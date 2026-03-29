غالبًا ما تبدو مكاتب الموارد البشرية في المناطق المدرسية غامضة ومخيفة للمعلمين وغيرهم من موظفي المنطقة. وفي الوقت نفسه، يشعر من يعملون داخل هذا المكتب غالبًا بأنهم غير مفهومين.

بالنسبة للعديد من المربين، تُعد الموارد البشرية المكان الذي تلجأ إليه عندما تسوء أمور مثل مشكلة تعاقدية، أو عندما تحتاج إلى تقديم شكوى، أو عندما ترغب في مساعدة لتجاوز محادثة صعبة. هذا جيد حتى الآن. فالموارد البشرية تريد المساعدة. لكن مديري الموارد البشرية غالبًا ما يتمنون أن يعرف المعلمون بشكل أفضل كيف نعمل وكيف يمكننا دعمكم فعليًا خلال الأوقات الإيجابية والصعبة على حد سواء.

إليك أهم خمسة أشياء يتمنى مدير الموارد البشرية أن يعرفها المعلمون:

1. ما هو دورنا حقًا (وما ليس كذلك)

أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا هو أن محترفي الموارد البشرية معالجون نفسيون أو مستشارون شخصيون. يتمتع العديد من مديري الموارد البشرية بمهارات الاستماع التعاطفي وحل المشكلات بشكل رائع، لكننا عادةً لسنا متخصصين مدربين في مجال الصحة العقلية.

ما يمكن للموارد البشرية المساعدة فيه يشمل:

تفسير العقود، وجداول الرواتب، والمزايا.

شرح سياسات وإجراءات المنطقة المدرسية.

دعم طلبات الإجازة (طلبات قانون الإجازة الطبية العائلية، الإجازة المرضية، إجازة الوالدين، إلخ).

ربط الموظفين ببرامج مساعدة الموظفين أو الموارد الخارجية لرفاهيتهم العقلية أو الجسدية.

تسهيل الترتيبات والتعديلات في مكان العمل اللازمة لأسباب صحية.

معالجة المخاوف المتعلقة بسلوك مكان العمل.

تجاوز النزاعات وتحديد الخطوات التالية.

ما لا تستطيع الموارد البشرية فعله هو تقديم العلاج النفسي، أو تشخيص مخاوف الصحة العقلية، أو استبدال الاستشارة المهنية. عندما يأتي الموظفون إلى الموارد البشرية في حالة ضيق، نركز غالبًا على الاستماع وربطهم بالدعم المناسب. قد يعني ذلك توجيه شخص ما نحو مساعدة الموظفين، أو الاستشارة المجتمعية، أو موارد المنطقة الأخرى المصممة خصيصًا للصحة العاطفية أو العقلية.

2. نعم، نحن “نعلم ما يجري” لكن…

غالبًا ما تكون مكاتب الموارد البشرية مراكزًا للمعلومات. نسمع أكثر بكثير مما يدرك الناس. أحيانًا، تصلنا هذه المعلومات مباشرة؛ وأحيانًا تصل بشكل غير مباشر؛ وأحيانًا نسمعها دون قصد عبر قنوات التواصل غير الرسمية. نسمع عن علاقات مكان العمل، والنزاعات الشخصية، والترتيبات المالية بين الزملاء، والديناميكيات الشخصية التي قد لا تصل أبدًا إلى تقرير رسمي.

غالبًا ما يعد محترفو الموارد البشرية المعلومات من باب الإشاعات، خاصة عندما لا تنتهك السياسة أو تؤثر على مكان العمل. وفي أحيان أخرى، نكون مطالبين بالتصرف، خاصة إذا:

تم انتهاك سياسة ما.

قد يتم خرق قانون.

تكون سلامة الطلاب أو الموظفين معرضة للخطر.

هناك مسؤولية محتملة على المنطقة المدرسية.

مديرو الموارد البشرية ليسوا أعداء، ولا معالجين نفسيين، ولا حراسًا لطاحونة الشائعات.

نحن لا نهتم بالنميمة أو إصدار الأحكام. نحن نهتم بالمخاطر، والمسؤولية، والامتثال. لا تبحث الموارد البشرية عن المشكلات، لكن عندما تظهر مخاوف ذات مصداقية، فإن تجاهلها ليس خيارًا. مديرو الموارد البشرية في المدارس، على سبيل المثال، هم مبلغون إلزاميون مطلوب منهم قانونًا الإبلاغ عن حالات الاشتباه في إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم.

3. للسرية حدود، وهذا ليس أمرًا شخصيًا

أحد أكثر قواعد الموارد البشرية سوء فهم هو السرية. يسعى موظفو الموارد البشرية جاهدين للتعامل مع الأمور بسرية واحترافية، لكن السرية ليست مطلقة.

هناك مواقف يُطلب فيها من الموارد البشرية قانونيًا أو أخلاقيًا مشاركة المعلومات، بما في ذلك:

الإبلاغ الإلزامي المتعلق بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم.

التهديدات الموجهة للذات أو للآخرين.

ادعاءات بالتحرش، أو التمييز، أو الانتقام.

النشاط الإجرامي.

انتهاكات سياسة المنطقة أو القوانين المحلية أو قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية.

مسؤوليتنا هي حماية الطلاب، والموظفين، والمنطقة ككل. قد يعني ذلك إشراك الإداريين، أو المستشارين القانونيين، أو إنفاذ القانون، أو خدمات حماية الطفل، على سبيل المثال لا الحصر.

عندما تقول الموارد البشرية: “لا أستطيع وعدك بالسرية التامة”، فهذه ليست تحذيرًا؛ بل نحن نكون شفافين. فهم هذه الحدود يساعد في وضع توقعات واقعية ويبني الثقة، حتى عندما تكون المحادثات صعبة.

4. لسنا مخيفين كما نبدو، والموارد البشرية ليست للأخبار السيئة فقط

أصنف عمل مدير الموارد البشرية على أنه استباقي أحيانًا، وتفاعلي أحيانًا أخرى. يربط العديد من المعلمين مكتب الموارد البشرية بالانضباط، أو التحقيقات، أو المشكلات. في الغالب، هذا عمل تفاعلي. حدث شيء ما، وتتمثل وظيفة الموارد البشرية في المساعدة في تحديد الخطوات التالية. ثم هناك الجانب الاستباقي، وهو العمل الأقل شهرة الذي نقوم به. يميل إلى أن يكون داعمًا وإعلاميًا.

بالإضافة إلى الخدمات التي ذكرتها بالفعل، يمكن أن تكون الموارد البشرية موردًا قيمًا لـ:

تجاوز تغيرات الحياة (المشكلات الطبية، الاحتياجات الأسرية، الرعاية).

توضيح أسئلة التقييم، أو الثبات الوظيفي، أو الشهادات المهنية.

تخطيط النمو الوظيفي داخل المنطقة المدرسية.

نقترح دائمًا المجيء إلى الموارد البشرية مبكرًا، قبل تصاعد المشكلة. يؤدي هذا غالبًا إلى نتائج أفضل. يمكن للمحادثة التي تبدأ كسؤال أن تمنع مشكلة كبيرة لاحقًا. الموارد البشرية لا تتعلق فقط بالامتثال، بل تتعلق بمساعدة الأنظمة على العمل بشكل أفضل لصالح الناس.

5. التواصل والتوثيق أهم مما تعتقد

من منظور الموارد البشرية، التواصل هو كل شيء. التوقيت، والتوثيق، والعمليات مهمة. غالبًا ما يعتقد الموظفون: “أوه، ليس نموذجًا آخر”، لكن في كثير من الأحيان، يعتمد الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة على التوثيق السليم.

بعض الحقائق الصعبة:

الإبلاغ عن المشكلات بعد أشهر، دون توثيق، يحد مما يمكن للموارد البشرية فعله.

المخاوف الشفهية دون متابعة مكتوبة يصعب التصرف بناءً عليها.

“الجميع يعلم أن هذا يحدث” ليس نفس الشيء مثل التقرير الرسمي.

ما الخطوات التي يجب على المعلمين اتخاذها قبل ظهور المشكلات؟

يجب أن يتعرفوا على سياسات المنطقة المدرسية المتعلقة بـ:

الشكاوى الرسمية.

التحرش والتمييز.

مخاوف مكان العمل.

إجراءات الإبلاغ والجداول الزمنية.

تنشر معظم المناطق سياسات المجلس، وكتيبات الموظفين، وبروتوكولات الإبلاغ لسبب ما. استخدام هذه الأدوات يحميك بقدر ما يحمي المنطقة. عندما تُثار المخاوف مبكرًا، وتُوثق بوضوح، ويتم التواصل عبر القنوات المناسبة، يمكن للموارد البشرية التصرف بفعالية وإنصاف أكبر. كما يخلق ذلك مسارًا ورقيًا في حال تخطي خطوات على طول الطريق حتى يمكن معالجتها بشكل صحيح.

مديرو الموارد البشرية ليسوا أعداء، ولا معالجين نفسيين، ولا حراسًا لطاحونة الشائعات، لكن غالبًا ما يُخطَأ في اعتبارنا الثلاثة جميعًا. يمكن لمديري الموارد البشرية أن يكونوا حلالين للمشكلات، ومفسرين للسياسات، ومديرين للمخاطر، وواصلين للدعم. عندما يفهم المعلمون دور الموارد البشرية، تصبح العلاقة أقل عدائية وأكثر تعاونًا. وفي مهنة مبنية على الثقة، والتواصل، والاهتمام بالناس، هذا التعاون أهم مما يدرك معظم الناس.

بقلم: أنتوني جراهام – معلم سابق، شغل منصب مسؤول إداري في المدارس لأكثر من عقد، بما في ذلك خبرة كمدير للموارد البشرية.