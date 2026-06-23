تحتل قصة سيدنا يوسف عليه السلام موقعًا فريدًا في القصص القرآني؛ إذ تمثل أكثر النماذج اكتمالًا في تصوير التحولات الأسرية المصاحبة للانتقال المكاني والاغتراب الاجتماعي. وعلى الرغم من أن لفظ الهجرة لا يرد في القصة بالصيغة التي ورد بها في بعض القصص القرآني عامة، قصص الأنبياء خاصة، مثل قصة إبراهيم أو موسى عليهما السلام، فإن أحداثها تقوم في جوهرها على سلسلة متعاقبة من الانتقالات المكانية التي أثرت بصورة مباشرة في بنية الأسرة ووظائفها وعلاقاتها الداخلية.

ومن خلال القراءة الموضوعية لآيات السورة، يتبين أن الأسرة لم تكن مجرد إطار تدور فيه الأحداث، بل كانت المحور الرئيس الذي تشكلت حوله مراحل الاغتراب والانتقال والعودة والاستقرار. ومن ثم فإن قصة يوسف تقدم نموذجًا قرآنيًا متكاملًا لدراسة العلاقة بين الأسرة والتنقل البشري في سياقات الأزمات والتحولات الكبرى.

الأسرة بوصفها الإطار الأول للهوية والانتماء

تبدأ القصة داخل الأسرة نفسها. فالرؤيا التي قصها يوسف على أبيه لم تُعرض في سياق عام، وإنما داخل فضاء أسري خاص: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ﴾ [يوسف: 4].

ويكشف هذا المشهد المبكر عن مركزية الأب في بناء الأمن النفسي والهوية الأولية للابن. كما تظهر الأسرة بوصفها الإطار الأول الذي تُتداول داخله المعرفة والقيم والتوجيهات. ولذلك جاء رد يعقوب عليه السلام في صورة حماية وقائية: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ﴾ [يوسف: 5].

وتشير هذه الآيات إلى وظيفة الأسرة في إدارة المعرفة الحساسة وحماية الأبناء من المخاطر الاجتماعية الناشئة داخل محيطهم القريب.

التفكك الأسري بوصفه مدخلًا للاغتراب

تنتقل القصة بعد ذلك إلى مرحلة الصراع الأسري الذي شكل نقطة الانطلاق نحو الاغتراب القسري. فقد أنتجت مشاعر الغيرة والتنافس بين الإخوة قرار إبعاد يوسف عن الأسرة: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ [يوسف: 9].

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف بين الإخوة، بل بخلل في التماسك الأسري أدى إلى إخراج أحد أفراد الأسرة من محيطه الطبيعي. ومن منظور علم الاجتماع الأسري، تمثل هذه المرحلة نموذجًا لتأثير الصراعات الداخلية في تفكيك شبكات الدعم والحماية التي يفترض أن توفرها الأسرة لأفرادها.

ومن ثم فإن الاغتراب في قصة يوسف لم يبدأ من مصر، بل بدأ من داخل الأسرة نفسها.

الأسرة البديلة وآليات الاحتضان الاجتماعي

بعد إخراج يوسف من محيطه الأسري الأصلي، ينتقل إلى بيئة اجتماعية جديدة في مصر. ويقول تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ [يوسف: 21].

وتكشف هذه الآية عن نشوء شبكة احتضان اجتماعي جديدة خارج إطار الأسرة الأصلية. فالطفل المغترب يجد نفسه داخل منظومة رعاية بديلة وفرت له الحماية والإقامة والتنشئة.

ويبرز هنا مفهوم الاحتضان الاجتماعي بوصفه أحد الآليات الأساسية التي تسهم في حماية الأفراد أثناء فترات الانتقال والاغتراب، وهو مفهوم يحظى باهتمام متزايد في الدراسات المعاصرة المتعلقة بالأطفال المهاجرين واللاجئين.

المرونة النفسية والأسرية في مواجهة الاغتراب

على الرغم من طول فترة الانفصال بين يوسف وأسرته، فإن القصة تكشف عن قدرة استثنائية على المحافظة على الروابط الأسرية.

ففي جانب يوسف لم يتحول الاغتراب إلى قطيعة، وفي جانب يعقوب لم يتحول الفقد إلى يأس. ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: 18]، ثم في قوله: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ [يوسف: 87].

وتعكس هذه الآيات ما يعرف في الدراسات الأسرية الحديثة بمفهوم المرونة الأسرية، أي قدرة الأسرة على المحافظة على تماسكها النفسي والقيمي رغم التعرض لفترات طويلة من الأزمات والانقطاع.

الهجرة الأسرية المرتبطة بالأمن المعيشي

في النصف الثاني من السورة يظهر عامل جديد يتمثل في الضائقة الاقتصادية التي أصابت المنطقة. فالمجاعة دفعت إخوة يوسف إلى الانتقال المتكرر بين فلسطين ومصر طلبًا للغذاء.

وهنا تتحول الحركة المكانية من انتقال فردي إلى انتقال أسري مرتبط بالأمن الغذائي والمعيشي. وتكشف هذه المرحلة عن ارتباط الهجرة في القرآن الكريم بالعوامل الاقتصادية إلى جانب العوامل الدينية والسياسية.

كما تبين أن الأسرة كانت الوحدة الأساسية التي تتأثر بالأزمات المعيشية وتتخذ قرارات التنقل استجابة لها.

لمّ الشمل الأسري وإعادة بناء التماسك الاجتماعي

تمثل المرحلة الأخيرة من القصة ذروة الوظائف الأسرية في سياقات الانتقال والاغتراب. فبعد سنوات طويلة من الفقد والتشتت، تتحقق إعادة بناء الأسرة من خلال الانتقال الجماعي إلى مصر.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ [يوسف: 99]، وقال: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يوسف: 100].

ولا تمثل هذه الآيات مجرد اجتماع عائلي، بل تعبر عن استعادة التماسك الاجتماعي للأسرة بعد مرحلة ممتدة من التفكك والاغتراب. كما تعكس قدرة الأسرة على إعادة تنظيم علاقاتها الداخلية وتجاوز آثار الصراع السابق.

ومن ثم تنتهي القصة حيث بدأت: بالأسرة. لكن الأسرة في نهايتها أكثر نضجًا وتماسكًا ووعيًا مما كانت عليه في بدايتها.

خاتمة

تكشف قصة يوسف عليه السلام عن نموذج قرآني متكامل لدراسة الأسرة في سياقات الاغتراب والانتقال. فقد برزت الأسرة إطارًا للهوية والانتماء، ثم تحولت إلى ساحة للصراع المؤدي إلى الاغتراب، قبل أن تصبح موضوعًا لعمليات الاحتضان والتكيف والصمود وإعادة البناء.

وتشير الآيات إلى أن أخطر آثار الانتقال المكاني ليست تلك المرتبطة بالمكان ذاته، وإنما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية وشبكات الانتماء والدعم الاجتماعي. ولذلك فإن إعادة بناء الأسرة في ختام السورة تمثل في المنظور القرآني اكتمالًا لمسار النجاة لا يقل أهمية عن النجاة الفردية التي تحققت ليوسف عليه السلام.

ومن هذا المنظور تقدم قصة يوسف أساسًا قرآنيًا غنيًا لدراسة قضايا الاغتراب الأسري، والمرونة الأسرية، وإعادة التماسك الاجتماعي، ولمّ الشمل، وهي موضوعات ما تزال تحتل موقعًا مركزيًا في دراسات الأسرة والهجرة المعاصرة.