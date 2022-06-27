موسم الحج 1443
موسم الحج 1443

تعريف علوم القرآن

علوم القرآن

تعريف علوم القرآن : هو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه، وجمعه وكتابته، وقراءاته، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، وأساليبه ودفع الشبه عنه … إلخ ذلك

ويتضح من هذا التعريف أن (علوم القرآن) علم عربي إسلامي في نشأته وتكوينه، بدأ مع نزول القرآن الكريم، وما زال ينضج ويتكامل حتى قيام الساعة.

موضوعه : القرآن الكريم من أية ناحية من النواحي المذكورة في التعريف.

فائدته : الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم، والتسلّح بالمعارف القيّمة فيه، استعدادا لحسن الدفاع عن حمى الكتاب العزيز، وتسهيل خوض غمار تفسير القرآن الكريم، وهو من هذه الناحية كمثل علوم الحديث (المصطلح) لمن أراد أن يدرس علم الحديث.

تاريخ علوم القرآن

أ- عهد ما قبل التدوين: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عرفه العلماء من بعد، ولكن معرفتهم لم تدوّن، ولم تجمع في كتاب

لعدم حاجتهم إلى ذلك، فقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أظهرهم ينزل عليه الوحي فيرتّله على مسامعهم، ويكشف لهم عن معانيه وأسراره بوحي من ربّه، وكان الصحابة عربا خلّصا، يتّصفون بقوة الذاكرة وتذوّق البيان وتقدير الأساليب، فأدركوا من علوم القرآن ما لم ندركه نحن، وكانت الأمية متفشية بينهم ووسائل الكتابة بدائية وغير ميسّرة لديهم، ومع ذلك فقد نشطوا في نشر الإسلام وتعاليمه والقرآن وعلومه تلقينا ومشافهة.

ب- عهد التمهيد لكتابة علوم القرآن : إنّ ما تمّ في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه من جمع القرآن في مصحف إمام، ونسخ عدة نسخ منه لإرسالها إلى الأقطار الإسلامية- والذي نفصّل فيه القول في الباب الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى- كان الأساس لما يسمّى «علم رسم القرآن». وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضع الأساس لما يسمّى «علم النحو» بعد أن أمر عليّ رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض القواعد، لحماية لغة القرآن من العجمة وتفشي اللحن بين الناس.

وفي العهد الأمويّ ساهم عدد من الصحابة والتابعين في وضع الأساس لما يسمّى «علم التفسير» و «علم أسباب النزول» و «علم الناسخ والمنسوخ» و «علم غريب القرآن».

ج- عهد التدوين : وفي هذا العهد ألّفت الكتب في أنواع علوم القرآن، واتّجهت الهمم أول الأمر إلى التفسير باعتباره أمّ العلوم القرآنية، ومن أوائل من كتب في التفسير شعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح. وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين، ثم تلاهم الطبري المتوفى سنة (310 هـ). وفي علوم القرآن الأخرى كتب علي بن المديني- شيخ البخاري– المتوفى سنة (234 هـ) كتابا في «أسباب النزول» وأبو عبيد القاسم بن سلّام  (المتوفى سنة 224هـ) كتب في «الناسخ والمنسوخ» وكلاهما من علماء القرن الثالث.

وأبو بكر السجستاني المتوفى (330 هـ) كتب في «غريب القرآن» وهو من القرن الرابع، وعليّ بن سعيد الحوفي صنف في «إعراب القرآن» وهو من علماء القرن الخامس. وفي هذا القرن الخامس ظهر اصطلاح «علوم القرآن» وأول من كتب فيه هو علي بن سعيد الحوفي المتوفى سنة 430 هـ واسم كتابه: «البرهان في علوم القرآن» ويقع في ثلاثين مجلدا، والموجود منه الآن في دار الكتب المصرية (15) مجلدا. وفي القرن السادس ألّف ابن الجوزي المتوفى سنة (597 هـ) كتابين هما: “فنون الأفنان في علوم القرآن”  و ” المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن”.

وفي القرن السابع ألّف علم الدين السخاوي المتوفى سنة (641 هـ) كتابا سمّاه «جمال القراء». وألّف أبو شامة المتوفى سنة (665 هـ) كتابا سمّاه «المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز».

وفي القرن الثامن كتب بدر الدين الزركشي المتوفى سنة (794 هـ) كتابا وافيا سماه «البرهان في علوم القرآن». وألّف تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني المتوفى سنة (728 هـ) رسالة في أصول التفسير، وهي مشتملة على بعض موضوعات علوم القرآن.

وفي القرن التاسع: ألّف محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى سنة (873 هـ) كتابا في علوم القرآن، وألّف جلال الدين البلقيني المتوفى سنة (824 هـ) كتابه «مواقع العلوم من مواقع النجوم».

وفي القرن العاشر ألّف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911 هـ) كتابه المشهور «الإتقان في علوم القرآن» وهو من أجمع الكتب في موضوعه، لأنه استفاد من مؤلفات السابقين وزاد عليها (مناهل العرفان؛ للزرقاني 1/ 5 – 32 )

وفي عصر النهضة الحديثة أثرت المكتبة العربية وازدانت بمؤلفات عديدة في الموضوعات القرآنية وفي علوم القرآن بالذات ونستطيع أن نعدّ منها على سبيل المثال لا الحصر:

“التبيان في علوم القرآن” للشيخ طاهر الجزائري.

“منهج الفرقان في علوم القرآن” للشيخ محمد علي سلامة.

“مناهل العرفان في علوم القرآن” للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني.

“مباحث في علوم القرآن” للدكتور صبحي الصالح.

“من روائع القرآن” للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

” مباحث في علوم القرآن” للأستاذ مناع القطان.

المصدر : كتاب الواضح في علوم القرآن، المؤلف: مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية - الطبعة: الثانية
# القرآن الكريم
إسلام أون لاين

إسلام أون لاين

لديه 684 مقالة

هكذا كانت أخلاق النبي ﷺ
فلسفة الصوم عند مصطفى صادق الرافعي
الأسرة قبل الفرد .. التمركز حول الأنثى ( 2 – 2 )
الذكرى السادسة لرحيل الدكتور عبدالوهاب المسيري
“وآمنهم من خوف” برنامج رمضاني لتجديد الخطاب الديني
ما العلاقة بين القلب والعقل ؟
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
نسخ القرآن
فضائل سورة آل عمران

ذكر فضائل سورة آل عمران من خلال الأحاديث الصحية التي جاءت عنها، والأسماء التي أطلقت عليها ومعانيها وعلاقتها بالسورة

القرآن وخلفية السحاب
من رشد الخليل إبراهيم عليه السلام نتعلم

ما نتعلم من رشد خليل الله إبراهيم عليه السلام في تعامله مع والده وقومه حين اعترض على طريقة عبادتهم، وطريقة وصوله إلى ربه

العملات الحديدية
من آيات الربا .. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس

تعامل القرآن الكريم مع موضوع الربا من خلال آيات القرآن البينات، والمقصود بالربا في قوله تعالى (وما آتيتم من ربا) وعلاقته بهدية الثواب

رجل يقرأ القرآن الكريم
السكينة المفقودة في حياتنا

تحري حقيقة السكينة المفقودة في حياتنا من خلال القرآن الكريم، ووسائل تنزيلها وتمثيلها في الحياة خصوصا في مواضع الفزع والهلع والفتن

سورة يوسف من القرآن
حقيقة الأسباط في القرآن الكريم

الأسباط وهم أنبياء كرام من بني إسرائيل، وقد وردت كلمة "أسباط" في القرآن الكريم خمس مرّات: أربعة منها في سياق تعداد أسماء بعض الأنبياء.

قل أعوذ برب الناس .. سورة الناس
قل أعوذ برب الناس .. سورة الناس

تصف سورة الناس (قل أعوذ برب الناس) حقيقة الوسواس وشره، وإرشاد المسلم إلى التحرز منه وحسن الالتجاء إلى الله تعالى لمنع آثاره.

الأكثر قراءة
1
أحكام وشروط الأضحية
2
وصايا للحجاج
3
أركان وواجبات الحج
4
الحج في القرآن الكريم
5
تفسير التاريخ : المصطلح والخصائص والبدايات الأولى
6
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟
7
من هم العشرة المبشرون بالجنة ؟
8
كلثوم بن الهدم..”مُستضيف” الرسول ﷺ في المدينة
9
الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
10
إعلام الله سبحانه دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اخترنا لكم
الأدعية المأثورة في الحج
الأدعية المأثورة في الحج
ليس الواصل بالمكافئ
ليس الواصل بالمكافئ
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
الورع وترك الشبهات
الورع وترك الشبهات
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي