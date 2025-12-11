في عالم يموج بمتغيرات تقنية ومعرفية متسارعة تشابكت فيه الضغوط والعوامل النفسية والتعليمية على الطالب والمعلم والمنظومة بأسرها، تبرز الحاجة إلى نموذج جديد من القيادة يتجاوز حدود الأوامر الإدارية والجداول الزمنية، ليبني أثرا إنسانيا يمتد من أسوار المدرسة إلى نسيج المجتمع. وهنا يأتي دور القائد التربوي، سواء كان وزيرا يرسم السياسات أو وكيلا أو مدير إدارة أو قائد مدرسة، بوصفه صانعا للإنسان قبل أن يكون صانعا للقرار.

لقد أصبحت القيادة التربوية فلسفة متكاملة تتجاوز حدود المناصب والبنية الإدارية، وتحولت إلى رؤى استراتيجية وخطط عملية وأساليب تربوية ينصب تركيزها على صناعة الإنسان وإحياء الطاقات والمواهب الكامنة.

من الإدارة التقليدية إلى القيادة التربوية

يكمن الفارق الجوهري بين الإدارة والقيادة التربوية في المسافة بين التسيير اليومي والتحويل الجوهري إذ أن الإدارة التقليدية تنكفئ على اللوائح والميزانيات، بينما تنطلق القيادة التربوية (التحويلية) نحو بناء ثقافة مؤسسية حية وإلهام الفريق بكامله [1].

يقترب القائد التربوي من الفصول الدراسية ويحلل نتائج الطلاب، متبنيا نموذج القيادة الموزعة الذي يمنح المعلم والمرشد والطالب دور الشريك في صناعة الرؤية واتجاه المدرسة [2].

وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022 إلى ارتفاع واضح في الدافعية والتحصيل الدراسي في المدارس التي تتبنى القيادة الموزعة [3]، مع انخفاض في المشكلات السلوكية يقترب من 30%، مما يجعل سلوك القائد التربوي بوصلة المناخ المدرسي والرضا المهني [4].

ركائز القيادة التربوية

تنطلق القيادة التربوية من منظومة قيمية راسخة تسبق القرار وتوجه مساره، وفي قلب هذه المنظومة التربوية سؤال جوهري: كيف يخدم هذا التوجه الطالب فيسهم في صناعة إنسان أفضل؟. وتدعم أبحاث جون هاتي هذا التوجه؛ إذ تشير إلى أن المدرسة ثقافة يهندسها القائد ليخلق مناخا من الأمان النفسي والعدالة، فيتحول التعليم من تلقين جاف إلى تجربة شعورية ومعرفية عميقة [5].

يمكن إجمال فلسفة القيادة التربوية في أربع ركائز رئيسة:

1- القيم قبل القرارات: لا يعتمد القائد أي قرار إداري قبل أن يمرره على معيار القيم: هل يخدم هذا القرار مصلحة الطالب حقا؟ وهذا ما تؤكده أدبيات الإدارة القائمة على القيم [6]. في العالم الإسلامي يستند القائد التربوي إلى منظومة قيمية مستمدة من مبادئ العدل والشورى والرحمة، ويجد نفسه في الوقت نفسه في مواجهة ضغوط العولمة التي تدفعه إلى حماية الهوية التعليمية والثقافية . هذا الواقع يفرض قيادة واعية تجسر الفجوة مع الجيل الرقمي عبر تعليم تفاعلي حي يستجيب لسرعة العصر ويحافظ على ثوابت المجتمع وقيمه التربوية.

2- الرؤية المشتركة: تتراجع الفوارق البيروقراطية لتتقاسم المدرسة مع الطالب والمعلم وولي الأمر والمجتمع مسؤولية البناء.

3- الرسالة الأخلاقية: يسمو القائد في نظرته فيرى الطالب إنسانا له ظروف وقصة حياة، ويرى المعلم شريكا في الأثر.

4- الحضور الهادئ: يستعيض القائد الحقيقي عن نشر الرهبة بصناعة هيبة مطمئنة، فيشيع جوا من الاحترام المتبادل يمنح الأمان النفسي، وينعكس ذلك على بيئة التعلم وبالنتيجة تزهر مساحات النمو المعرفي [7].

القائد التربوي والتعلم المستمر

القائد التربوي المؤثر يتكون عبر الزمن وينشأ من مسار مهني يتغذى على التعلم العميق والعقلية النامية؛ إذ يخوض رحلة متصلة تجمع بين قراءة معمقة ومتابعة واعية للأبحاث، مع إيمان راسخ بأن القدرات القيادية تنمو بالجهد والممارسة [8]. ويمتلك هذا القائد مزيجا متوازنا من المهارات الفنية والإنسانية والتصورية تمنحه القدرة على رؤية الصورة الكبرى والتخطيط الاستراتيجي لمسار المؤسسة التعليمية وتطويرها .

من إدارة المؤسسات إلى إدارة المستقبل

يمتد أثر القيادة التربوية حتى قمة الهرم في المؤسسة التعليمية؛ بحيث يستند هذا القائد إلى نماذج القيادة الاستراتيجية المتقدمة، مثل نماذج الموجات الثلاث، فيصوغ سياسات تعليمية أكثر عدالة وابتكارا، ويمنح المدارس مساحة حقيقية لممارسة دورها في إحداث التغيير التربوي المستدام [9] لأن القائد التربوي اليوم لا ينظر لدرجات الامتحانات ولا إلى شكاوى أولياء الأمور فحسب، بل عليه التركيز على ملاءمة التعليم للمستقبل والتحديات العالمية.

القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي

مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمشهد التعليم، يتقدم دور القائد التربوي في دمج التكنولوجيا الحديثة بوعي يراعي الإنسان قبل الأداة . تشير تقارير اليونسكو لعام 2023 إلى أن مسؤوليات القيادة تشمل اليوم تعزيز المناعة الانفعالية لدى المتعلمين، وتنمية المهارات المستقبلية مثل التفكير الخوارزمي والنقدي[10]، بما يحول القيادة إلى عقلية مرنة تستجيب لتحولات العصر وتحمي جوهر الإنسان في خضم التحول الرقمي [11].

يبني القائد التربوي ثقافة مدرسية إيجابية قوامها الثقة والاحترام، ويعد تشكيل مجتمعات تعلم مهنية يتطور فيها المعلمون جماعيا من أهم أدواته العملية . وتوضح الادعاءات القوية في بحوث القيادة أن تحسين مخرجات الطلاب يرتبط بقدرة القائد على تمكين المعلمين، وتطوير بيئة العمل المدرسية، وتحويلها إلى فضاء داعم للتجريب والتعلم المستمر . [12].

الخاتمة

تعيد القيادة التربوية الإنسان إلى قلب العملية التعليمية، فيظهر أثر القائد في ثقة الطالب وصحته النفسية، وفي إبداع المعلم ورضاه المهني، وفي حيوية البيئة المدرسية واستقرارها ويتجاوز هذا الأثر أسوار المدرسة، حين يسهم في تكوين جيل صالح ومتجدد ومحافظ على هويته في عالم سريع التغير .