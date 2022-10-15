 18 إشارة تنذر جهازك المناعي !

كما أن لدينا جميعا بصمات أصابع مختلفة، فكذلك لدينا احتياجات طبيعية، وغذائية، وعاطفية، وإشارات تحذير مبكر مختلفة، أحيانا ما تكون خاطئة أو ناقصة.

ولكن يجب أن نعلم جيدا أن أجسامنا حتما ستخبرنا بإشارة ما إذا ما أدخلنا إليها نسبة عالية من المعادن السامة، أو إذا كانت المعادن اللازمة لتغذيتها غير كافية، أو إذا كانت تحتاج للنوم، أو تعرضت لفيروسات أو بكتيريا.

ولكن هل نستطيع أن نفهم ما تقوله أجسامنا؟ وهل نستطيع أن نميز الأعراض في وقت مبكر كاف؟

من المهم جدا أن نعرف طبيعة أجسامنا العادية، وأن نكون مدركين لأي أعراض طفيفة مختلفة تظهر علينا، فعندما تكون الأعراض طفيفة تكون الإصابة أيضا طفيفة، وكلما اشتدت الإصابة ازدادت ضراوة الأعراض.

وحتى نعينك على فهم جسدك والتقرب من معاني إشاراته، سنقدم لك قائمة إشارات التحذير المبكر، واختر منها ما ينطبق عليك أو أضف إليها أي إشارات أخرى تراها خاصة بك:

الشعر: سقوطه، تغير في شكله، لونه، معدل نموه، جفافه أو دهنيته.

الرأس: صداع مزعج، ألم عند الحركة، إحساس بالتوهج والاحمرار، شعور بالتأرجح والحيرة والدوار.

العينان: لون أبيض يميل إلى الاصفرار، احتقان في الدم بها، الرغبة في حكها، باهتة غير متلألئة، ألم عند الحركة من جانب إلى آخر، ممتلئة بالدموع، تغير في الإبصار، إجهاد.

الأذنان: الرغبة في حكها، آلام، ضوضاء داخلها، الإحساس بأن الأصوات بعيدة عنك بينما تسمع صوتك عالياً، تقشر في الجلد.

الأنف: رشح، الرغبة في حكها، آلام، احتقان، صعوبة في التنفس، فقد حاسة الشم، عطس.

الفم: طعم رديء، تنفس سيئ، تكون طبقات على اللسان، تقرحات، فقد حاسة التذوق، إدماء اللثة، تلف الأسنان، آلام في اللسان.

الرقبة: تصلب، وآلام عند الحركة.

الحلق: آلام عند البلع، تضخم الغدد.

الهضم: صعوبة في الهضم، تكون غازات، شعور بحرقان، انتفاخ، إمساك، إسهال.

العضلات: ضعف، آلام، فقد الإحساس، الشعور بالوخز، ترهل، توتر، يسهل إيذاؤها.

المفاصل: خشونة، ضعف، ارتعاش، تضخم، آلام.

الجلد: ظهور بقع وطفح، تغيير في اللون، ظهور قشور جافة، تبثر، تغير في شعر الجسم، شد، رائحة في الجسم.

الأظافر: تقصف وهشاشة وظهور بقع بيضاء ولون أزرق وتشقق.

مستويات الطاقة: عالية، منخفضة، متقطعة، غريبة الأطوار، نشاط مفرط، تعتمد على الغذاء وتعاطي القهوة والمنبهات.

النوم: قليل، متقطع، ثقيل، الشعور بعدم الراحة، عرق زائد، أحلام متغيرة.

الذهن: ضعف التركيز، ضعف الذاكرة، اللامبالاة، النسيان.

الجوع: شدة الجوع والرغبة الشديدة والنهم في الأكل.

تغير المزاج: الشعور بالاكتئاب والحزن، التقلب السريع في المزاج، سرعة الغضب والانفعال، الإحباط واليأس، الشعور بالقيد.