[1] المنهج التأويلي في التعامل مع النص- الروحانية أنموذجا – هيفاء الرشيد – بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر النص الشرعي: القضايا والمنهج في جامعة القصيم 1436-1437

([2])[سورة الأعراف:53]

([3]) [سورة آل عمران:7]

[4] تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت- الطبعة: الأولى، 2001م- (15/ 329)

[5] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- الناشر: دار العلم للملايين – بيروت- الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 م

[6]جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م (6/ 204)

[7] الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م (4/ 15)

([8]) [سورة الأنعام:112]

[9] شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي، تحقيق: أحمد شاكر، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية، الطبعة: الأولى - 1418 هـ (ص: 182)

[10] Hermenutics, Principles and Process of Biblical Interpretation – Henry A. Virkler and Karelynne Gerber Ayayo – Baker Academic – MI, USA - 2007: 16 نقلاً عن المنهج التأويلي: هيفاء الرشيد

[11] المرجع السابق 79-120 نقلاً عن هيفاء الرشيد ص7

[12] الهرمنيوطيقا وإشكالات التأويل ، أحمد زايد، حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، العدد 14، 1991 و الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي 45

[13] المنهج التأويلي – هيفاء الرشيد ص8

[14] جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م(1/ 360)

[15] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت (2/ 550)

[16] ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م،(1/ 221) و معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م ص103

[17] معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 956) المعجم الوسيط (1/ 380) المعجم الوسيط -المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار. الناشر: دار الدعوة

[18] المنهج التأويلي – هيفاء الرشيد ص10

[19] المرجع نفسه – ص10 نقلاً عن A Brief History of Spirituality : (1-2)

[20] المرجع نفسه ص 11-12 نقلاً عن Spirituality – Gottlieb : 74 , The Spirituality Revolution : 2-14

[21] المرجع نفسه بعد صياغة وتصرف من الباحث: سارة .

[22]: تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 6937 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم. مسند أحمد 11258. النسائي 8488

[23] التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد». محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. الدار التونسية للنشر – تونس. سنة النشر: 1984 هـ(1/ 30)

([24]) [سورة النساء:79]

([25]) [سورة النساء:78]

([26]) [سورة الإسراء:59]

([27]) [سورة القيامة:23]

[28] التحرير والتنوير (1/ 33)

[29] التحرير والتنوير (1/ 37)

[30] احمد عمارة. مستشار مصري مهتم بالروحانيات يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين شخص. فيسبوك 21 يناير 2014

[31] الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دِرَاسَةٌ عَقَدِيَةٌ أحمد علي الزاملي. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة، الدراسات العليا، المملكة العربية السعودية العام الدراسي: 1437 - 1438 هـ (ص: 85)

[32] الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية (ص: 163)

([33]) [سورة آل عمران:164]

([34]) [سورة يوسف:108]

[35] مجموع الفتاوى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. عام النشر: 1416هـ/1995م (5/ 10)

[36] بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

المحقق: موسى الدويش. الناشر: مكتية العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثالثة، 1415هـ/1995م (ص: 330)

([37]) [سورة التوبة:100]

[38] الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم [المقدمة]الصفحة أو الرقم: 6 | خلاصة حكم المحدث : [أورده مسلم في مقدمة الصحيح]

[39] الإيمان. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي، عمان، الأردن. الطبعة: الخامسة، 1416هـ/1996م. ص306

[40] محمد بن صالح الدحيم المفكر و المستشار الإسلامي و القاضي سابقا في وزارة العدل السعودية محامي و مستشار قانوني كاتب رأي في صحيفة الحياة عضو مجلس الشورى السعودي

محمد الدحيم صحيفة الحياة 31-5-2014

[41]محمد الدحيم . صحيفة مكة 5 جمادى الأولى 1435 - 07 مارس 2014 مقال الفلسفة وفهم القرآن

[42]محمد الدحيم. صحيفة مكة الأربعاء 25 رمضان 1435 - 23 يوليو 2014. مقال قراءة النص الديني

[43] المنهج التأويلي – هيفاء الرشيد 31-32

([44]) [سورة الأعراف:146]

[45] مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزُّرْقاني (المتوفى: 1367هـ). الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة: الطبعة الثالثة (2/ 51)

([46]) [سورة الزخرف:3]

([47]) [سورة الدخان:58]

[48] فيسبوك احمد عمارة - 26 سبتمبر 2014

([49])سورة الزخرف:3]

[50] مناهل العرفان في علوم القرآن. (2/ 89)

[51] التفسير والمفسرون. محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398هـ). الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة (1/ 45)

[52] الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ). المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان. الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م. (2/ 131)

[53] علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات. محمد سالم أبو عاصي. الناشر: دار البصائر – القاهرة. الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م (ص: 82)

[54] الموافقات 4 /232

[55] مناهل العرفان في علوم القرآن (2/ 44)

[56] هل نزل القرآن باللغة العربية حقاً(5) فيسبوك 19/1/2014 أحمد عمارة

[57] الموافقات (1/ 59)

[58] شرح كتاب التوحيد القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح بن محمد العثيمين. الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية, محرم 1424هـ ص821

[59] مقال أحمد عمارة - فيسبوك : https://www.facebook.com/DrAhmedAEmara/posts/969082486449836 23/2/2015

[60] المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة خالد بن سليمان المزيني. الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، (1427 هـ - 2006 م) (1/ 180)

[61] علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات (ص: 161)

([62]) [سورة الأحقاف:25]

([63]) [سورة الأحقاف:25]

([64]) [سورة الذاريات:42]

([65]) [سورة آل عمران:188]

([66]) [سورة آل عمران:187]

[67] المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة (1/ 181)

([68]) [سورة النساء:65]

([69]) [سورة النساء:60]

[70] جامع البيان في تأويل القرآن - المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري. المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 . 8/524

([71]) [سورة المائدة:33]

[72] المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية. (1/ 181)