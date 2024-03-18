شهر رمضان فرصة سنوية هامة لضبط حياتنا واكتساب المزيد من السلوكيات الإيجابية، ومن أهم تلك السلوكيات سلوك الحفاظ على الوقت واستغلاله أفضل استغلال ممكن. إليك بعض النصائح التي ستساعدك على عدم إهدار الوقت في رمضان والحفاظ على وقتك والتقليل من الأوقات المهدرة لأقل حد ممكن.

حدد برنامجك

لكل منا أهداف محددة يريد تحقيقها والوصول إليها في رمضان، لذا يجب أولا أن يقوم كل شخص بتحديد أهدافه في هذا الشهر الكريم بدقة ووضوح، ولا تنس أن تكون تلك الأهداف واقعية – محددة بوقت – مرنة – قابلة للتحقق.

أمثلة لأهداف رمضانية:

قم بتقسيم الأهداف إلي وسائل

توجد مجموعة من الوسائل المختلفة لتحقيق كل هدف، ويجب أن تكون الوسائل واقعية مع وجود قدر من الابتكار والإبداع بها.

علي سبيل المثال : لتحقيق هدف ختم القرآن ، ينقسم المصحف الشريف إلي حوالي 604 صفحات، إذا قمنا بتقسيم عدد الصفحات علي عدد أيام الشهر يصبح لدينا 20 صفحة ينبغي قراءتها يوميا أي جزء كامل من القرآن، ومع وجود 5 صلوات في اليوم يستطيع الإنسان قراءة 4 صفحات عقب كل صلاة وبذلك يستطيع ختم القرآن الكريم، ويمكن زيادة عدد الصفحات في حالة الرغبة بختم القرآن أكثر من مرة.

قم بوضع خطة زمنية

لكي يتم تنفيذ تلك الوسائل يجب أن يتم التخطيط لتنفيذها في أوقات محددة حتى لا تصبح مجرد أحلام علي ورق، وتحديد الوقت الذي يستغرقه تحقيق كل مهمة .

حدد أولوياتك

ابدأ بتنفيذ أهم الأعمال أولا ثم المهم ثم الأقل أهمية، فلا يعقل علي سبيل المثال أن يقرأ الإنسان القرآن في حين أنه لم يقم بأداء الفريضة، وإنجاز المهام الكبيرة يجعل الإنسان يشعر بالراحة النفسية، ولتسهيل الأمر ينبغي تقسيم الشهر إلى أسابيع والتخطيط لكل أسبوع قبل بدايته والحرص علي استغلال جميع ساعات اليوم .

مربعات ستيفن كوفي

و لعدم إهدار الوقت في رمضان و السعي إلى تنظيمه وتحديد الأولويات بشكل أفضل هناك طريقة “ستيفن كوفي” الشهيرة التي يطلق عليها مربعات تنظيم الوقت، وتعني أن نقسِّم الأنشطة التي تنتظرنا أو نتوقع القيام بها على حسب أهميتها، وحسب السرعة المطلوبة بها إلى أربعة أقسام (مربعات) كالتالي:

المربع الأول أنشطة هامة وعاجلة: وهي الأعمال المطلوبة على وجه السرعة ولا تحتمل التأجيل.. مثل : الأزمات، والأعمال المطلوب تسليمها فورا، وبعض المكالمات التليفونية الهامة.ً

المربع الثاني أنشطة هامة وليست عاجلة: مثل التخطيط للمستقبل, الاهتمام بالصحة وممارسة الرياضة واكتساب الثقافة والمعرفة, والاهتمام بشؤون الأسرة والأصدقاء.. وغيرها

المربع الثالث أنشطة عاجلة وليست هامة: كالرد على المكالمات التليفونية العادية والخطابات سواء الشخصية أو المتعلقة بالعمل, أو مشاهدة البرامج التليفزيونية والمباريات الرياضية.

المربع الرابع أنشطة غير عاجلة وغير هامة: مثل معظم المكالمات التليفونية وأنشطة الترفيه وإضاعة الوقت.. كالتليفزيون وممارسة ألعاب مثل الدومينيو أو حتى ألعاب الكمبيوتر … وغيرها.

استفد من الأوقات البينية

يوجد كم هائل من الأوقات البينية غير المستغلة في حياتنا فإذا كنت موظفا فلا تدع فترات السكون والراحة تمر دون ذكر الله. فالكثيرون غافلون عن هذا الأمر، و يكفي أن نتذكر نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة عندما قال له أن شعائر الإسلام قد كثرت عليه فأجابه الحبيب: “لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إنه استغلال ممتاز للوقت الميت، إن جازت هذه التسمية.

وبالنسبة لربات البيوت يصبح استغلال الأوقات البينية عاملا مهما لتعظيم الاستفادة من رمضان، فإلي جانب أن رعايتها لبيتها وأسرتها هو عبادة عظيمة سوف يجازيها الله عنها خيرا؛ فإن استغلالها للأوقات البينية يصبح ضروريا لإتاحة الفرصة أمامها للاستفادة من شهر رمضان علي الوجه الأكمل، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر الله كنز يغفل عنه الكثيرون.