدام الفعلي وفعالية الأدوات المكررة، مع مراعاة الميزانيات والأدوات الأكثر تأثيراً مقابل تكلفتها.

3. انتزاع حرية التصرف من المعلمين والطلاب

استخدام التكنولوجيا القسري يأتي بنتائج عكسية؛ فعندما لا تلبي الأداة احتياجات المعلم أو المتعلم، فإنها تصبح عائقاً بدلاً من أن تكون جسراً. ترتبط استقلالية المعلم ارتباطاً مباشراً بجودة التدريس العالية وتفاعل الطلاب؛ فحرية التصرف تبني الشعور بالملكية، والملكية تبني الاستخدام الحقيقي.

أيها المعلمون، عندما يكون ذلك مناسباً تعليمياً، امنحوا الطلاب خيار العمل رقمياً أو ورقياً؛ فالخيار يبني الملكية ويقلل من الإحباط. على سبيل المثال، يفضل بعض الطلاب قراءة رواية على جهاز لأنهم يعتمدون على أدوات إمكانية الوصول، بينما يركز آخرون بشكل أفضل مع النسخة المطبوعة. إن تقديم كلا الخيارين، عندما يكون ذلك ممكناً، يساعد الطلاب على اختيار التنسيق الذي يدعم احتياجاتهم التعليمية.

يجب على الإداريين والموجهين زيارة الفصول الدراسية بنية التعلم وجمع المعلومات؛ انتبه للمدة التي يستغرقها التنقل بين الصفحات، وأين يتعثر الطلاب، ومتى تدعم التكنولوجيا الهدف التعليمي أو تقاطعه. استخدم هذه الملاحظات كبيانات لتشكيل التوجيه والتطوير المهني، وامنح المعلمين خيارات ضمن المنصات المطلوبة حتى يتمكنوا من مواءمة الأدوات مع أهدافهم التعليمية.

4. الاندفاع الكلي نحو التكنولوجيا بدلاً من موازنتها بالطرق التقليدية

في خضم الاندفاع نحو التحديث، أشبعنا النظام بالبرمجيات والأدوات والأجهزة. أصبح المعلمون مديري أجهزة، والطلاب متنقلين بين علامات التبويب، وأولياء الأمور شرطة تكنولوجيا.

إن التعليم المدمج، وليس التعليم المكثف تكنولوجياً، هو ما يحقق أقوى مكاسب التعلم. يحتاج الطلاب إلى كل من الملموس والرقمي، والحسي والمجرد، والبشري والآلي.

ولتحقيق ذلك:

ابحث عن الوضوح في التوقعات؛ فالتطوير المهني في التكنولوجيا لا يعني بالضرورة الاستخدام الإلزامي.

إذا شعرت أن الأداة غير واقعية لطلابك، فاطلب من إدارتك توضيح كيف ومتى يجب استخدامها؛ فالمواءمة مع احتياجات الطلاب أهم من مجرد استيفاء المتطلبات.

ضع حداً زمنياً للمهام الرقمية وقارنها بالبديل التقليدي، واختر الطريقة التي تحافظ على وقت التدريس.

قم بنمذجة سير العمل قبل أن يلمس الطلاب الأجهزة حتى يبقى التركيز على التفكير لا على حل المشكلات التقنية.

خصص لحظات خالية من الأجهزة خلال الدرس، مثل النقاش، والتفكير الثنائي المشترك، والنمذجة، لإبقاء العبء المعرفي على التعلم لا على الشاشة.

5. الفشل في التكيف بالسرعة الكافية، خاصة مع الذكاء الاصطناعي

استغرق الوصول إلى التكامل التكنولوجي الأساسي سنوات، والآن غير الذكاء الاصطناعي كل شيء بين عشية وضحاها. تُعتبر الثقافة المعرفية بالذكاء الاصطناعي الآن مهارة تأسيسية. يجب على المناطق التعليمية احتضان الذكاء الاصطناعي كشريك في التعلم، وتدريب المعلمين على استخدامه في التخطيط وتقديم التغذية الراجعة، وتعليم الطلاب استخدامه بشكل أخلاقي، وتشجيع التجريب. التكيف هو الثقافة الجديدة، وعلينا أن نضرب والحديد ساخن.

لا تنتظر سياسة المنطقة التعليمية لتبدأ في بناء طلاقتك الخاصة في الذكاء الاصطناعي؛ جرب مهام يومية بسيطة مثل التخطيط لرحلة، أو تنظيم قائمة بقالة، أو صياغة رسالة، لتتمكن من استكشاف الميزات دون ضغوط. استفد من التعلم المهني المجاني من منصات مثل “Microsoft Elevate for Educators”، و”Grow with Google”، ودورة “AI 101 for Teachers” من “Code.org”، وغيرها الكثير.

والأمر الأكثر أهمية الذي يمكنك القيام به الآن هو: أن تكون منفتح الذهن.

القطار لم يغادر المحطة بعد

تكنولوجيا التعليم لم تخذلنا، بل نحن من خذلها بتنفيذها دون رؤية، أو ضوابط، أو توازن، أو إنسانية.

لكن يمكننا العودة إلى المسار الصحيح، والعودة إلى ما جسدته مديرتي السابقة: التكامل البطيء والمتعمد والممتع الذي يبدأ بالبشر لا بالأجهزة. يمكننا بناء أنظمة تدعم فيها التكنولوجيا التعلم بدلاً من أن تقوده.

إن مستقبل التعليم لا يحدده المزيد من الأجهزة أو التطبيقات، بل تحدده الأنظمة الأكثر ذكاءً، والتكامل المدروس، والأدوات المبسطة، والمنهج الدراسي الذي يوجه الخيارات التي نتخذها.

بقلم: ساري ويلتمان – 17 يونيو 2026