تجسدت أبهى صور قيمة العدل وأكمل تجلياتها في رحاب العدل النبوي، فالمصطفى ﷺ هو الذي أرسى دعائم الحق، وقاد أمة بالإنصاف، ولم يحد عن ميزان القسط قيد أنملة، سواء مع القريب أو البعيد، الصديق أو الخصم، المؤمن أو المخالف.

لم يكن عدله ﷺ مجرد تشريع يُطبق، بل كان سلوكًا حيًا، ومنهج حياة، ونورًا يفيض من شخصيته العظيمة ليضيء جوانب الحياة كافة.

نسعى للاقتراب من هذا النور المحمدي، لنقتبس منه “قبسات” مشرقة من أنوار عدله ﷺ. وهي ليست مجرد قصص تُروى، بل هي أحاديث صحيحة ثابتة في دواوين السنة النبوية المطهرة، تشكل كل واحدة منها شاهدًا ناطقًا وموقفًا عمليًا خالدًا.

هذه الأحاديث الصحيحة لا تقف بنا عند حدود الإعجاب والإكبار بشخص النبي الكريم فحسب، بل هي منارات نهتدي بها في دروب الحياة، ونماذج عملية نستلهم منها كيف يكون العدل في أدق تفاصيل التعامل الإنساني.

من عدله في القسمة، إلى إنصافه بين أزواجه، مرورًا بتطبيقه القصاص على نفسه الشريفة قبل غيره، وصولًا إلى حكمته في فض الخصومات، تتجلى لنا من خلال هذه الروايات الموثوقة عظمة هذا النبي الذي لم تأخذه في الحق لومة لائم.

فلنغترف معًا من هذا المعين الصافي، ولنتأمل كيف أسس النبي ﷺ، بمواقف وثّقتها سنته الصحيحة، قواعد حضارة إنسانية راقية، قوامها العدل والرحمة.

قبسات من أنوار عدله ﷺ