حين يتحدث الخبراء الاقتصاديون عن حلول الفقر، تذهب أنظارهم فوراً إلى “البنوك” ونماذج التمويل الأصغر، باعتبارها طوق النجاة الحديث. ولكن، لو نظرنا بعين فاحصة ومجردة إلى ديناميكيات الاقتصاد، سنجد أن نظام “الزكاة” الإسلامي يمتلك عبقرية مالية تتفوق بمراحل على أحدث النظريات المصرفية في التعامل مع اقتصادات الفقراء. وهو ما يجعل العلاقة بين الزكاة والتنمية الاقتصادية واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة الفقر.

الزكاة ليست مجرد “صدقة” عابرة كما يظن البعض، بل هي أداة مالية متطورة تمتلك آليات اقتصادية داخلية قادرة على تحفيز النمو، ومحاربة الركود، وخلق دورة اقتصادية كاملة من لا شيء.

الزكاة.. ومحرك “الدوران” الاقتصادي

تبدأ عبقرية الزكاة من نقطة انطلاقها: محاربة “الاكتناز”. إن فرض نسبة 2.5% سنوياً على المال الراكد يعمل كضريبة ذكية تدفع أصحاب الثروات دفعاً نحو الاستثمار. التاجر يعلم أن ماله سيتآكل إن تركه مجمداً، فيضطر لضخه في مشاريع إنتاجية لتنميته. هذا التحفيز المستمر يضمن بقاء الثروة في حالة حركة دائمة في شرايين الاقتصاد، ويمنع تجلطها في خزائن الأغنياء. وهنا يظهر بوضوح كيف تساهم الزكاة والتنمية الاقتصادية في تحريك رأس المال بدل تجميده

الأثر المضاعف: كيف يصنع الريال الواحد ثروة؟

لكن السحر الحقيقي يحدث حين ينتقل المال للفقراء. اقتصادياً، الفقراء لديهم ما يسمى “ميل مرتفع للاستهلاك”؛ أي أنهم ينفقون غالبية دخلهم فوراً لشراء سلع أساسية وخدمات. حين تعطي الزكاة للفقير، هو لا يكنزها، بل يذهب فوراً للسوق ليشتري. هذا الشراء يحرك مصانع الأغذية، ومحلات الملابس، وورش البناء. التاجر الذي باع للفقير، سيأخذ المال لينفقه بدوره، وهكذا دواليك. هنا يحدث ما يسميه الاقتصاديون “الأثر المضاعف”؛ فالريال الواحد من الزكاة يدور عدة دورات، ليخلق دخلاً قومياً يفوق بكثير قيمته الأولية. الزكاة هنا ليست “منحة ضائعة”، بل هي وقود عالي الكفاءة يشعل محركات الطلب في الأسواق الراكدة.

فخ القروض مقابل جنة “رأس المال الآمن”

وهنا نصل للمقارنة الفاصلة بين “الزكاة” و”التمويل الأصغر” (القروض الصغيرة). نماذج التمويل الحديثة تحاول مساعدة الفقير عبر إقراضه. المشكلة الكبرى هنا هي “المخاطرة”. الفقير بطبعه يتجنب المخاطرة لأنه لا يملك شبكة أمان، والقرض يضع على كاهله عبء الدين وهاجس السداد، مما يجعله متردداً في خوض غمار الإنتاج الحقيقي، أو يغرقه في ديون لا قبل له بها إذا فشل مشروعه.

أما الزكاة التنموية، فتقدم حلاً عبقرياً: “رأس مال خالٍ من المخاطر”. حين تملك الفقير أداة إنتاجية (ورشة، آلات، متجر صغير) كمنحة زكوية لا ترد، أنت تحرره من رعب الدين. هذا الأمان النفسي والمالي هو ما يمنحه الجرأة ليصبح رائد أعمال حقيقياً، ويطلق طاقاته الكامنة. وهنا تتجسد العلاقة العملية بين الزكاة والتنمية الاقتصادية في بناء اقتصاد منتج لا قائم على الديون. الزكاة تقول للفقير: “هذا المال لك، انطلق وأنتج”، بينما البنك يقول له: “هذا المال دين عليك، احذر أن تفشل”. وشتان بين الأثرين.

صمام الأمان التلقائي

أخيراً، تعمل الزكاة كـ “مُثبِّت اقتصادي” تلقائي. في أوقات الرخاء، تزيد أرباح التجار فتزيد حصيلة الزكاة، فنبني احتياطيات وشبكات أمان. وفي أوقات الركود والأزمات، يقل دخل الفقراء، فتقوم الزكاة بضخ سيولة نقدية مباشرة في جيوبهم، مما يعيد التوازن للأسواق ويمنع الانهيار التام.

إن الزكاة ليست نظاماً بدائياً لتوزيع الفتات، بل هي فلسفة اقتصادية عميقة، تحول “المحتاج” إلى “منتج”، وتستخدم أموال الأغنياء لا لتدليل الفقراء، بل لبناء اقتصاد قوي يستفيد منه الجميع. ولكن، لكي نطبق هذه الرؤية التنموية (تمليك المشاريع بدلاً من توزيع النقد)، سنصطدم بعقبة “فقهية” قديمة حول مفهوم “التمليك”. فهل يجوز لنا شراء “مشروع” بأموال الزكاة؟ وكيف نجحت دول مثل ماليزيا في تجاوز هذه العقبة بينما لا نزال نحن نتردد؟هذا ما سنناقشه في المقال القادم: “حرب التمليك والتجارب الآسيوية: لماذا نجحت ماليزيا وتعثرنا نحن؟”.