الصلاة في الإسلام
مقال يصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وضرورة امتثال هذا الهدي وما يترتب على ذلك من الأحكام والفضائل والفوائد العلمية والتربوية
حول كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن باز رحمه الله
المؤذن هو من يقوم بتأدية الأذان للصلوات الخمسة اليومية وصلاة الجمعة وفقاً للديانة الإسلامية. لكن هل تعلم آداب المؤذن وشروطه وفضائله؟
كيف يمكننا أن نجمع بين الحياة والصلاة؟ونستعيد الطاقة الكامنة في الصلاة وفي العبادات المختلفة بحيث تؤدي دورها في في الحياة.
هذه تذكرة مباركة في فضائل صلاة الجماعة من القرآن والسنة النبوية المطهرة والذكرى تنفع المؤمنين
قدم المؤلف أحمد ساعي في كتابه (إدارة الصلاة) خلاصات رحلته الروحية والتأملية مع الصلاة والوصول بالقارئ إلى إعادة اكتشاف الركن الثاني من أركان الإسلام.
لا يخفى ما لصلاة الفجر من فضائل كبيرة بين الصلوات المفروضة، حتى أقسم بها الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم يقول الله {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ}
جاء التوجيه النبوي ما يدل على أهمية الصف الأول في الصلاة وعظم أجره .. هذه الخصائص والفضائل أشار إليها الإمام ابن رجب الحنبلي ..
إن في صلاة الفجر نورا يقذف في القلوب ، وطمأنينة تروي النفوس ، فيبدأ المسلم يومه بالذهاب إلى بيت الله، وهذه 9 نصائح للمحافظة على صلاة الفجر
ما حكم الخشوع في الصلاة ؟ وهل يبطل الصلاة عدم الخشوع فيها ؟ هذه المقالة تبحث في هذا الموضوع وتبيان هذه المسألة من عدة نواح
لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين لله، ولذة أرواح الموحدين له، ومحك أحوال الصادقين معه، وميزان أحوال السالكين إليه، وهي رحمة الله المهداة إلى عبيده، هداهم إليها، وعرفهم بها، رحمة بهم، وإكرامًا لهم؛ لينالوا بها شرف كرامته
حقيقة الخشوع ودلالاته في القرآن الكريم وعلامات الخشوع على الإنسان المسلم في حياته وعباداته وأمور دينه ومعاشه.
كيف نستطيع الحفاظ على الصلاة والخشوع فيها ؟
أحكام الصلاة وموضع النظر في الصلاة وعلاقة ذلك بتمام الخشوع والإقبال على الله تعالى 2وحضور القلب في الصلاة
كثيرًا ما يتحدَّث الناس عن الخشوع، وكثيرًا ما نسمع الكلمات الوعظية عنه، فيقال: هذا إنسان خاشع فما هو هذا الخشوع؟
من العمل المقبول أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ، ما أثر حضور القلب في الصلاة ؟
الأصل في صفة الصلاة يعتمد على صلاة رسول الله ﷺ، وقوله وإقراره، وأمتثال التأسي بالرسول، لذلك بنيت أحكام فقه الصلاة على السنة النبوية.
للصلاة آداب كثيرة منها : 1ـ الخشوع وحضور القلب : وهي من أهم الأمور التي يجب مراعاتها ، بسكون الأطراف والجوارح، فلا يشتغل المصلي قلبه بأي شيءٍ خارج صلاته ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، لا ببصره ولا بقلبه . قال تعالى: { قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون } سورة
جاء التوجيه النبوي ما يدل على أهمية الصف الأول في الصلاة وعظم أجره .. هذه الخصائص والفضائل أشار إليها الإمام ابن رجب الحنبلي ..
أحكام الصلاة وموضع النظر في الصلاة وعلاقة ذلك بتمام الخشوع والإقبال على الله تعالى 2وحضور القلب في الصلاة
هيئة اليدين في الصلاة تدور بين رفع وإرسال، ووضع وقبض، وبسط وإشارة، وفق الأدلة الآمرة بها، وهذا يدخل ضمن معلومات عن الصلاة
ما هي صيغ التشهد في الصلاة التي ثبتت روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟خاصة وأن عدة روايات قد وردت في ألفاظ التشهد
انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدول عن السنن الرواتب، وأتى مخالفاً لما جاء في السنة النبوية ، ومن هنا جاءت فكرة الكتابة عن الموضوع على المذاهب الأربعة
تساهل كثير من المسلمين في استعمال الكراسي في الصلاة، لغياب فقه استعمال الكراسي في الصلاة والمسجد. هذا المقال يتناول هذه المسألة ويوضح المشروعية والأغراض والكيفية
فقه الدعاء في الصلاة، وحكم الدعاء بغير العربية في الصلاة.
صلاة الجمعة أحد أهم الصلوات عند المسلمين وإن أهمية صلاة الجمعة لا تقتصر عن كونها صلاة واجبة بل تتعداها إلى أمور كثيرة ..
قال تعالى : { یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم إِن كنتم تعَلمون }
من سنن الجمعة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكيف كان الرسول يقضي فيه بعض أفضل أوقاته في الذكر والطاعات
يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى ، كما صحت بذلك الأحاديث الشريفة .. هذه بعض أخطاء المصلين يوم الجمعة