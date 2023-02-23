ابن الخطيب وقصر الحمراء على الجزيرة الوثائقية

قدمت قناة الجزيرة الوثائقية العرض العالمي الأول للنسخة العربية من فيلم الدراما الوثائقية “الحمراء وابن الخطيب” أمس الأحد 22 فبراير من عام م 2023 وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشاركت قناة الجزيرة الوثائقية في إنتاج الفيلم بالتعاون مع عدد من القنوات التلفزيونية العالمية مثل آر تيه ARTE/ZDF الفرنسية الألمانية، وأو آر إف ORF النمساوية وآر تي فيه RTVE الإسبانية إضافة للتلفزيون الإقليمي الأندلسي كانال سور Canal Sur. ويعتبر “الحمراء وابن الخطيب” أول فيلم من نوعه يصور من داخل قصر الحمراء، مقر حكم سلاطين بني الأحمر.

وجسد الفنان المصري عمرو واكد شخصية الوزير لسان الدين بن الخطيب (1313-1374م)، وشاركه عدد من الممثلين الإسبان في تمثيل الشخصيات الرئيسة المعاصرة لابن الخطيب والتي تقاطعت معه في حقبة بناء قصر الحمراء، وتشييد القصور الناصرية في غرناطة أحد أهم معالم الحضور العربي الإسلامي في الأندلس.

جانب من عرض فيلم “الحمراء وابن الخطيب”

وتناول العمل شخصية ابن الخطيب الفريدة من نوعها والتي تميزت باتساع الأفق والمعرفة وتعدد المهام ، واقترب الفيلم من محطات صعود ابن الخطيب في قصر الحمراء وهبوطه، كما تطرق للجوانب التاريخية والعلمية والسياسية والمعمارية والفلسفية في تلك الفترة.

واستعانت مخرجة الفيلم إيزابيل فرنانديز بآراء عدد من الباحثين والمؤرخين الإسبان الذين قدموا إيضاحات تاريخية حول إرث قصور الحمراء وأحوال الدولة النصرية – نسبة إلى بني نصر آخر السلالات التي حكمت غرناطة في الأندلس كما يعرفون في كتب التاريخ ببني الأحمر– وتفاصيل الأحداث التي مر بها الوزير ابن الخطيب.

وأكدت مخرجة فيلم “الحمراء وابن الخطيب” الإسبانية إيزابيل فرنانديز افتتانها بالإرث الإسلامي في أوروبا، خاصة قصر الحمراء، مما دفعها للتعمق في تاريخ غرناطة من أجل محاولة فهم معنى هذا المبنى الذي فتن العالم أجمع، كما أعربت عن أملها في أن يساهم الفيلم في تأمل جزء رئيس من هوية بلدها، وأن يبرز دور ثقافة الأندلس في تكوين الثقافة الأوروبية.

من هو لسان الدين ابن الخطيب ؟ لسان الدين ابن الخطيب هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني، أحد أشهر علماء الأندلس ومفكريها ووزرائها.

والسلماني نسبة إلى (سلمان) بلد باليمن، هاجرت عائلته منها إلى الأندلس عقب الفتح الإسلامي واستقرت في قرطبة ثم انتقلت إلى طليطلة بعد ثورة أهل الربض بقرطبة سنة 202 هـ / 817 م ـ. وبسبب تقلبات الأوضاع والحروب انتقلت عائلته في منتصف القرن الخامس للهجرة أيام جده سعيد إلى بلدة لوشه تقع غرب غرناطة وكان سعيد عالما ورعا وخطيبا في (لوشة) فعرف بالخطيب وعرفت الأسرة باسم آل الخطيب.

وفي مدينة لوشة ولد ابن الخطيب سنة 713 هـ / 1313 م، ونشأ في غرناطة، وبها تلقى علومه على كبار علمائها ونهل من كل هذه العلوم والفنون. ودرس ابن الخطيب على يد أهم علماء عصره في علوم اللغة والشريعة والفلسفة والطب والتاريخ حتى بات صاحب الريادة.

وفي عام 741هـ / 1340 م تولى الكتابة في ديوان الإنشاء خلفا لأبيه الذي توفي في ذلك العام. وفي عام 749هـ / 1348 م تولى الوزارة خلفا لمعلمه أبي الحسن بن الجياب الذي توفي في ذلك العام، وكان وزير السلطان أبي الحجاج يوسف الأول.

و بعد مقتل السلطان أبي الحجاج سنة 755 هـ / 1354 م جاء ابنه السلطان محمد الخامس الغني بالله خلفا له واستمر ابن الخطيب في خدمة الدولة النصرية ولبعمل تحت إمرته، ورفع رتبته ولقبه بذي الوزارتين، الكتابة والوزارة.

وأثار هذا الأمر الحسد والكراهية من منافسيه وأولهم تلميذه الوزير ابن زمرك فحرضوا عليه الغني بالله ولفقت لابن الخطيب تهم الانحراف والإلحاد والزندقة مما دفعه للهروب وترك الأندلس سرا إلى تلمسان سنة 773 هـ / 1371 م ونزل عند السلطان عبد العزيز الذي أكرمه وشفع له، إلا أن هذه الشفاعة انتهت بتولى السلطان المستنصر أحمد بن إبراهيم الذي عقد صفقة مع سلطان غرناطة محمد الخامس الغني بالله قضت بتسليم ابن الخطيب فقبض المستنصر على ابن الخطيب وأبلغ غرناطة فأرسل سلطانها وزيره محمد ابن زمرك إلى فاس للإشراف على محاكمته، وأدين ابن الخطيب بالسجن بتهم الزندقة وسلوك مذهب الفلاسفة.

وتقول الروايات أن ابن الخطيب قضى نحبه في السجن عام 1374 م عندما أقدم بعض أعدائه على خنقه ثم حرقت جثته، كما أحرقت معظم كتبه، ودفن في مقبرة باب المحروق بمدينة فاس بالمغرب.

ابن الخطيب فقيها

يغفل جانب مهم من حياة عند الحديث عن الوزير لسان الدين ابن الخطيب وهو إلمامه بعلم الفقه وأحكام الشرع والقضاء، ويعد كتابه (إعمال الأعمال ) من المصنفات التي تطرقت لقضايا فقهية جديدة.

وتتلمذ ابن الخطيب في الفقه على يد شيخه أبي عبدالله بن الفخار البيري وأبو محمد بن سلمون الكناني ولسان الدين بن الجزي وأبو عبدالله بن بكر الأشعري المالقي وأبو عبدالله المقري وغيرهم ثم بالنظر إلى الإرث الفقهي الذي ألفه ابن الخطيب نجد أنه كتبه حوت على فوائد فقهية جمة.

هل كان ابن الخطيب طبيبا ؟ يخبرنا ابن الخطيب في ترجمته لنفسه أنه أخذ الطب عن الإمام أبي زكريا ابن هذيل التجيبي، وأنه لازمه إلى آخر حياته. وقد قال عنه ابن الخطيب أنه كان آخر حملة الفنون العقلية بالأندلس، وخاتمة العلماء بها.

لم يتفرغ ابن الخطيب لممارسة الطب إذ كان مشغولا بالوزارة وأمور الدولة لكنه اعتنى بالتأليف فيها، ومن أهم كتبه في الطب كتاب (عمل من طب لمن حب). الذي عدد فيه الأمراض من الرأس إلى القدم، والأمراض التي تصيب جسم الإنسان ولا تختص بعضو معين.

قصر الحمراء بغرناطة

ماهي أهم كتب لسان الدين ابن الخطيب ؟ ترك ابن الخطيب إرثا عظيما في الفقه والتاريخ والفلسفة والرياضيات والطب وألف فيها كلها نذكر من كتبه :الإحاطة في أخبار غرناطة