في الحادي عشر من يوليو، يستعد العالم أجمع لإحياء “اليوم العالمي للسكان”. هذا اليوم ليس مجرد مناسبة تُطبع في تقويم الأمم المتحدة، بل هو جرس إنذار سنوي، ولحظة تأمل جماعية للإنسانية جمعاء. فنحن نعيش على كوكب تتشابك فيه المصائر، وتتداخل فيه التحديات؛ حيث لم تعد قضايا السكان حكرًا على دولة بعينها، أو عرقًا محددًا، أو دينًا معينًا، بل هي مرآة تعكس واقعنا المشترك. إن الزيادة السكانية، وتوزيعها، وتغير أنماطها، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة كوكبنا على الاستمرار، وبجودة الحياة التي نعيشها. وفي عام 2026، وهو عام تتسارع فيه وتيرة التغيرات المناخية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى لفهم العلاقة المعقدة بين “الإنسان” و”المكان” و”الموارد”، وكيف يمكننا ضمان حياة كريمة وعادلة لكل فرد يولد على هذه الأرض، بغض النظر عن هويته أو انتمائه.

ما اليوم العالمي للسكان؟

اليوم العالمي للسكان هو يوم دولي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989م، بهدف تركيز الاهتمام العالمي على أهمية قضايا السكان المختلفة وأبعادها التنموية. وتعود جذور هذه المناسبة إلى الاهتمام الكبير الذي أثاره وصول عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة في 11 تموز/يوليو من عام 1987، وهو ما عُرف بـ “يوم الخمسة مليارات”.

وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بموجب قرارها رقم 45/216 المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 1990- مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة سنويًا لتعزيز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم الوثيقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وقد أُحتفل بهذا اليوم الدولي لأول مرة في 11 تموز/يوليو 1990 في أكثر من 90 بلدًا. ومنذ ذلك الحين، تتضافر جهود المكاتب القطرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) مع المنظمات والمؤسسات الأخرى، بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على قضايا حيوية تمس جوهر الوجود البشري.

حقائق واتجاهات النمو السكاني عام 2026

يشهد العالم تحولات ديموغرافية جذرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. فقد استغرق الأمر مئات الآلاف من السنين حتى بلغ عدد سكان العالم مليار نسمة، لكنه تضاعف سبع مرات في غضون مئتي عام تقريبًا.

في عام 1987م، وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة.

في عام 2011، وصل العدد إلى 7 مليارات، وبلغ نحو 7.9 مليارات في عام 2021.

نحن الآن في عام 2026، ونقترب بشدة من حاجز الـ 8.5 مليار نسمة، ومن المتوقع وفقًا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة أن يصل العدد إلى 9.7 مليار في عام 2050، و10.9 مليار في عام 2100.

يُضاف إلى سكان العالم ما يقرب من 83 مليون شخص كل عام، رغم التراجع التدريجي في معدلات الخصوبة العالمية.

قضايا السكان .. تحديات تتجاوز الحدود والهويات

إن المشاكل التي تواجه سكان العالم اليوم هي قضايا وجودية لا تعترف بالجغرافيا أو الجنس أو العرق أو الدين. فالتحديات الديموغرافية تتقاطع بشكل مباشر مع حقوق الإنسان والاستدامة البيئية:

الصحة الإنجابية وحقوق المرأة:

لا تزال إتاحة الرعاية الصحية الإنجابية تمثل تحديًا جسيمًا. تشير البيانات إلى أن نحو 18% من الأفراد يواجهون صعوبة في الحصول على وسائل منع الحمل أو خدمات الخصوبة. إن تمكين المرأة، وضمان حقها في اتخاذ القرارات الإنجابية بحرية وأمان، هو حجر الزاوية لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

التغير المناخي وتدهور البيئة:

تؤثر المخاوف البيئية بشكل مباشر على القرارات الإنسانية. أشار نحو واحد من كل خمسة أشخاص إلى أن المخاوف من تغير المناخ وتدهور البيئة دفعتهم إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال. إن الضغط السكاني، مقترنًا بأنماط الاستهلاك غير المستدامة، يستنزف الموارد الطبيعية، مما يهدد الأمن الغذائي والمائي للأجيال الحالية والمقبلة.

الضغوط الاقتصادية وتكاليف المعيشة:

تمثل العوامل الاقتصادية عقبة رئيسة أمام تكوين الأسر. فقد أشار 39% من الأشخاص إلى أن المشكلات المالية، وتكاليف السكن، ورعاية الأطفال، وعدم استقرار الوظائف، أعاقت قدرتهم على إنجاب العدد الذي يتمنونه. إن نحو 20% من البالغين في سن الإنجاب يتوقعون ألا يستطيعوا تحقيق طموحاتهم الإنجابية بسبب هذه الضغوط.

التحضر السريع والهجرة:

يشهد العالم مستويات مرتفعة من التحضر؛ فمن المتوقع أن تبلغ نسبة سكان المدن نحو 66% بحلول عام 2050. هذا التحول يضع ضغطًا هائلًا على البنية التحتية، والإسكان، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية. كما أن تسارع وتيرة الهجرة، سواء بسبب النزاعات أو التغير المناخي أو البحث عن فرص اقتصادية، يعيد تشكيل الخرائط الديموغرافية ويخلق تحديات اجتماعية في دول المنشأ والمقصد.

الشيخوخة السكانية مقابل “الفتوة” الشبابية:

بينما تعاني بعض الدول المتقدمة من شيخوخة سكانية تهدد نظم الحماية الاجتماعية وسوق العمل، تعاني دول نامية من “فتوة شبابية” تتطلب استثمارات ضخمة في التعليم وخلق فرص العمل. ارتفع متوسط عمر الإنجاب عالميًا ليبلغ 28 عامًا، مما يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة.

المعايير التسعة لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة

إن التعامل مع قضايا السكان لا يعني “التحكم” في البشر، بل يعني “تمكينهم”. وقد حدد صندوق الأمم المتحدة للسكان تسعة معايير أساسية لضمان الحقوق الإنجابية:

تجنب التمييز: لا ينبغي منع أي شخص من الحصول على خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بسبب العرق، أو الإعاقة، أو الحالة الاجتماعية، أو الميول الجنسي، أو الهوية الجنسانية. إتاحة البضائع والخدمات: ضمان توفر وسائل منع الحمل والخدمات الصحية للجميع دون استثناء. تيسير الحصول: إزالة الحواجز المادية والمالية والقانونية التي تعيق الوصول إلى هذه الخدمات. القبول: تقديم خدمات تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية، وتراعي الثقافات المحلية. الجودة: خلو المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة من الأخطاء العلمية، وتقديم رعاية طبية عالية الكفاءة. القرارات المدروسة: حق الأفراد في اتخاذ قراراتهم الإنجابية بحرية تامة، بدون ضغوط، أو إجبار، أو تضليل. الخصوصية والثقة: الحفاظ التام على سرية وخصوصية الأفراد الذين يسعون للحصول على الخدمات الصحية. المشاركة: ضمان مشاركة الأفراد بفاعلية في صنع القرارات والسياسات التي تؤثر على صحتهم وحياتهم. المساءلة: خضوع النظم الصحية وصانعي السياسات للمساءلة أمام الجماهير لضمان حقوقهم الإنسانية.

السكان المسلمون في العالم .. ديناميكيات النمو والتنوع

لا يمكن الحديث عن الديموغرافيا العالمية في عام 2026 دون تسليط الضوء على السكان المسلمين، الذين يمثلون واحدة من أسرع المجموعات السكانية نموًا وتنوعًا على وجه الأرض. وفقًا للبيانات الأساسية الصادرة عن مركز “بيو” للأبحاث (Pew Research Center) وشبكة الألوكة، والتي شكلت نقطة انطلاق للدراسات الديموغرافية اللاحقة، كان المسلمون يشكلون نحو 1.6 مليار نسمة بنسبة 23% من سكان العالم في بداية العقد الماضي، مما يجعل الإسلام ثاني أكبر الأديان عالميًا.

أين يتواجد المسلمون؟

يتسم التوزيع الجغرافي للمسلمين بالتنوع الشديد؛ فهم ليسوا حكرًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشير البيانات إلى أن أكثر من 60% من المسلمين يقيمون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ففي دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، توجد تجمعات سكانية مسلمة ضخمة تتجاوز مئات الملايين. وتعتبر “إندونيسيا” أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، حيث يشكل المسلمون أغلبية ساحقة تزيد عن 87% من تعدادها.

السمات الديموغرافية للمسلمين في 2026

بحلول عام 2026، تشير الإسقاطات الديموغرافية إلى أن عدد المسلمين في العالم قد تجاوز حاجز الملياري نسمة (بنسبة تقترب من 25-27% من سكان العالم). وتتميز هذه السكان بسمتين رئيسيتين:

الفتوة الشبابية: يتمتع العالم الإسلامي بهيكل عمري شاب مقارنة بمتوسط العالم، حيث ترتفع نسبة الشباب والأطفال، مما يخلق فرصًا هائلة للإبداع والإنتاجية، ولكنه يفرض في الوقت ذاته تحديات كبيرة على الحكومات لتوفير التعليم، وسوق العمل، والرعاية الصحية. التنوع الثقافي والحضاري: السكان المسلمون ليسوا كتلة واحدة؛ بل هم نسيج من الأعراق، واللغات، والثقافات، يمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا، مما يجعلهم شركاء فاعلين في الحوار الحضاري العالمي والتنمية الاقتصادية.

البشر ليسوا مجرد أرقام

إن اليوم العالمي للسكان في هذا العام 2026 يدعونا إلى إعادة تعريف مفهوم “الثروة”. فالبشر ليسوا مجرد أرقام تُحصى، أو أعباء تُثقل كاهل البيئة، بل هم العقل الذي يُبتكر، واليد التي تبني، والروح التي تعمر الأرض. إن التحديات السكانية – من التغير المناخي إلى الفقر، ومن الهجرة إلى الصحة الإنجابية – لا يمكن حلها إلا من خلال منظور إنساني شامل يعترف بكرامة كل فرد، ويؤمن بأن العدالة في توزيع الموارد، والمساواة بين الجنسين، وضمان الحقوق الإنجابية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التوازن المنشود.

في هذا اليوم، نتذكر أن مستقبل الكوكب لا يُرسم بالسياسات القسرية أو التحكم في المواليد، بل يُرسم بتمكين الإنسان، وتعليمه، وضمان حقه في حياة كريمة. إننا جميعًا – بغض النظر عن أدياننا، أو أعراقنا، أو ألواننا – نركب سفينة واحدة في محيط متلاطم الأمواج، ولا نجاة لنا إلا بالتضامن، والتعاطف، والتخطيط المستدام الذي يراعي حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.