يتناول كتاب “جدل الشريعة” موضوع المقاربات الاستشراقية المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتطورها منذ القرن التاسع عشر وحتى العصر الحديث، مع التركيز على تطور الفكر الاستشراقي من المدرسة التقليدية إلى المدرسة النقدية المعاصرة، ممثلة بوائل حلاق. يسعى المؤلف إلى كشف الأسس الفكرية التي اعتمدتها هذه المدارس، محاولًا إظهار مدى ارتباط الفكر الاستشراقي المعاصر بالطرح التقليدي.

المقاربات الاستشراقية: التقليدية مقابل النقدية

يهدف الكتاب إلى تفكيك السرديات الاستشراقية التي سيطرت على دراسة الشريعة، وذلك من خلال تحليل الأعمال الرئيسة لممثلي الفكر الاستشراقي. يسعى المؤلف إلى كشف مواطن الالتقاء والاختلاف بين المدارس التقليدية والمعاصرة، مثل مدرسة جولدتسهير و شاخت من جهة، ورؤية وائل حلاق النقدية من جهة أخرى، ومدى تأثر كلا الاتجاهين بالنظرة الغربية للتاريخ.

1. المدرسة التقليدية (جولدتسهير وشاخت)

يناقش كتاب (جدل الشريعة) المدرسة التقليدية في الاستشراق، التي يمثلها جولدتسهير وشاخت، والتي تؤكد على تأثر الشريعة الإسلامية بالقوانين الرومانية والفارسية والأعراف القبلية. يرى ممثلو هذه المدرسة أن الشريعة لم تتطور بمعزل عن البيئة الثقافية والسياسية، بل كانت استجابة للتأثيرات الخارجية، مشككين في اعتماد التشريعات الإسلامية المبكرة على الوحي وحده. ومن أبرز آرائهم أن دور الحديث النبوي في التشريع ظهر لاحقًا، مما يوحي بوجود “قطيعة” بين الشريعة كما وردت عن النبي ﷺ وبين ما طوره العلماء لاحقًا.

2. المدرسة النقدية المعاصرة (وائل حلاق)

تتسم المدرسة النقدية الحديثة، التي يمثلها وائل حلاق، بأنها تحاول تصحيح الطرح الاستشراقي التقليدي من خلال النقد وإعادة التقييم، إلا أن مصطفى هندي يرى أن حلاق لم يتمكن من التخلص تمامًا من آثار هذا الطرح. يعترف حلاق باستقلالية الشريعة كنظام متكامل، لكنه يعتبر أن تشكُّل الهوية التشريعية الإسلامية كان نتيجة للتفاعل مع الثقافات المحيطة، خصوصًا عند مواجهة مجتمعات ذات طابع ديني وقانوني متمايز كاليهود والنصارى.

يرى المؤلف أن وائل حلاق تأثر بأفكار إدوارد سعيد حول نقد الاستشراق، لكنه يظل في رؤيته متأثرًا بفرضيات المدرسة التقليدية التي تفسر الشريعة على أساس التأثيرات الخارجية، مما يجعله، وفقًا للمؤلف، ناقلًا لبعض المقولات الغربية التي تنكر الخصوصية الدينية للشريعة الإسلامية​​.

التحليل الأنثروبولوجي والتاريخي

يلفت كتاب (جدل الشريعة) النظر إلى تأثير التحليل الأنثروبولوجي والتاريخي في فهم الشريعة، حيث يكشف مصطفى هندي عن الخلفيات الثقافية التي أثرت على رؤى المستشرقين، معتبرًا أن بعض الدراسات الاستشراقية بُنيت على نظريات أنثروبولوجية غربية تعاملت مع الإسلام كنتاج بيئة ثقافية بدلًا من كونه وحيًا إلهيًا. يرى هندي أن تجاهل السياق الديني للشريعة يقود إلى تصورات خاطئة، حيث يُعامل الوحي وكأنه نص أدبي تاريخي.

نقد المؤلف للاستشراقين التقليدي والمعاصر

ينتقد مصطفى هندي الاستشراق التقليدي الذي طرح أفكارًا حول تأثير الثقافات المحيطة على الإسلام، كما ينتقد المدرسة النقدية التي حاولت تصحيح هذه الأفكار. فبالنسبة للمؤلف، تظل المحاولات النقدية مثل تلك التي يقدمها حلاق قاصرة لعدم تجاوزها بشكل كامل للفرضيات التي تربط الشريعة بالتأثيرات التاريخية. ويخلص المؤلف إلى أن مقاربات حلاق وإن كانت نقدية إلا أنها تتأثر بأفكار المدرسة التقليدية في اعتمادها على الطرح الذي ينظر إلى الشريعة كمنتج تاريخي.

أهمية كتاب ” جدل الشريعة” وأثره في الدراسات الأكاديمية

يعد “جدل الشريعة” من الدراسات القيمة التي تعيد النظر في الطرح الاستشراقي حول الإسلام، ويبرز قيمته في تقديم رؤية أكاديمية متوازنة بين التحليل النقدي والتفسير الموضوعي. يعد الكتاب مرجعًا مهمًا للباحثين في مجال الدراسات الإسلامية، حيث يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الشريعة ومدى تأثرها بالعوامل الثقافية الخارجية، ويسهم في فتح باب النقاش حول تطوير مناهج بديلة للنقد الأكاديمي تتبنى منظورًا ينطلق من الشريعة نفسها بعيدًا عن الطرح الاستشراقي.

يستهدف هذا الكتاب الباحثين في العلوم الإسلامية والدراسات الاستشراقية، إلى جانب الأكاديميين المهتمين بفهم كيفية تطور النقد الغربي تجاه الشريعة، وطلاب الفقه وأصوله الذين يرغبون في التعمق في السرديات الاستشراقية حول الشريعة وأصولها. كما يناسب الكتاب القراء المهتمين بالتطورات الفكرية في مجال الاستشراق الإسلامي.

بشكل عام، يقدم كتاب “جدل الشريعة” نظرة نقدية معمقة للمقاربات الاستشراقية، ويمثل إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية، ويعدّ مساهمة ضرورية لفهم آراء الاستشراق حول الشريعة الإسلامية. أسلوب مصطفى هندي يتميز بالدقة العلمية والقدرة على تحليل السرديات بموضوعية، مما يجعل الكتاب مرجعًا مهمًا للدارسين والمهتمين بتطوير الفكر الإسلامي في مواجهة النقد الغربي.