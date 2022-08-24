عام دراسي جديد
عام دراسي جديد

 حب الدنيا والآخرة .. اجتماع أم افتراق ؟

حب الدنيا

جاءت نظرة الإسلام للإنسان مختلفة عن العقائد الأخرى، فلا هي إغراق في المادية ، ولا هي تعذيب للنفس في التوغل في الروحانيات دون الاهتمام بالجسد، فجاء الإسلام متكاملا شاملا ،يجمع بين الربانية بما فيها من الروحانية ، والإنسانية ، بما في ذلك الاهتمام بأمور الإنسان الدنيوية.

وجماع ذلك كما قال أحد الصالحين :” ألا تكون الدنيا في قلبك ، ولو كانت في يدك”.

كما أن ضابطها ألا يقدم الإنسان شيئا من أمر الدنيا على أمر الله تعالى ، مصداقا لقوله تعالى :” قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين”.

فإن كان هناك أمر الله وشهوة للنفس ، قدم أمرالله ، وكذلك الحال إن كان هناك أمر لغير لله ، فيقدم أمر الله تعالى ، مصداقا لقوله تعالى :”إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا”. سواء أكان هذا الحكم في القضاء ، أم في الأمور الفردية أو الجماعية ، فالمطلوب تقديم أمر الله على كل أمر.

ومن عظيم أمر الإسلام أنه جعل الأمور الدنيوية إذا فعلها الإنسان بنية صالحة ، يثاب عليها ، فتدخل في أمر الدين والأجر والثواب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :” واللقمة تضعها في في (أي فم) امرأتك، لك بها صدقة”، وقوله صلى الله عليه وسلم “وفي بضع أحدكم صدقة”.

فليس عندنا في الإسلام انفصالية بين الدين والدنيا ، فالإسلام دين ودنيا، كما أشار القرآن الكريم : { قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين } (الأنعام : 162).

فيمكن أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله ، وله نصيب من الدنيا ، فما دام حلالا ، لقوله تعالى :” قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون”.

ولعل مما يشير إلى هذا التكامل في الإسلام ، حديث الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنما تقالوها ، فقال أحدهم :أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر : فأقوم ولا أرقد ، وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بهذا ، فقال لهم :” أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما إني أخشاكم لله ، وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر ، وأقوم وأرقد ، وأتزوج النساء ، فهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني”.

فالضابط في هذا أن يكون الإنسان في المباح الذي أتاحه الله له ، ولا تنافي بين حب الله ، وبين رغبات النفس فيما أحل الله .

نسأل الله تعالى أن يجعل الآخرة همنا، وأن نكون من أبنائها ، وأن يرزقنا الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا .

مسعود صبري
# الحياة والإيمان # الدنيا والآخرة
صورة رمزية للكاتب - اسلام اون لاين

أرشيف إسلام أون لاين

لديه 1501 مقالة

فلسفة الحج الاجتماعية .. رحلة بناء الإنسان
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
وتلك الأيام نداولها بين الناس
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

الأكثر قراءة
1
كيف نزيد من رصيد الإيمان ؟
2
علامات الساعة الكبرى
3
اللطائف البيانية في كلمتي الخوف والخشية
4
المسلم بين الإيجابية والسلبية
5
أتبع السيئة الحسنة تمحها
6
الموضة والفراغ الروحي
7
نظرية “الـ 20 دقيقة” لإدارة الوقت
8
مظاهر العناية بالصحة في تاريخ المسلمين
9
من هم العشرة المبشرون بالجنة ؟
10
أيها الآباء ارحموا الأبناء
اخترنا لكم
لماذا نتعلم؟
لماذا نتعلم؟
ماهي الحكمة؟
ماهي الحكمة؟
أبناؤنا شَتلات .. قوانين للتربية مستوحاة من الطبيعة
أبناؤنا شَتلات .. قوانين للتربية مستوحاة من الطبيعة
تأثير الثقافة الرقمية على الأطفال والعليم
تأثير الثقافة الرقمية على الأطفال والتعليم
دراسة : القراءة للأطفال من الكتب المطبوعة أفضل من الإلكترونية
دراسة : القراءة للأطفال من الكتب المطبوعة أفضل من الإلكترونية
أسرار التفوق الدراسي للأبناء
أسرار التفوق الدراسي للأبناء
كتب التربية النبوية للطفل
نظرات في منهج التربية النبوية للطفل
طلاب في كتاتيب أثرية
التعليم والمعلم ومكانتهما في عهد الدولة الزنكية
تلوين طفل
6 أنشطة لتنمية الذكاء اللغوي لدى الطفل
ذكاء الصورة
ذكاء الصورة .. كيف تنميها عند طفلك؟