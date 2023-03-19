تتويج الفائزين بالدورة السادسة من جائزة كتارا لشاعر الرسول ﷺ

توجت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” في قطر الفائزين بجائزة “كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم “، في دورتها السادسة، خلال حفل أقامته مساء الجمعة 17 من مارس 2023 م.

فاز بالجائزة الأولى في فئة الشعر الفصيح الشاعر عبدالحميد حسن عبدالله من السودان، وقيمتها مليون ريال قطري، بينما أحرز الجائزة الثانية من نفس الفئة الشاعر حيدر العبدالله من السعودية، وقيمتها 600 ألف ريال، فيما نال الشاعر صلاح الدين الخو من موريتانيا الجائزة الثالثة، وقيمتها 300 ألف ريال.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 3.8 مليون ريال قطري، وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي، بمعدل 3 جوائز لكل فئة، وتقوم لجنة الجائزة بطباعة ونشر القصائد الثلاثين المتأهلة في ديوان “30 قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم“، إضافة إلى تسجيل وإنتاج قرص مضغوط مدمج (سي دي) للشعراء المتأهلين في استوديوهات “كتارا.

وبلغ عدد المشاركين 861 متنافسا في هذه الدورة والتي أقيمت تحت شعار: “تجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشر”، وبمشاركة الراعي الاستراتيجي للجائزة “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، والشريك الإعلامي تلفزيون قطر.

وتهدف جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى تعميق حب المصطفى في قلوب الأجيال المعاصرة، وتشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام، وكذلك التأكيد على أهمية الشعر في وحدة الأمتين الإسلامية والعربية، وربط شباب الأمة بحضارتها، وتدعيم الهوية العربية، وتعريف الجمهور بقيمة فن الشعر ومدى تأثره بواقعنا وتأثيره عليه من خلال التجارب الشعرية، والقصائد الملقاة على لسان المتسابقين، وهي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا في عام 2015، على ضوء مقترح تم تقديمه من قناة الرسول، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة.

وتعتبر جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أول نشاط ثقافي ـ ديني يُنظم على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى اختيار أفضل المتسابقين الذين يتألقون ويتجملون ويصدحون بأجمل القصائد وأعذب الكلمات والأبيات، مستخدمين كل الأدوات الشعرية وأساليب وتراكيب اللغة العربية للارتقاء بالحس الشعري والوصول إلى أبهى جماليات الشعر المتخصص في مديح الرسول وسيرته النبوية العطرة، ومن ثم الاستحواذ على استحسان لجان التحكيم وقلوب الجماهير.