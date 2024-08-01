إهمال الزوج لزوجته واحدة من المشاكل الكثيرة والمختلفة التي تواجه العديد من الأزواج والزوجات، ولإهمال الزوج لزوجته صورا وأشكالا عدة، فقد يتمثل بالتقصير في تلبية الاحتياجات العاطفية للزوجة، أو ترك الإنفاق عليها، أو الانشغال الدائم عنها، أو غيرها من الأمور التي توحي بأن خللا ما أصاب العلاقة الزوجية، وتقف خلف ذلك أسباب وعلامات ومبررات كثيرة.

يمكن أن يكون السبب في إهمال الزوج لزوجته تلك الضغوط النفسية والعملية التي يتعرض لها الزوج، والروتين اليومي، وعدم الاتصال العاطفي بين الزوجين، والنسيان أو عدم الاهتمام بما تحتاجه الزوجة من دعم واهتمام واحترام.

رفقا بالقوارير

الحديث عن إهمال الزوج لزوجته يقودنا للبحث عن الكثير من الأمور المتعلقة بهذه الوضعية الأسرية التي قد تصيب العديد من الأسر والمجتمعات. وقبل الشروع في بحث أسباب التي تقف وراء إهمال الزوج لزوجته وعلامات هذا الإهمال وما يترتب عنه، نذكر بوصية الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- وحثه على إكرام النساء، والرفق بهن، وحسن معاملتهن، وذلك يشير إلى أنه لا بد من التفكير في هذه الأسباب مليا، ومحاولة حلها بتأن، وبطريقة إيجابية، لإعادة الاستقرار، ومشاعر الحب، والتفاهم إلى الحياة الزوجية.

وشبه النبي ﷺ النساء بالقوارير، ومعلوم ليونة القوارير ووجوب صيانتها من الانكسار والضياع , فهكذا يجب على الرجال للنساء صيانتهن من الانكسار والضياع. فقد كان أنجشة رضي الله عنه يحدو للإبل التي كانت تحمل أمهات المؤمنين وكان حسن الصوت فأسرعت الإبل في السير فخاف النبي ﷺ عليهن فقال له على معنى الحديث : ” يا أنجشة رفقا بالقوارير “.

رفقا بالقوارير

كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ” أن النبي ﷺ كان في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي ﷺ: “رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير” قال أبو قلابة: يعني النساء. حدثنا إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك، قال: كان للنبي ﷺ حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي ﷺ: “رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير “قال قتادة: يعني ضعفة النساء. رواه البخاربي رحمه الله برقم : 6210

كما نذكر بقول ﷺ:”استوصوا بالنساء خيرا؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خيرا ” رواه الألباني، وقوله ﷺ:”خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي”، رواه الترمذي.

وقد جاء في طرح التثريب في شرح التقريب:”وفيه استحباب ملاطفة الإنسان زوجته، وحسن معاشرتها، إلا أن يسمع عنها ما يكره، فيقلل من اللطف، لتفطن هي أن ذلك لعارض، فتسأل عن سببه فتزيله، وفيه استحباب السؤال عن المريض”.

أسباب إهمال الزوج لزوجته

الأكيد أن هناك أسباب مختلفة وراء إهمال الزوج لزوجته، فعند توجيه السؤال للزوج عن سبب إهماله لزوجته وعدم الاهتمام بها، يمكن أن تتمحور الإجابة حول الأمور والاسباب التالية:

عدم التوافق الفكري: ربما يكون عدم التوافق الفكري من الأسباب الأكثر شيوعا التي تقف خلف إهمال الزوج لزوجته؛ إذ يجد أن هناك فجوة كبيرة بينهما في الآراء والمعتقدات، ولا يستطيعان التوصل إلى حل وسطي يرضي الطرفين،

إهمال الزوجة: من الممكن أن يكون إهمال الزوج لزوجته رد فعل وليس فعلا من الأساس، بمعنى أن إهمال الزوج لزوجته وعدم اهتمامه بها قد يكون ردا على إهمال زوجته له.

ما حكم إهمال الزوج لزوجته؟

الانشغال الدائم بالعمل: إهمال الزوج لزوجته قد تكون مشكلته من الزوج نفسه؛ كأن يكون دائم الانشغال بالعمل، يبذل فيه وقته وجهده كله لدرجة تؤثر في مسؤولياته تجاه زوجته وبيته.

عدم القدرة على التعبير عن المشاعر: إذا كانت الزوجة تشكو من الإهمال العاطفي بالتحديد؛ أي غياب الحب بين الزوجين فقد يكون ذلك نتيجة ضعف القدرة لدى الزوج على التعبير عن عواطفه ومشاعره، فلا تسعفه الكلمات ليلبي حاجتها من العاطفة والحب، وهذا بحد ذاته قد يسبب خللا في العلاقة الزوجية.

علامات إهمال الزوج لزوجته

هناك عدة علامات تدل على إهمال الزوج لزوجته يمكن إجمالها في الآتي:

غياب التواصل: إذا كان الزوج يتجاهل محادثات زوجته أو يتأخر في الرد عليها، فهذا يشير إلى أنه لا يهتم بالتواصل معها.

الانشغال بأمور أخرى: إذا كان الزوج يبدو مشغولا بأمور أخرى ولا يهتم بما تقوله زوجته، فقد يعني ذلك أنه يتجاهلها.

قلة الاهتمام بالأنشطة المشتركة: إذا كان الزوج لا يهتم بالقيام بأنشطة مشتركة مع زوجته، أو يتجاهل اقتراحاتها في هذا الصدد، فهذا قد يشير إلى التجاهل.

الغياب المتكرر عن المنزل: إذا كان الزوج يقضي وقتا طويلا خارج المنزل دون تفسير أو دون الرغبة في العودة إلى المنزل، فهذا يمكن أن يكون علامة على التجاهل.

عدم الاهتمام بالمظهر: إذا كان الزوج لا يهتم بمظهره الشخصي، أو لا يعرض نفسه بشكل جذاب أمام زوجته، فهذا يمكن أن يكون علامة على عدم الاهتمام بالعلاقة. قلة التواصل: إذا كان الزوج يتجنب التحدث إلى زوجته أو يتحدث إليها بشكل مختصر وغير ودي، فهذا يشير إلى أنه قد يكون يتجاهلها.

عدم الاهتمام بشؤون الزوجة الخاصة: إذا كان الزوج لا يسأل عن صحة زوجته أو لا يعرف تفاصيل حياتها اليومية، فهذا يشير إلى أنه يتجاهلها.

عدم غيرة الزوج على زوجته: يعتبر عدم غيرة الزوج على زوجته من علامات تجاهله لها، فمن خلال هذا السلوك يظهر لها بأنه لا يهتم بمشاعرها ولا يحرص على حمايتها من الخطر الذي يمكن أن يتعرض لها من الآخرين.

ما حكم إهمال الزوج لزوجته؟

عندما يتزوج الرجل من امرأة فعليه أن يعلم أنه يترتب على الزواج حقوق شرعية، وإن خالفها دخل في دائرة الإثم، فلذلك للرجل حقوق على زوجته، كما أن للزوجة حقوقا على زوجها، فإن أهمل الرجل و قصر في حق من حقوق الزوجة فإن عليه أن يصحح تقصيره و إهماله لزوجته، لأنه يوم القيامة سيسأل عنها، وفي هذا المقال سنذكر بعضا من حقوق وواجبات كلا الطرفين.

إنه من الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ومن حسن عشرة الزوج لزوجته أن يهتم بها، ويؤنسها، ويسأل عن أحوالها، ويلاطفها، ويقف بجانبها في حال مرضها، وفي حال أهملها فهو مسيء للعشرة، ومن واجب المرأة أن تحاول التفاهم معه، ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك

هل يعاقب الله الزوج المهمل لزوجته؟

من الأسئلة الشائعة في العديد من الأسر: هل الزوج الظالم والمقصر في واجباته الزوجية يعاقب يوم القيامة؟ وتذهب بعض الأسئلة إلى القول أن الزوج هو جنة الزوجة أو نارها، وإذا لم توفي حقوقه وأساءت معاملته فسوف تذهب إلى النار، فماذا عن الزوج؟ ماذا يحدث للزوج إذا لم يوف الزوجة حقوقها، وأساء معاملتها واضطهدها، هل يذهب إلى النار أيضا؟

إهمال الزوج لزوجته ماهي أسبابه وعلاماته؟

من الثابت شرعا أن طاعة المسلمة لزوجها سبيل من سبل النجاة والفوز بالجنة، فكذلك عصيانها سبيل للعقاب. والزوج كذلك معرض للعقوبة إذا أهمل واجباته الزوجية، أو تعدى بالظلم على زوجته.

أولا: طاعة الزوجة لزوجها

عن الحصين بن محصن: ” أن عمة له أتت النبي ﷺ في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي ﷺ: أذات زوج أنت؟

قالت: نعم.

قال: كيف أنت له؟

قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه.

قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك رواه الإمام أحمد في “المسند” (31 / 341)، وصحح إسناده الشيخ الألباني (2 / 412).

ثانيا: الزوج معرض للعقوبة

كما أن الزوجة المسلمة معرضة للعقاب في الآخرة بسبب تقصيرها في أداء واجباتها الزوجية، فإن الزوج كذلك معرض للعقوبة إذا أهمل واجباته الزوجية، أو تعدى بالظلم، كما في قول رسول الله ﷺ: إنما النساء شقائق الرجال رواه أبو داود (236) والترمذي (113)، وصححه الألباني في “سلسلة الأحاديث الصحيحة” (6 / 860).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: “فهو دليل على تساوي الشقيقين ، وتشابه القرينين ، وإعطاء أحدهما حكم الآخر ” انتهى من “أعلام الموقعين” (2 / 343 – 344).

فالزوج تباح له زوجته بعقد يستوجب المعاملة الحسنة بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا النساء/19.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى عقد الزوجية ب “الميثاق الغليظ“، تحذيرا للأزواج من الإخلال بواجباته. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا النساء/20 – 21.

قال الطبري رحمه الله تعالى:” … الميثاق الذي عني به في هذه الآية: هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح، من عهد على إمساكها بمعروف، أو تسريحها بإحسان، فأقر به الرجل. لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجال في نسائهم ” انتهى من”تفسير الطبري” (6 / 546).

فإذا أخل الرجل بواجباته فلم يقم بها ، أو ظلم المرأة ، وأكل عليها حقوقها : فإنه متوعد بعذاب جهنم ، فإن هذا الوعيد لاحق لكل من عصى الله تعالى ومات مصرا على كبائره ولم يتب منها . قال الله تعالى : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين النساء/14 .

قال الذهبي رحمه الله في “الكبائر” (ص109) :” ومن الظلم : أن يظلم المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها ” .

10 نصائح لمواجهة التجاهل الزوجي

التجاهل الزوجي مشكلة قد تؤدي للطلاق.. ففي كثير من الأحيان، عندما يبدأ الزوج في تجاهل زوجته، تبدأ هي الأخرى في التعامل الصامت ولا تتكلم إلا ما ندر. ولكن هذا ليس حلا. هذه 10 حلول لمواجهة حالة إهمال الزوج لزوجته:

1. لا تفكري في الانتقام

2. امنحيه بعض الوقت

3. لا تتشاجري معه

4. حللي الوضع بانفتاح

5. افتحي أبواب التواصل

6. تحلي بالإيجابية

7. انتبهي لسلوكه

8. لا تخبري الآخرين

9. ابقي مشغولة

10. اطلبي المشورة