1. الموسوعة الحديثية – الدرر السنية

2. الموسوعة الفقهية الكويتية - وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.

3. جفاء الزوج مع زوجته ليس من حسن العشرة - مركز الفتوى/ إسلام ويب

4. المكتبة الشاملة

5. حكم إهمال الرجل جماع زوجته لفترات طويلة - مركز الفتوى/ إسلام ويب

6. marriage.com, 21 Signs He Doesn’t Care About You or the Relationship