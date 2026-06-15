تُعد الهجرة من المفاهيم المركزية في الوحي الإسلامي؛ إذ ارتبطت بتاريخ النبوات، وبناء الجماعات المؤمنة، وحفظ الدين، وتحقيق التمكين، ونصرة المستضعف. ولم يقتصر حضورها على حادثة تاريخية بعينها، بل وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية بوصفها سنة متكررة في حياة الأنبياء وأتباعهم. ومن خلال الاستقراء النصي للآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة، يتبين أن الهجرة مفهوم مركب يتجاوز مجرد الانتقال المكاني ليشمل أبعادًا عقدية وأخلاقية واجتماعية وحضارية.

مفهوم الهجرة في القرآن والسنة

وردت مادة “هجر” ومشتقاتها في القرآن الكريم في سياقات متعددة، غير أن الهجرة بمعناها الاصطلاحي والشرعي وفق نصوص القرآن والسنة تتجلى في الانتقال من بيئة يتعذر فيها إظهار الدين أو المحافظة عليه إلى بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.

ومن أوضح الآيات في ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97].

وتدل الآية على أن الهجرة مرتبطة بالقدرة على حفظ الدين والخروج من حالة الاستضعاف عند الإمكان.

وفي السنة النبوية قال النبي ﷺ: “المهاجر من هجر ما نهى الله عنه” (صحيح البخاري).

ويكشف الحديث عن بُعد آخر للهجرة، يتمثل في الهجرة المعنوية والأخلاقية، بحيث يصبح مفهوم الهجرة أوسع من مجرد الانتقال الجغرافي.

الهجرة سنة الأنبياء

يكشف القرآن أن الهجرة ليست خصوصية محمدية، بل هي سنة متكررة في تاريخ الرسالات.

ففي شأن إبراهيم عليه السلام قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [العنكبوت: 26].

وفي شأن لوط عليه السلام: «﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [العنكبوت: 26].

وفي شأن موسى عليه السلام: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: 21].

كما ارتبط خروج بني إسرائيل من مصر بنمط من الهجرة الجماعية، قال تعالى: «﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ [الشعراء: 52].

وتدل هذه النماذج على أن الهجرة كانت وسيلة لحماية الرسالة وإعادة بناء الجماعة المؤمنة.

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أسباب الهجرة في القرآن والسنة

بالرغم أن عامل الدين من أهم العناصر التي يرتكز عليها الوحي في التعامل مع الهجرة، فإنه ثمة عوامل أخرى تعين على توسعة مفهوم الهجرة لتشمل معنى الهجرة وفق مفهومه المعاصر، وهو ترك الوطن للعيش في مكان آخر لسبب ما. أدناه أهم أسباب الهجرة وفق الوحي:

1- حفظ الدين والعقيدة: وهو السبب الأكثر حضورًا في النصوص كما مرّ أعلاه. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 218]. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ [النحل: 41].

فالغاية هنا ليست مجرد النجاة الجسدية، وإنما المحافظة على الدين وإقامة شعائره.

2- الهروب من الاضطهاد والاستضعاف: قال تعالى: ﴿أ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97]. وتبين هذه الآية أن الاستضعاف قد يكون سببًا مشروعًا للهجرة عند القدرة عليها.

3- طلب الأمن: قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: 21].

وقال بعد وصوله إلى مدين: ﴿فَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ [القصص: 22]. فالانتقال هنا جاء طلبًا للأمن بعد التهديد.

4- البحث عن الرزق والاستقرار: أشار القرآن إلى انتقال يعقوب وبنيه إلى مصر في سياق المجاعة التي أصابت المنطقة، كما في سورة يوسف، مما يدل على أن الحاجة المعيشية قد تكون دافعًا للحركة البشرية والانتقال.

مظاهر الهجرة في القرآن الكريم

الهجرة الفردية: كما في هجرة إبراهيم عليه السلام، وهجرة موسى عليه السلام إلى مدين. الهجرة الأسرية: كما في قول إبراهيم عليه السلام: «﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ [إبراهيم: 37].

وكما في قول الله تعالى عن موسى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: 29].

الهجرة الجماعية: كما في خروج بني إسرائيل من مصر، وكما في هجرة النبي ﷺ وأصحابه من مكة إلى المدينة.

كما في خروج بني إسرائيل من مصر، وكما في هجرة النبي وأصحابه من مكة إلى المدينة. الهجرة المعنوية: قال النبي ﷺ : “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (البخاري ومسلم)، وهو انتقال من المعصية إلى الطاعة ومن المخالفة إلى الامتثال.

صفات المهاجرين في القرآن

ربط القرآن بين الهجرة وجملة من الصفات الإيمانية. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا﴾ [الأنفال: 72]. وقال تعالى: «﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الحشر: 8].

وتبرز هذه الآيات أن الهجرة في التصور القرآني اقترنت بالإيمان، والتضحية، والصبر، والجهاد، وابتغاء مرضاة الله.

جزاء المهاجرين في القرآن والسنة

جعل القرآن للمهاجرين منزلة خاصة. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [الحج: 58]. وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي … لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ [آل عمران: 195].

وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: “لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية.” والمقصود انقطاع الهجرة الواجبة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لا انقطاع أصل الهجرة المشروعة عند تحقق أسبابها.

خاتمة

يكشف الاستقراء النصي للقرآن الكريم والسنة النبوية أن الهجرة مفهوم شرعي واسع يتجاوز حدود الانتقال المكاني إلى معانٍ عقدية وأخلاقية واجتماعية متعددة. وقد عرض القرآن الهجرة باعتبارها سنة من سنن الأنبياء والمؤمنين، ووسيلة لحفظ الدين، ودفع الاستضعاف، وتحقيق الأمن، وبناء الجماعة المؤمنة. كما بينت السنة النبوية أن للهجرة بعدًا سلوكيًا دائمًا يتمثل في هجر المعاصي والالتزام بأوامر الله تعالى. ومن ثم فإن الهجرة في المنظور الإسلامي ليست حدثًا تاريخيًا منقطعًا، بل مبدأ مستمر يرتبط بحركة الإنسان نحو حفظ دينه وإصلاح نفسه وتحقيق مقاصد الاستخلاف في الأرض.