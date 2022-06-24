موسم الحج 1443
موسم الحج 1443

الأطفال ومكانتهم في الحج وعيد الأضحى

أرشيف إسلام أون لاين
أطفال وعيد الأضحى

الأطفال أغلى ما عندنا وديننا العظيم يؤسس لرعايتهم أعظم تأسيس كذلك يهتم بهم أفضل اهتمام فما من شعيرة من الشعائر ولا عبادة من العبادات ولا محفل من المحافل إلا وتجد اهتماماً بالطفولة ورعايتها، وقد هلت علينا نفحات الحج المباركة وعيد الأضحى والتي نجد من خلالها قدر الأطفال وقيمتهم ومكانتهم وصورتهم الراقيةً العزيزةً الغاليةً، ويمكن توضيح ذلك من خلال بعض الاستدلالات الآتية:

1. حب الطفولة والشوق إليها:

تبدأ قصة الحج حول حب الطفولة والشوق إليها من قبل سيدنا إبراهيم الذي ظل سنوات كثيرة يدعو ربه (رب هب لي من الصالحين) ثم يرزق بالولد عندما بلغ من العمر 86 عامًا، ويفرح به أيما فرح، ويشكر الله عليه وعندها أتى الاختبار الأول للأب في ابنه أن يذهب به إلى الواد الخالي من الزرع ويتركه ويذهب لفلسطين لمهمة الدعوة إلى الله تعالى!.

2. احتفالية رائعة لرعاية الطفولة:

السعي بين الصفا والمروة رمز عظيم لرعاية الطفولة، فأمُّنا هاجر عليها السلام بعد أن انتهى طعامها وانقطع لبنُها ورأت ابنَها الحبيب سيدنا إسماعيل يتشحَّط من شدة عطشه؛ فزِعت لرعايته وظلَّت تسعى مئات الأمتار بين جبلي الصفا والمروة بحثًا عن ماء؛ طلبًا لرعاية فلذة كبدها.

طول المسافة بين الصفا والمروة (375 مترًا) × 7 أشواط =     2625مترًا أي ما يقرب من ثلاثة كيلو مترات.

فالسعي بهذه المسافة الطويلة عبر سبعة أشواط من أمٍّ عظيمة تسعى لرعاية طفلها خلَّده الله تبارك وتعالى وجعله ركنًا من أركان الحج أحد الأركان الخمسة للإسلام، وأمرَ الحُجاج أن يحاكوا فعلَ هذه الأمِّ العظيمة ويقطعوا هذه المسافات، فهو إشعارٌ بأهمية الأطفال، وهو كذلك تربيةٌ عمليةٌ وتدريبٌ رائعٌ على أهمية رعاية الطفولة لكل من يريد أن يستكمل أركان الإسلام.

3. ماء زمزم تكريمٌ لأثر من آثار الطفل:

فماء زمزم الذي تفجَّر من تحت قدمَي سيدنا إسماعيل وهو رضيع وبقي للبشرية حتى تقوم الساعة أصبح معلما من معالم الحج الأعظم وسنناً من سنن الحج والعمرة ومن ثم فهو تكريمٌ لأثر من آثار الطفل الناشئ في طاعة الله تبارك وتعالى.

4. المكان الذي أطاع فيه الابن أباه:

يعود الأب (سيدنا إبراهيم ) من مهمته بعد 15 عاماً مشتاقاً لابنه الحبيب فيؤمر بذبحه ويستجيب الأب ويطيع الابن في نحو رائع كما نعلم جميعاً (يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين).

ويؤسس في هذا المكان شعيرة من شعائر الحج ويقيم الحجيج في هذا المكان من يوم العيد إلى ثاني أو ثالث أيام التشريق ليحاكوا فعل الأسرة العظيمة التي استجابت لأمر الله تعالى ورجمت الشيطان الرجيم الذي كان يحرض الابن على عصيان أبيه ويحرض الزوجة على عصيان زوجها وليتعلموا ويعلموا أبناءهم طاعة الابن لأبيه واستجابة الأب لأمر الله تعالى وانسجام الأم مع تعاليم السماء.

5. الأضحية احتفالية لفداء الأبناء:

الأضحية رمزيةٌ عظيمةٌ لقيمة الأبناء وقدرهم في نفوس الأسرة التي توفر المال وتشتري الأضحية فداءً للأبناء كل عام، والذين كانوا طبقًا لما أُمر به سيدنا إبراهيم في أول الأمر سيُذبح واحدٌ منهم كل عام، ولكن جاء الفداء من السماء بعد الطاعة والتسليم ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات: 107) ما أجمل أن نقول لأبنائنا إننا نحبكم ونحرص كل الحرص عليكم ونفديكم كل عام بهذه الأضحية التي نشتريها من أجلكم امتثالاً لأمر الله تعالى، فيزيد حبُّهم لنا ولشعائر الدين العظيمة ويحسُّون بقيمتهم وقدرهم فيشاركوننا في حمل الرسالة وأداء الأمانة.

6. إكرام الإسلام للصبي بأجر الحج:

لم يحرم الإسلام الصبي من أجر الحج فحينما يصاحب الطفل والديه يكتب له أجر حجة دون الفريضة ويضاء سجل حسناته بأجر الحج الذي يكتب له ولوالديه:

لذا علمنا الإسلام أن الطفل غير المميز (قبل 7 سنوات ): ينوي عنه وليه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه بقية المناسك، ويرمي عنه.

أما الطفل المميز (بعد 7 سنوات) إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره أن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره أن يجتنب المحظورات في الإحرام.

لذا ينبغي علينا ونحن في الأيام المباركة التي يؤدي فيها الحجيج مناسك الحج، ونحن نعيش كذلك غمرة الفرحة بالعيد أن نوضح هذه المعاني لـ الأطفال في موسم الحج وعيد الأضحى ، ونبيِّن لهم قدرَهم الكبير في ديننا الحنيف وشريعتنا الغرَّاء ومكانتهم العزيزة في نفوسنا، فتزداد محبتُهم لدينهم وتمسكهم بشريعتهم وارتباطهم بوالديهم وبرّهم لهم، وتنبني علاقةٌ قويةٌ ومتينةٌ في ظلال مبادئنا العظيمة.

د. رشاد لاشين
# الحج # الحج والعمرة # عيد الأضحى
صورة رمزية للكاتب - اسلام اون لاين

أرشيف إسلام أون لاين

لديه 1474 مقالة

فلسفة الحج الاجتماعية .. رحلة بناء الإنسان
وتلك الأيام نداولها بين الناس
السنن الإلهية وعلاقتها بقضايا العقيدة
حال السابقين مع رمضان
منهج النبي ﷺ في رعاية العلم والمعرفة
وصف الصحابة لرسول الله ﷺ
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
من رخص الحج والعمرة.. إزالة الضرر ورفع الحرج
من رخص الحج والعمرة.. إزالة الضرر ورفع الحرج

من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة، وتضافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، وهي من رخص الحج والعمرة: رفع الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف، ومن ذلك قوله جل وعلا: {يريد الله بكم اليسر} وقوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم} وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: (إن الله

قصة خروف عيد الفطر!!
قصة خروف عيد الفطر!!

عندما ينقضي شهر رمضان يبدأ التجهيز للعيد، هذه قصة خروف عيد الفطر بطلها ولد أصر أن يشتري خروفا ليذبحه في عيد الفطر!! فماذا فعل والداه؟

عيد مبارك
من معاني العيد

تُرى ما هي معاني العيد الذي يعتبر عند المسلمين مظهرا من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمه ومعان جليلة.

كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي
كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي

من الأرشيف : كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي رحمه الله ..

الأكثر قراءة
1
أحكام وشروط الأضحية
2
وصايا للحجاج
3
أركان وواجبات الحج
4
الحج في القرآن الكريم
5
تفسير التاريخ : المصطلح والخصائص والبدايات الأولى
6
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟
7
من هم العشرة المبشرون بالجنة ؟
8
كلثوم بن الهدم..”مُستضيف” الرسول ﷺ في المدينة
9
الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
10
إعلام الله سبحانه دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اخترنا لكم
الأدعية المأثورة في الحج
الأدعية المأثورة في الحج
ليس الواصل بالمكافئ
ليس الواصل بالمكافئ
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
الورع وترك الشبهات
الورع وترك الشبهات
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي