يشهد العالم المعاصر جدلًا واسعًا حول العلاقة بين العلم والإيمان، وحول ما إذا كانا مجالين متعارضين أم متكاملين. وقد شغل هذا السؤال الفكر الإنساني قديمًا وحديثًا، كما حضر بقوة في التراث الإسلامي عند علماء الكلام والفلاسفة والمفسرين، مثل الباقلاني والغزالي والرازي، كما تناوله عدد من المفكرين المعاصرين.

وفي الرؤية الإسلامية لا يُنظر إلى العلم والإيمان بوصفهما عالمين منفصلين، بل باعتبارهما مسارين متكاملين يقودان إلى الحقيقة؛ إذ يقوم التصور الإسلامي للمعرفة على وحدة المصدر ووحدة الغاية، فالكون والوحي كلاهما من عند الله تعالى، ومن ثم لا يمكن أن يقع التعارض الحقيقي بين صحيح العقل وصحيح النقل.

مفهوم العلم في الإسلام

يرتبط مفهوم “العلم” في السياق الغربي غالبًا بالمعارف التجريبية والعلوم التطبيقية، كالطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، ويُعرَّف العلم بأنه الدراسة المنهجية القائمة على الملاحظة والتجربة والتحقق.

أما في الإسلام، فإن مفهوم العلم أوسع وأشمل؛ فمصطلح “العِلم” لا يقتصر على المعرفة التجريبية، بل يشمل المعرفة النظرية والعملية والأخلاقية والروحية معًا. ولذلك لم تكن العلوم الشرعية منفصلة عن المشروع العلمي في الحضارة الإسلامية، بل كانت في قلبه ومحركه الأساس.

ويشير مفهوم العلم في الإسلام إلى المعرفة التي تقود إلى العمل والإصلاح وبناء الإنسان والمجتمع، لا إلى مجرد تراكم المعلومات. ومن هنا ارتبط العلم بالقيم والسلوك، وأصبح طلبه عبادة وقربة.

وقد تكرر الحديث عن العلم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كما حفلت السنة النبوية بالنصوص التي ترفع من شأن المعرفة وأهلها، مما يكشف عن مركزية العلم في التصور الإسلامي للحياة والوجود.

المعرفة بين الوحي والكون

يقوم التصور الإسلامي للمعرفة على أن آيات الله نوعان:

آيات مكتوبة في الوحي.

وآيات كونية في خلق الله والإنسان والوجود.

ومن ثم فإن دراسة الوحي تنتج العلوم الشرعية، بينما تنتج دراسة الكون العلوم الطبيعية والتطبيقية، وتنتج دراسة الإنسان والمجتمع العلوم الإنسانية والاجتماعية، في إطار معرفي واحد يقوم على البحث عن الحقيقة.

ولهذا دعا القرآن إلى النظر والتفكر والتأمل في الكون، فقال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: 20]. وقال سبحانه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190].

ومن هنا لم يكن التأمل العقلي والتجريب العلمي في الحضارة الإسلامية نقيضًا للإيمان، بل أحد طرق الوصول إليه.

العقل والقراءة طريقان إلى الإيمان

يرفض الإسلام فكرة “الإيمان الأعمى” القائم على التسليم دون معرفة أو تفكر، ولذلك يربط القرآن بين الإيمان والعقل والبرهان. فالإنسان مدعو إلى التعقل والتدبر والنظر قبل الإيمان، قال تعالى:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ [الإسراء: 36].

وقال سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19].

كما أن أول ما نزل من الوحي كان أمرًا بالقراءة والتعلم، قال تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 1-5].

والقراءة في التصور الإسلامي ليست مقصورة على قراءة النصوص، بل تشمل أيضًا “قراءة الكون” عبر الملاحظة والتفكير واكتشاف القوانين والعلاقات التي تحكم الوجود.

تصنيف المعرفة في الفكر الإسلامي

اهتم علماء المسلمين بتصنيف العلوم والمعارف، ومن أبرزهم الإمام الغزالي الذي قسم المعرفة إلى:

علوم شرعية مستمدة من الوحي.

وعلوم عقلية وتجريبية كالحساب والطب واللغة.

كما ميّز بين:

فرض العين: وهو العلم الذي يحتاجه الإنسان في عبادته وحياته.

وفرض الكفاية: وهو العلم الذي تحتاجه الأمة في مصالحها العامة، كالطب والهندسة والعلوم التطبيقية.

وفي السياق نفسه، قسّم ابن خلدون العلوم إلى:

علوم نقلية ودينية.

وعلوم عقلية وطبيعية وإنسانية.

ويكشف هذا التصور عن رؤية شمولية للمعرفة، لا تفصل بين العلوم الدينية والكونية، بل تنظر إليها بوصفها مجالات متكاملة لخدمة الإنسان والعمران.

فضل العلم ومكانته في الإسلام: رؤية شمولية

يؤكد التصور الإسلامي أن العلم ليس قيمة معرفية مجردة فحسب، بل هو أساس بناء الإنسان والعمران والحضارة، ووسيلة لفهم الوحي والكون معًا. ولذلك ارتبط العلم في القرآن الكريم بالإيمان، والتفكر، والخشية، ورفع المنزلة، وجُعل طريقًا إلى معرفة الله تعالى وإدراك سننه في الحياة والوجود.

وقد حفلت النصوص القرآنية ببيان مكانة العلم وأهله، فقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9]. وقال سبحانه: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11].

كما ربط القرآن بين العلم واليقين، ونهى عن اتباع ما لا يقوم على معرفة وبرهان، فقال تعالى:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ [الإسراء: 36].

وقال سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19].

ومن أعمق المواضع التي تكشف شمولية مفهوم العلم في الإسلام وربطه بالتأمل في الكون والطبيعة والإنسان، قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27-28].

فالآيات تجمع بين الحديث عن المطر، والنبات، والجبال، والإنسان، والكائنات الحية، ثم تختم بربط ذلك كله بالعلم والخشية، بما يدل على أن المعرفة في الإسلام تشمل علوم الكون والطبيعة والإنسان، وأن التأمل العلمي الصحيح يقود إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى.

ولهذا شهدت الحضارة الإسلامية ازدهارًا علميًا واسعًا في الطب والفلك والرياضيات والبصريات والهندسة وغيرها، دون أن يُنظر إلى هذه العلوم باعتبارها منفصلة عن الإيمان أو معارضة له.

العلم والإيمان: علاقة تكامل لا صراع

في الوقت الذي يتجه فيه بعض التصورات الغربية إلى الفصل بين العلم والإيمان، يقوم التصور الإسلامي على التكامل بينهما؛ فالعلم الصحيح يقود إلى الإيمان، والإيمان الصحيح يحفز على طلب العلم واكتشاف الكون.

ومن ثم فإن العلاقة بينهما ليست علاقة صراع أو تناقض، بل علاقة تكامل وتفاعل؛ لأن مصدر الحقيقة واحد، ولأن الوحي والعقل والكون جميعها آيات تدل على الله تعالى.

ومن هنا كان طلب العلم في الإسلام عبادة، وكانت المعرفة جزءًا من رسالة الإنسان في إعمار الأرض وبناء الحضارة، لا مجرد نشاط ذهني منفصل عن القيم والإيمان.