الرياضة والأديان (1-2)

عرفت البشرية الرياضة، منذ القدم، وأدركت علاقتها وارتباطها بـ الدين، فكلاهما وسيلة للتواصل، ولهما أهمية إكساب القيم والسلوك، كما أنهما يدعوان للانتصار، فـ الأديان تدعو للانتصار على النفس وشهواتها، وعلى الشيطان وإغوائه، وعلى الواقع وعقباته، والرياضة تدعو للانتصار على ضعف الإرادة وقلة العزم وضعف الجهد، وكذلك الفوز على المنافس.

وتاريخيا كانت الرياضة جزءا من الاحتفالات الدينية خاصة في الوثنيات، وتم استعارة مصطلحاتها، مثل: الفوز والمنافسة في المجال الديني، كما أن الرياضة مشبعة بكثير من القيم الدينية، لذا لجأت إليها حركات دينية للتبشير وتجديد الحضور الديني في المجال العام.

الرياضة بين المايا والإغريق

يختلف مفهوم الرياضة في الحضارات القديمة عن مفهومها الحالي، فكثير من الرياضات كانت جزءا من الممارسات الدينية، ففي جزيرة “كريت” عرفت حضارة “بحر إيجه” أو ما سمي بـ” ثقافة مينوان Minoan culture ” التي ظهرت قبل 3000 قبل الميلاد، بعض الرياضات لغايات وثنية، مثل اللعب مع الثيران، ويعود تاريخ أول بداية للرياضة المسجلة إلى عام 1800 قبل الميلاد، عند قبائل “المايا” القدماء، التي مارست الرياضة لتحديد الأقرب للآلهة، ومن سيُقدم قربانا لها، فقد عرف السكان الأصليون في أمريكا الوسطى من قبائل “الأزتيك” و “المايا” الرياضة الدينية قبل وصول الغزاة الإسبان في القرن السادس عشر الميلادي، وكانت الرياضة مرتبطة بفكرة التضحية، وكانت تُمارس بالقرب من المعابد، وقريبا من أرفف عليها جماجم بشرية، للقرابين من الرياضيين الأقوياء، وكانت “المايا” تلجأ للعدائين لحمل الرسائل أوقات القتال، وهؤلاء كرسوا حياتهم للجري، والتزموا بعادات غذائية صارمة، وكان هؤلاء يمثلون قبائلهم في الاحتفالات الدينية، وكانت المصارعة ذات غايات دينية، كما لعبت “المايا” الكرة، ورأوا أنها تمتلك قوة سحرية، وكانت تسمى pok-a-tok ، وكانت لعبة مقدسة، وترمز لأسطورة “التوائم البطل” Hero Twins، حيث كان على هذا التوائم محاربة الآلهة، واعتقدت “المايا” أن الكرة تمثل القمر والشمس والملعب يمثل الأرض، وكان على الكرة أن تظل دائما في الهواء، وهذه هي أول لعبة منظمة في التاريخ.

لعبة الكرة عند قبائل المايا

وفي اليونان القديمة كانت المسابقات الرياضية مشبعة بالأنشطة والرموز الدينية، مثل: التضحيات والصلاة والقرابين، ولجأ اليونانيون إلى المهرجانات الرياضية كنوع من الدعوة للاجتماع على إله واحد هو “زيروس” بدلا من تعدد الآلهة، وكانت الأولمبياد وسيلة لتحقيق ذلك، واعتقد الرياضيون أن تدريبهم يكرم الآلهة، والنصر علامة استحسان من الآلهة، لذا جرت غالبية المنافسات الرياضية اليونانية في سياق ديني، وكان الرياضيون الفائزون يتمتعون بمكانة دينية؛ بل يُمنحون أحيانًا مكانة الآلهة، وأدى الجمع بين الرياضة والوثنية إلى قيام الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول ، وهو مسيحي ، بحظر الألعاب الأولمبية في عام 393 م.

في الصين، تعد رياضة “الكونغ فو” القتالية ذات ارتباط بالبوذية، وهي رياضة ابتكرها الراهب البوذي ” بوديهارما” Bodhidharma بعد تأمله في الكهوف، كوسيلة للحفاظ على الجسد ومرونته، ويعد معبد “شاولين” Shaolin الشهير” من أشهر أماكن تعليم تلك الرياضة، وهناك مثل صيني شهير يقول:””جميع فنون الدفاع عن النفس تحت السماء قد نشأت من شاولين…وكونغ فو شاولين هو الأفضل تحت السماء”.

رياضة “الكونغ فو”

المسيحية والرياضة

في البداية اتخذت المسيحية موقفا إيجابيا من الرياضة، فاستعار “بولس” بعضا من مصطلحاتها في مواعظه، فقال:” ألا تعلمون أن جميع المتسابقين في السباق يتنافسون، ولكن واحدًا فقط ينال الجائزة؟ فاركضوا للحصول عليها” وقوله :”أنا لا أركض بلا هدف”، لكن بعد فترة نظرت الكنيسة إليها بريبة، ولعل ذلك يرجع إلى الرؤية المسيحية نفسها للجسد، وانصرفها عنه، ورؤيتها له أنه دنس، كما خشيت الكنيسة أن تترسب الوثنية اليونانية إلى المسيحية من خلال الرياضة، لذا بادر الإمبراطور “ثيودوسيوس الأول” بحظر الألعاب الأولمبية باعتبارها وثنية، بعد ألف عام من بدء الاحتفالات بها، إذ كانت الوثنية مازالت متغلغلة في أرجاء الإمبراطورية، وكانت الألعاب الأولمبية مخصصة طوال ألف عام لآلهة الوثنية، أضف إلى ذلك أن الرياضيين كانوا في الغالب يتنافسون وهم عراة، كما أن الذاكرة المسيحية حملت الكثير من الآلام، إذ كان يلقى بالمؤمنين المسيحيين إلى الأسود والمفترسات في حلبات السباقات الرياضية.

ومع صعود النزعات الطُهرية المسيحية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي، وظهور ما عرف “البيوريتانية” التي رأت في العديد من الأنشطة الرياضية آثاما، إذ كانت الأنشطة الرياضية مصحوبة في الغالب بتعاطي المسكرات وارتكاب الآثام ولعب القمار، لكن الدعوة الصريحة للاهتمام المسيحي بالرياضة لم تظهر إلا عام 1762 عندما تحدث الفيلسوف “جون جاك روسو” عن التربية البدنية والرياضة وأهميتها في تكوين الشخصية عندما نشر كتابه ” في التربية” Émile ou De l’éducation ، والذي مُنع تداوله، وحُرقت طبعاته أمام العامة.

كتاب ” إميل أو التربية ” لـ جان جاك روسو

ومع القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت نزعات مسيحية نظرت للرياضة بشكل مختلف، عقب إدراج المدارس الإنجليزية للأنشطة الرياضية والبدنية ضمن مناهجها التعليمية، باعتبار أن الرياضة جزء مهم في الترربية الصحيحة، وظهور تحذيرات من “تأنيث المسيحية” بعد الزيادة الكبيرة في عدد الإناث المترددين على الكنائس مقارنة بالذكور، وكان المخرج هو إزالة الجفاء بين المسيحية والرياضة لجذب الذكور إلى الكنيسة من جديد، وظهرت في تلك الفترة حركة في بريطانيا وامتدت إلى الولايات المتحدة وفرنسا وباقي أوروبا عرفت باسم “المسيحية العضلية” Muscular Christianity.

وقد ظهرت “المسيحية العضلية” في بريطانيا عام 1857م لوصف المسيحيين الذين رأوا قيمة أخلاقية ودينية في الرياضة، والذين جادلوا بأن الكنائس يجب عليها الترويج لقيمها من خلال الرياضة، لكن سرعان ما نمى اهتمام الكاثوليكية بالرياضة، وكان ممن تأثر بها الرئيس الأميركي ” ثيودور روزفلت “، حيث سعت الحركة للجمع بين الايمان المسيحي والصحة البدنية وتوظيف ذلك في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولعب بعض الكتاب الانجليز دورا في نشر أفكارها خاصة “توماس هيوز” Thomas Hughes وكانت رواية “أيام توم براون في المدرسة” Tom Brown’s School Days والتي صدرت عام 1857م من أشهر الروايات التي عبرت عن الأفكار المبكرة للمسيحية العضلية، حيث كان يؤمن بأهمية الرياضة البدنية والجرأة والروح القتالية، بالتوازي مع الأخلاق والمثالية المسيحية، وكان للرواية تأثيرها الواسع في الأدب والتعليم في بريطانيا .

رواية “أيام توم براون في المدرسة” لـ توماس هيوز

(1)المايا: هم الشعوب والقابائل التي عاشت وسط أمريكا الوسطى في أجزاء من المكسيك وجواتيمالا وهندوراس وإلسلفادور، هي دول تقع في الجزء الشمالي من أمريكا الوسطى، وعاشوا في تلك المناطق حتى قدوم الغزو الاسباني عام 1520 .

(2) بولس الطرسوسي: يعرف عند المسيحيين بأنَّه بولس الرسول أو القديس بولس، ينظر إليه البعض على أنه ثاني أهم شخصية في تاريخ المسيحية بعد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام.



(3) البيوريتانية Puritanism مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع خليطًا من الأفكار الاجتماعية، السياسية، اللاهوتية، والأخلاقية، ظهر في إنجلترا في عهد الملكة اليزابيث الأولى وازدهر في القرنين السادس والسابع عشر، ونادى بإلغاء اللباس والرتب الكهنوتية.