حافظ مش فاهم!

طارق هشام الرافعي
معلم وتلميذ

﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجۡهَه﴾ قرأتْ معلمة الدين هذه الآية من سورة الكهف، وشرعتْ تسأل إبنتي في إمتحانٍ عبر النت:
– ما المراد بذكر الغداة والعشي؟
– المواظبة على العبادة. ردت إبنتي.
– خطأ. قالت الاستاذة. أريد الجواب كما في الكتاب.
حسنًا، ما هو الجواب في الكتاب؟
-الإستمرار والمداومة على العبادة.

أفتحُ معجم اللغة العربية لأتأكد من معنى كلمة “مواظبة” فإذا هو “مداومة”. إبنتي تُحرَم من درجة ونصف في الإمتحان لأنها جاءت بكلمة مرادفة المعنى للكلمة المطبوعة في الكتاب. والمعلمة المسكينة بدل أن تشجعها وتضيف لها درجة على فهمها، تنقص من علامتها…

لماذا قلت أنها معلمة مسكينة؟
لأنها درست هكذا… بالتلقين… بدون فهم. أي حافظة مش فاهمة…
ادرسْ… ذاكر… ثم استرجع ما درسته واستفرغه على ورقة الإجابة كما درسته… بلا نقاش، ولا إبداء رأي، ولا تساؤل ولا حوار…
لقد أخرجتْ هذه الطريقة التلقينية في مناهجنا الدراسية أجيالاً غبية مُنقادة وقوالب جامدة وأدمغة مضطربة تحمل شهادات عليا لكنها تخاف من التفكير، وتخشى التغيير، حتى لو كان على مستوى كلمة…

أليس معظمنا يقرأ ويحفظ القليل أو الكثير من آيات القرآن الكريم بدون فهم ولا تدبر ولا علم ولا تفكير؟! في حين أن منهج القرآن هو دعوة الناس إلى التعقل، وإثارة الدافع للتفكير، وتنمية القدرة على التخيل والإستيعاب، وإتباع أساليب متعددة لتفعيل التفكير مثل التحدي والتساؤل والحوار وكل ما من شأنه ترسيخ قواعد التفكير السليم لدى المتحاورين وتنميته وتعميقه… وما أكثر الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات : “أفلا يعقلون”، “أفلا يتفكرون”، “أفلا يتدبرون”…

كيف سيتسنى لهذه العقول الإبداع في العلوم الإنسانية والبحث العلمي والتطور التقني… والمبادرة – مثلاً – الى إستيعاب التقدم الصناعي، فضلاً عن إضافة شيء جديد إليه واختراع ما قد يفيد البشرية؟

تذكرتُ نفسي في السنة الجامعية الثالثة، تحديدًا في إمتحان الجراحة الشفهي، عندما جاءني سؤال عن “الفتاق” فاستظهرتُ للدكتور المُمتحِن ما درسته من كتاب الجراحة بالضبط لدرجة أنه تعجّب مني وقال: لقد أجبتَ بنفس الكلمات الموجودة في الكتاب التعليمي كلمة كلمة وحرفًا حرفًا… طبعًا لم يكن تعليقه من باب المديح والإطراء… والدليل أن تقييمه لي لم يكن جيدًا جدًا… لكنني تعلمتُ أنه يُحسن بي أن أكون فاهمًا أستخدم كلماتي وجملي على أن أكون حافظًا بطريقة ببغائية…

إنه من المفترض في هذا العصر أن تهتم المؤسسات التعليمية ببناء عقول منفتحة مفكِّرة واثقة من شخوصها وقادرة على التعامل مع المستجدات قبل أن تهتم بملء عقول أبنائنا بالمعلومات.

وصدق المفكر الإسلامي الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش – رحمه الله – عندما قال: “حين نُعلّم الإنسان التفكير فإنّنا نحرره، وحين نُلقّنه فإننا نضمّه للقطيع”.

# التعليم # التعليم المدرسي
طارق هشام الرافعي

طارق هشام الرافعي

لديه 11 مقالة

فكر
العيد فرحة..فافرحوا يا عباد الرحمن
فكر
ارحَموا مَن في الأرضِ
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
أرشيف
كيف تبدأ مذاكرة دروسك أيام الامتحانات؟
فكر
اليوم العالمي للمعلمين.. القيمة الثابتة لا تُقيَّم
أرشيف
الكتاب الجميل يربي طفلا إيجابيا
فكر
حديث المعلمين
فكر
كيمياء الهوايات في فصولها الأربعة
أحدث المقالات
كتب تراث
نصر حامد أبو زيد ناقدا للتأويل
القرآن وعمل الناس يوم القيامة
فوائد من سورة الزلزلة
أحمد العدوي في مؤتمر
د. أحمد العدوي لـ”إسلام أون لاين”: حركات النهضة الكبرى تسبقها حركة نشطة للترجمة
آثر يدين
“إبليس”.. مأثرة الشر المطلق
اخترنا لكم
وانغاري ماثاي
إفريقيا بعيون وانغاري ماثاي
عثمان بن عفان
عثمان بن عفان..ذو النورين
الإمام محمد عبده ومدرسته الفكرية
الإمام محمد عبده ومدرسته الفكرية
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي
عبد الرحمن بن أنعم .. قاضي أمم إفريقيا وعالمها
دور الذهب والفضة.. كأثمان للأشياء وأصل المال في الفقه الإسلامي
دور الذهب والفضة.. كأثمان للأشياء وأصل المال في الفقه الإسلامي
كيف يمكن الاستفادة من التمويل الإسلامي؟
كيف يمكن الاستفادة من التمويل الإسلامي؟
مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية الأصيل .. دراسة في ضوء القرآن الكريم
مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية الأصيل .. دراسة في ضوء القرآن الكريم
الأوبئة والكوارث بين التفسير العلمي والنظرة الإيمانية
الأوبئة والكوارث بين التفسير العلمي والنظرة الإيمانية
لماذا لا نثبت على الإيمان ؟
لماذا لا نثبت على الإيمان ؟
تعلم العربية
دعوات التجديد والتيسير في اللغة العربية
الأكثر قراءة
1
قواعد منهجية في تفسير القرآن الكريم
2
في منهج فهم الحديث الشريف
3
منهجية التعامل مع السنة النبوية
4
تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين
5
الحسن البصري .. سيد التابعين
6
ابن مجاهد وجمع القراءات السبع
7
ماهي الثقافة الرقمية؟
8
كورونا وعلم الاجتماع : أسئلة جديدة
9
الفلسفة وفقه الواقع
10
هل ألعاب الفيديو تجعلنا أكثر ذكاء؟