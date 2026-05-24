الأضحية تعني التضحية والطاعة والتسليم المطلق لله تعالى، فلا تعني التضحية بالذبيحة حصراً، قال تعالى:﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ﴾ [الحج: 37]؛ أي المقصد الحقيقي من الذبيحة هو التقوى والاستسلام التام في كل ما أُمر أو نُهي عنه.

فاستحضار هذا المعنى الأهم في كل موسم لـ عيد الأضحى أمر مطلوب شرعاً، لكي يتقرر في الأذهان بأن شعيرة الأضحية بالأنعام ليست وليدة طقوس اجتماعية أو مادة تعبدية، وما اللحم ولا الدم إلا تذكرة خالدة لذلك الموقف الفريد في التاريخ حين امتثل الأب المطيع لأمر الله في رؤيا الذبح، واستجاب الابن البار بطاعة وصبر وتسليم، فصارت قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام نموذجاً خالداً لـ معنى التضحية والانقياد لله تعالى والمبادرة بامتثال أمره.

الطاعة جوهر العيد وروح شعائره

كان ارتباط عيد الأضحى بمفهوم الطاعة ارتباطاً وثيقاً جلياً في هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق، الحاوية لجميع أمهات العبادات من أركان الإسلام: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج والعمرة، والطاعات الكبرى، كالإكثار من التحميد، والتهليل، والتكبير، وهو أمر لا يتكرر في غير هذه الأيام الفاضلة، وحيث تعد الأضحية تطبيقاً عملياً في ترجمة معاني الإيمان وغرسها في النفوس من خلال تجسيده لـ:

1. قيمة الطاعة المطلقة لله تعالى

وهي الانقياد التام والاستسلام الكامل لأوامر الله ظاهراً وباطناً، مع الرضا بحكمه وشرعه، وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه.

2. قيمة التسليم لحكم الله في السراء والضراء

دون التنقيب والتعقيب، ولما أمر الله تعالى بالصلاة ذوات العدد المعين والكيفية؛ وكذا الزكاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام بكيفياتها وهيئاتها غير معقولة المعنى، فمقتضى كمال الإيمان هو التسليم لها ﴿سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ﴾ [البقرة: 285] دون دخول في السؤال والنقاش، لأنه هو جوهر العبودية التي خُلق الإنسان من أجلها، مع الإقرار بأنه تعالى له الحكمة في كل ما يأمر به أو ينهى عنه.

3. قيمة تغليب محبة الله وطاعته وشرعه

على كل هوى أو مصلحة شخصية، مما يقتضي الجهاد الداخلي ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء والهوى حتى يتم تقديم مراد الله على الشهوات الدنيوية والآراء الشخصية.

4. قيمة المسارعة والمبادرة لتنفيذ الأوامر الشرعية

وهي قيمة تمثل مظاهر الطاعة العملية الحقيقية، من حيث المبادرة لامتثال الأمر الشرعي بمجرد معرفته دون تسويف أو تردد أو استفسار عن الحكمة.

5. قيمة قبول أقدار الله المؤلمة والمفرحة

مع اليقين بحكمة الله في كل ما يمنع أو يعطي، وله الحكمة البالغة فيما يصلح عبده المؤمن.

6. قيمة تعظيم ما عظمه الله تعالى من شعائر الدين

وإظهار العبودية الحقة لله تعالى وحده، فالمحافظة على هذه الشعيرة، والحرص على أدائها بإخلاصٍ وإحسان، واستحضار مقاصدها الأصلية الإيمانية، ينمي في القلب التقوى، مصداقاً لقوله تعالى: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} فهي شعيرة تظهر تعظيم أمر الله تعالى.

وهذه القيم الداخلية السامية والأخلاقية العالية مستوحاة من دروس قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لتصبح نبراساً يضيء دروب الحياة السعيدة والمواقف الأسرية المثالية.

ثمار وفوائد الطاعة

﴿فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ﴾ [الصافات: 103] فلما فعلا المأمور به طاعة وتسليماً لله تعالى جاء الفرج وفداه بذبح عظيم ﴿إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [الصافات: 105].

يكفي أن طاعة الله تعالى المطلقة علامة لسلامة القلب وصلاحه وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، ولها ثمار عظيمة وفوائد جليلة نافعة تعود على المؤمن المطيع في دنياه وأخراه، ومن أعظمها ثلاثة أشياء:

1. النجاة من المحن والفتن

التمسك بأوامر الله وطاعته يعصم الإنسان من الانحراف والضلال، ويعينه على مجاهدة النفس والهوى، ويربيه على الصبر والانضباط.

2. طمأنينة القلب وسكينة النفس

لأن الطاعة والتسليم لقضاء الله وقدره يزيلان القلق والاضطراب من حياة العبد، فكلما كان أقرب إلى الله بالطاعة والتسليم ازداد يقينه وخشوعه وخوفه من الله ورجاؤه له، ويشعر بالراحة والسكينة.

3. نيل رضا الله والفوز بالجنة

ومن أعظم ثمار الطاعة الفوز بسعادة الآخرة، ونيل الجنة والنجاة من النار، قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ [النساء: 13]. وكما قال عليه الصلاة والسلام: “كل أمتي يدخلون الجَنَّة إلا من أبى” [1].

الأضحية وسيلة للتضحية والتربية

﴿وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ﴾ [الصافات: 107]

الأضحية شعيرة دينية ربانية، ذات أبعاد تربوية عميقة، ومدرسة أخلاقية متكاملة في تزكية النفس وتهذيبها، وتدريبها على أنواع معاني القيم العالية والاجتماعية والأخلاقية الإنسانية، أهمها:

1. التضحية بالهوى والمعاصي

الأضحية تربي وتعين المسلم وتدربه على الاستعداد والتنازل عن هوى النفس، وعن الرغبات والممتلكات، وعن كل ما يحب من مال أو وقت استجابة لأوامر الله تعالى واقتداء بأبينا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وقال ابن رجب -تسلية لمن فاته الحج-:

“ومن لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى” [2]

تنبيهاً إلى المعنى الروحي في مناسك الحج والأضحية وعدم الوقوف مع صور الأعمال الظاهرة دون مقاصدها الإيمانية والتربوية، وأن أعظم الذبائح ذبيحة شهوات النفس وكبحها والانقياد لله تعالى. إذن، فالأضحية هي تعبير عملي عن استعداد المسلم للتضحية بما يملك فداء وتقرباً إلى الله عز وجل.

2. ترويض النفس على قيم البذل والعطاء والكرم

لأن الإنسان مجبول على محبة المال، وإذا استطاع التنازل عن المال لشراء الأضحية طاعة وامتثالاً لأمر الله فإنه سبيل لاكتساب قيمة السخاء والعطاء وكسر قيود الشح والتخلي عن محابّ المال والتعلق بالدنيا، وتعويد القلب على الجود والكرم دون انتظار مقابل مادي.

3. تدريب النفس على قيم المشاركة والتواضع وكسر الكبرياء

إذ المشاركة في توزيع لحم الأضحية تورث المسلم خلق التواضع، وتبعده عن الكبر والتعالي؛ بل تذكره بأن نعم الله عليه تستوجب الشكر والبذل، لا الترفع والاستعلاء، فيباشر خدمة الناس بنفسه، ويشارك الأقارب والفقراء والمحتاجين أفراح العيد، ويشعر بالقرب منهم فيبعث في القلب الرحمة والصلة والتكافل، وينمي مشاعر التواضع ويشيع معاني الأخوة والمحبة في المجتمع.

4. تربية المضحي على قيم الإيثار

حيث تنمي شعيرة الأضحية في نفس المضحي خلق الإيثار عند توزيع جزء من الأضحية وإطعام الآخرين، ويتعلم قيمة تفضيل حاجة الناس على مصلحته الشخصية، فيترقى في معاني الإيمان والأخوة والرحمة ويبتعد عن الأنانية الدنيئة، ويرى حين يختار أن يشرك غيره فيما أنعم الله عليه أن ذلك من حب الخير للآخرين والإيثار والتعاون بين أفراد المجتمع على البر والإحسان، والذي هدفه في آخر المطاف: تحقيق معنى التكافل الاجتماعي، وتعزيز أواصر المحبة والمودة، وإزالة الفوارق الاجتماعية، اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم.

5. الأضحية وسيلة للتوسعة على الأهل والأقارب

يعكس العيد معاني التوسعة على الأهل والأقارب وشعوراً عملياً بإدخال السرور إلى قلوب المحيطين، إذ يجتمعون على الطعام وتبادل الهدية وصلة الرحم، فتقوى روابط المودة والمحبة بينهم، وتُنشر الألفة والسرور، كما أن إهداء شيء من الأضحية للأقارب يعد من صور الإحسان التي تجمع بين الصدقة والصلة، فينال المسلم أجر العبادة وأجر صلة الرحم معاً، ويعمق معاني التعاون والتواد بين الأقارب والأهل.

6. التربية العملية للأبناء لشعيرة دينية

فإن ذبح الأضحية في رحاب البيت مع مشاهدة ومشاركة الأهل يمثل مدرسة عملية رائعة في التربية بالأحداث والصغار؛ إذ يربي في نفوسهم معاني العزة والاعتزاز بدينهم، وبالشعائر الإسلامية، وتعظيم الطاعة، وأهمية البذل وحسن التدبير، والرحمة والإحسان في التعامل مع الحيوان عند الذبح، كما أنه فرصة ثمينة لاستفساراتهم وأسئلتهم عن الحكمة التي وراء ذبح الحيوان في هذا الموسم، فيغتنم الواقع العملي لاستحضار قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وإحياء ما فيها من معاني التسليم والطاعة والامتثال لأمر الله تعالى، فينشأ الأبناء على الارتباط بشعائر الدين ومعانيها العظيمة، تيمناً بأسرة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.